Kas Ağrısı Nedir, Neden Olur? Kas Ağrısının Belirtileri Nelerdir?

Kas ağrısı; yetişkin bireylerde ve çocuklarda ortaya çıkabilmektedir. Pek çok vakada, ağrıyan kaslar endişe edilecek bir durum değildir. Tıbbi tedavi olmadan da çözülebilmektedir. Bununla beraber kas ağrıları, kimi zaman altta yatan bazı hastalıkların habercisi olabilir.



Kas Ağrısı Nedir?



Kas ağrısı; çoğu zaman çok zorlanma ve aynı kas grubunu çok kullanmaya bağlı şekilde ortaya çıkar. Bunun yanı sıra; yanlış duruş pozisyonu, hareketsizlik, ara vermeden çalışmalar kas ağrısına sebep olabilir. Sadece bunlara bağlı olmamakla beraber belli bir hastalıktan ötürü kas ağrısı meydana gelebilir. Bunlara örnek vermek gerekirsek; ateşli rahatsızlıklarda kas ağrılarına sebep olur. Bunlar; ateşli romatizma, kızamık, grip, nezle, sıtma gibi rahatsızlıklardır. Bu hastalıklarda halsizlik ve kas ağrısı gibi durumlar oluşabilir.



Kas Ağrısı Neden Olur?



Kas ağrısı veya başka bir deyişle yumuşak doku romatizmaları; kasların zorlanmasıyla, fibromiyalji gibi durumlarla ortaya çıkmaktadır. Kas ağrılarının belli bir bulguları şeklinde başka hastalıklar miyofasial ağrı sendromu, miyopatiler, polimyaljiaromatika, D vitamini gibi kimi vitamin ve magnezyum eksikliklerinden ötürüdür. Tiroid bozukluğu, demir eksikliği anemisi de kas ağrılarına da neden olmaktadır.



Kas Ağrısının Belirtileri Nelerdir?



Genel olarak kas ağrıları; kaslarda oluşmuş olan acıya bağlı şekilde fark edilmektedir. Fakat bu durum, bundan çok daha fazlasıdır. Kas ağrısının belirtileri;



- Kaslarda güçsüzlüğün ve verimsizliğin oluşması,

- Ağrı olan kasın ideal durumda kullanılmaması,

- Koşmada ve yürümede zorlanmalar,

- Otururken ayağa kalkmak istendiği zaman oluşan güçlük,

- Uzun bir süre oturulduğu zaman boyun kısmında ortaya çıkan gerginlik,

- Başta dönme,

- Nefes almakta zorluk gibi sıralanabilir.



Kas ağrısı sporun sonrasında ortaya çıkmaktadır. Buradaki sebep, sporun kontrolsüz olarak yapılmasından kaynaklanır. Ayrıca kramp girme, doku gerginliği gibi durumlarda kas ağrısı belirtilerine sebep olur. Genel olarak bu vaziyet, söz konusu kas kitlesinin ortalama bir hafta sonunda geçmektedir. Kas ağrısı, magnezyum eksikliğinde ortaya çıkar. Geçmeyen kas ağrıları, sık bir şekilde ortaya çıkan kas sancıları bulunuyorsa magnezyum içeren besinler tüketilmelidir.



Kas Ağrısı Tedavisi Nasıl Yapılır?



Kas ağrısı tedavisi konusunda en mühim faktör; dengeli beslenmek ve dinlenmektir. Protein içerikli gıdalara ağırlık verildiği zaman yaklaşık olarak bir haftalık süreyle dinlenilmesi halinde çoğu zaman kas ağrıları geçecektir. Fakat geçmeyen kas ağrıları bulunuyorsa, bu vaziyette kas ağrısı kremleri kullanılarak, hekime başvurmak gerekir. Kas ağrısı adına kas gevşetici haplar da bulunur. Bunlarla etkili ve hızlı sonuçlar alınabilir.



Hafif ölçüde kas ağrıları bulunuyorsa, böyle bir durumda ilk önce kas kütlesi serbest bırakılarak belli bir süre masaj yapmayı denemek doğru olabilir. Masaj sonrasında kaslar doğal yoldan gevşeyecektir. Bütün bunların yanı sıra kas ağrısı adına; zerdeçal, kuşburnu, anason çayı, hardal yağı, çörek otu yağı gibi şifalı bitkileri aktarlardan elde edip, kas ağrısı doğal tedavi metotlarından da yararlanılabilir. Çörek otu yağı ve hardal yağını ağrı olan kas üzerine sürerek üzerini kapatıp emilimini beklemek gerekir. Bu doğal yağlar; kas gevşetici krem etkisini gösterir. Peynir, yumurta, tavuk eti, yoğurt, süt gibi gıdalar, uzun zamanlı kas ağrılarının tedavisinde etkilidir. Bu gıdaların da tüketilmesi, kas ağrılarını dindirmeye yardımcı olacaktır.