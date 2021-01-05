Kaş dökülmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Kaş dökülmesini engelleyen bitkisel öneriler

Kaşlar evrimsel süreçte hayatta kalmak için son derece önemlidir. Özellikle yüz ifadelerimiz kaşlarımız ile belirli olmaktadır. Bu nedenle kaşların dökülmemesi ve sağlıklı olması için yapılacak pek çok yöntem bulunur.



Kaş dökülmesine ne iyi gelir, nasıl geçer?



Vücudumuzda oluşan pek çok sağlık sorunları kaşlarımızın dökülmesine sebep olabilir. Sedef hastalığı, egzama, kaş bölgesine yapılan piercing kaşlarda zamanla dökülmeler yapar. Fakat kaşların dökülmesini engellemek için pek çok yöntem bulunmaktadır.



Bunların başında şüphesiz sarımsak gelmektedir. Sarımsak kaşın çıkmasında etkili olan kükürt, selenyum, B vitaminleri ve C vitamini gibi mineral ve vitaminler içermektedir. Sarımsağın rendelenir veya püre haline getirilip dökülen kaş bölgesine sürülmesi kaşların tekrar çıkmasına yardımcı olacaktır. Bunlar dışında kullanılabilecek pek çok yağlar da bulunur. Hindistan cevizi yağı veya Hint yağı da kaşların tekrar çıkmasına yardımcı olacaktır.



Kaş dökülmesini önleyen bitkisel öneriler



Kaş dökülmesi günümüzde pek çok kişi için problem haline gelmiştir. Kullanılan pek çok ürün kaş problemlerini çözmez iken ekonomik açıdan oldukça maliyetlidir. Fakat evlerde bulunan bazı ürünler ile kolaylıkla kaş dökülmesini engelleyebilirsiniz. Kaş dökülmesini önleyen bitkisel önerileri şu şekilde sıralayabiliriz:







- Kaşın çıkması için sarımsağın yanında soğan suyunun da büyük faydası bulunmaktadır. Soğan suyu yüzyıllardır kaş çıkarma amaçlı kullanılmıştır. Soğan suyunun içerisinde bulunan kükürt sayesinde kaş kökleriniz güçlenebilir.



- Zeytinyağı kaşı besleyen en doğal yağlardan birisidir. E vitamini bakımından zengin olan zeytinyağı kaşların daha hızlı ve daha kalın çıkmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle yatmadan 5 dakika önce zeytinyağı ile masaj yapabilir ve ertesi sabah su ile temizleyebilirsiniz.



Kaş dökülmesine neden olan etkenler nelerdir?



Kaş dökülmesine neden olabilecek pek çok etmen bulunmaktadır. Kaş dökülmesine sebep olan durumlar ise şunlardır:



- Sedef, egzama veya iltihabik cilt hastalıkları kaşların dökülmesine neden olur.

- Kaş bölgesine uygulanan piercing uygulamaları kaşlara zarar verir. Kopma ve dökülmeler yaratır.

- Hamilelik dönemi, tiroit hastalıklar kaşların dökülmesine neden olmaktadır.

- Evde veya kuaförlerde kaşları düzeltmek için yapılan uygulamalar kaşların kopmasına ve dökülmesine neden olabilir.