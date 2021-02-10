Kartpostal Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Basit Kartpostal Nasıl Yapılır?

Kartpostal önemli günlerde kişiler arasında posta ile gönderilen kutlama ve tebrik amaçlı üzeri resimler ve süsler içeren bir karttır. Posta ile gönderildiği için kartpostal adını almaktadır.



Kartpostal Nasıl Yapılır?



Kartpostal çoğunlukla hazır olan resimler basılı kartların arkasına iyi dilekler yazılarak sevdiklerine gönderilen kart olarak kullanılmaktadır. Kartpostal yapmak ise herhangi bir karton üzerine çeşitli şekiller resimler ve yazılar ekleyerek yapılmaktadır.



Kartpostal Malzemeleri Nelerdir?



Kartpostal yapımı için malzemeler;

● Karton veya resim kağıdı

● Makas, yapıştırıcı, tutkal

● Kalem ve boya kalemleri

● Süslemek için renkli el işi kağıtları ve süs malzemeleri, renkli küçük boncuklar ve sim

Kartpostal yapılışı;

● Kartpostal için hazırlanan kağıt istenilen büyüklükte kesilir.

● İkiye ayrılıp davetiye şeklinde de yapılabilmektedir.

● İki eşit şekilde katlanılmış kağıt veya kartondan oluşan kartpostal süslenir.

● Süslemek için üzerine tutkal yardımıyla renkli el işi kağıtları veya süsler yapıştırılır.

● İçerisine özel günü kutlamak için yazılar yazılır.

● Ve kartpostalın hazırlanmasından sonra üzerine hafif yapıştırıcı gezdirerek sim eklenir.

Evde Basit Kartpostal Nasıl Yapılır?



Evde basit bir şekilde doğal malzemeler kullanılarak kartpostal yapmak eğlenceli bir aktivite olarak yapılmaktadır. Özellikle el yapımı kartpostal kişiye ne kadar önem verildiğini göstermek açısından değerlidir.



Evde Basit Kartpostal Yapmak İçin Malzemeler

● Kağıt veya karton

● Yapıştırıcı, sıvı yapıştırıcı tercih edilir.

● Ağaç ve çiçek yaprakları (kurutulmuş veya ağaçtan toplanmış olabilir.)

● Renkli kalemler

● Evde kolay kartpostal yapılışı;

● Karton veya resim kağıdını ikiye katlayarak istenilen boyutta kesilmelidir.

● Kesilen kartpostalın ön yüzüne gelecek tarafına sıvı yapıştırıcı sürülerek yapraklar yapıştırılır.

● Yapıştırılan yapraklar arasında bir buket şeklinde düzenli şeklide çiçek yaprakları yerleştirilir.

Üzerine sim eklenerek süslenir. İçerisine kartpostalı göndermek istenilen kişi için iyi dilekler yazılır. İsteğe bağlı aynı şekilde kağıttan bir zarf yapılarak kartpostal göndermeye hazır hale getirilir.