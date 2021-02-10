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10.02.2021 - 16:03 |

Karsinom Nedir, Kanser Midir? Karsinoma Tehlikeli Midir?

Günümüzde pek çok kanser türleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ciltte oluşan kanser çeşitleridir. Son yıllarda cilt sorunları olarak araştırılan karsinom merak edilen hastalıklar arasında yer almaktadır. Peki, karsinom nedir, kanser midir? Karsinoma tehlikeli midir? Sizlere karsinom hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Karsinom Nedir, Kanser Midir? Karsinoma Tehlikeli Midir?
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Bazal hücreli karsinom en sık görülen cilt kanseri türlerinden birisidir. Genellikle boyun veya yüz gibi vücudun güneşe mağruz kaldığı alanlarda meydana gelmektedir.

Karsinom Nedir? Kanser Midir?

 Bazal hücreli karsinom deri kanseri türlerinden birisidir. Deride pek çok hücre bulunmaktadır. Bu hücrelerin ölmesi ile onların yerlerine üreten bazal hücre tipinde görülen bir hastalık olmaktadır. Karsinom farklı şekillerde oluşmaktadır. Genellikle ciltte hafif şeffaf bir yumru şeklinde görülmektedir. Bu hastalığın görüldüğü yerler ise güneşe maruz kalınan bölgelerdir. Bu nedenle yüzde daha çok görülmektedir.

Bazal hücreli karsinomların pek çoğu uzun süreli ultra viyole ışın maruziyetinin sebep olduğu bilinir. Bu sebeple bazal hücreli karsinomdan korunmak için güneşten korunmak veya güneş kreminin düzenli kullanılması gerekmektedir.

Karsinom Belirtileri Nelerdir?

Bazal hücreli karsinom şişlik veya geçmeyen bir yara gibi deri değişikliklerinde ortaya çıkmaktadır. Bu deri değişiklikleri genellikle şu özelliklere sahip olabilir:

 - İnce kan damarlarının sıklıkla görüldüğü ince beyaz, ten rengi veya pembe renkte bir şişlik olarak görülür. Koy ten rengine sahip kişilerde lezyonlar daha koyu renklerde görülebilir. 

 - Hafif kabarık ve yarı saydam kenarlı bir şekilde kahverengi, siyah veya koyu noktalı lezyonlar oluşabilir.

 - Kenarları kabarık, yassı, pulsu ve kırmızı parçalar halinde sırt ve göğüslerde sık rastlanmaktadır.

 - Beyaz, mumsu, yara benzeri ve sınırları olmayan lezyonlar şeklinde de görülebilir. Bunlar morfeiform bazal hücreli karsinom olarak adlandırılır ve en az yaygın olarak görülen türlerden birisidir.

 Karsinoma Tehlikeli midir?

Cilt üzerinde özellikle yüz bölgesinde pek çok farklı yararalar bulunabilir. Bunlardan bazıları zararsız iken bazıları ciddi hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Cilt üzerinde bir şişlik, eski şişliklerde değişiklik veya tekrarlanan yaralar gibi durumların var olması durumunda mutlaka bir uzman doktora başvurulması gerekir. Bu karsinoma kanser türünün bir belirtisi olabilir. 

Karsinom derideki bazla hücrenin DNA'sında bir mutasyon meydana geldiğinde oluşmaktadır. Cilt veya diğer organları tutan dokularda başlayan karsinoma kanseri bazı durumlarda tehlikeli olabilir. 

 Bu nedenle karsinom kanserinin belirtilerinden bazıları sizlerde de görülmekte ise mutlaka uzman bir doktordan randevu alınması gerekmektedir. Gerekli tedavilerin görülmemesi durumunda karsinom kanseri tehlikeli olabilmektedir. 



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