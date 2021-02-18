Kas KasÄ±lmasÄ± Nedir? KasÄ±lma Belirtileri Nelerdir, NasÄ±l Tedavi Edilir?

Kas kasÄ±lmasÄ± problemleri bir ya da daha fazla kasÄ±n istem dÄ±ÅŸÄ±nda kasÄ±lmasÄ± durumunda meydana gelmektedir. Bu durumda kiÅŸilerin hareket kabiliyetleri kÄ±sÄ±tlanÄ±r. Bunun yanÄ±nda aÄŸrÄ± ya da sancÄ± durumu da olabilmektedir. GevÅŸemesinin uzun sÃ¼rmesi de insanlarda sÄ±kÄ±ntÄ±lara neden olmaktadÄ±r.

Kas KasÄ±lmasÄ± Nedir?

Kas kasÄ±lmalarÄ± oldukÃ§a ani ve aÄŸrÄ±lÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmektedir. Bu durumda vÃ¼cudun belli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki kaslar istemsiz bir ÅŸekilde kasÄ±lÄ± bir hale geÃ§erler, gevÅŸemesi de uzun sÃ¼re alÄ±r. Bu durum her yaÅŸtan insanda gÃ¶rÃ¼lebilmektedir. Ancak yaÅŸÄ±n ilerlemesine baÄŸlÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± Ã§ok daha fazla olmaktadÄ±r. Kas kasÄ±lmalarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ vÃ¼cut bÃ¶lÃ¼mleri ÅŸu ÅŸekildedir;

Bacak ve baldÄ±r bÃ¶lgesindeki kaslar

Ayak ve el kaslarÄ±

Diz Ã¼zerinde bulunan kaslar

Kas kasÄ±lmalarÄ± Ã§ok ÅŸiddetli ya da hafifi bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸebilir. KasÄ±lmalar dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman net olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. SÃ¼resi deÄŸiÅŸmekle beraber kÄ±sa ya da uzun sÃ¼rebilmektedir.

Ã‡oÄŸunlukla kas kasÄ±lmalarÄ± yÃ¼ksek kilolu insanlarda daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bunun yanÄ±nda yaÅŸlÄ± bireylerde de kasÄ±lmalar sÄ±klÄ±kla olmaktadÄ±r. Ã‡ok fazla egzersiz yapÄ±lmasÄ± durumunda da kasÄ±lmalar meydana gelebilmektedir.

Â Kas KasÄ±lmasÄ± Nedenleri Nelerdir?

Ã‡ok fazla egzersiz yapÄ±lmasÄ±. Nemli ortamlarda kaslarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± derecede yorulmasÄ±

VÃ¼cuttaki elektrolit ile su eksildiÄŸi de kasÄ±lmalara sebebiyet verebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu iki madde kaslarÄ±n dÃ¼zenli bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in oldukÃ§a Ã¶nemlidir.

Kas yapÄ±sÄ±nda meydana gelen zedelenmeler de kasÄ±lmalara sebebiyet verebilmektedir. Ã–zellikle sporcularÄ±n egzersiz esnasÄ±nda yanlÄ±ÅŸ bir hareket sebebi ile kaslarÄ±nÄ± incitmeleri kasÄ±lmalara sebep olabilmektedir.

Kas KasÄ±lmalarÄ±nÄ± Engellemek Ä°Ã§in YapÄ±lmasÄ± Gerekenler Nelerdir?

Egzersiz yapmadan Ã¶nce Ä±sÄ±nma hareketleri ile kaslarÄ±n egzersizlere hazÄ±rlanmasÄ± olasÄ± sakatlanmalarÄ± engelleyecek ve kas kasÄ±lmasÄ± oluÅŸumunu Ã¶nleyecektir.

VÃ¼cudun ihtiyacÄ± doÄŸrultusunda yeterli ÅŸekilde su tÃ¼ketilmesi

Merhemler ile kasÄ±lmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere masajlar yapÄ±lmasÄ±

Ã–zellikle iÃ§erisinde potasyum ile kalsiyum olan besinlerin tÃ¼ketilmesi

KasÄ±lma esnasÄ±nda gevÅŸeme olmasÄ± iÃ§in kompres yapÄ±lmasÄ±

Kas kasÄ±lmalarÄ±nÄ±n uzun sÃ¼rmesi durumunda nedenlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ± ile mutlaka bir doktora gÃ¶rÃ¼nmek gerekmektedir. Bu durumda doktorunuz gerekli testleri yaparak ve yaÅŸam ÅŸeklinizi Ã¶ÄŸrenerek bir tedavi yÃ¶ntemi belirleyecektir.Â

Omurgadaki kaslarÄ±n durumunu anlamak amacÄ± ile miyelografi yapabilir. Bunun yanÄ±nda kaslarÄ±nÄ±zdaki kasÄ±lmalar ve uyuÅŸmalarÄ±n sinirsel bir durum sebebi ile olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsa sizi nÃ¶roloji uzmanÄ±na da yÃ¶nlendirebilir.