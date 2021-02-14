Kas Yırtılması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kas Yırtılması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kas yırtılmasının önüne geçebilmek için bu konuda bilinçlenmek gerekir. Günlük rutinlerinde çok hareket edemeyen kişilerin olabildiğince egzersiz yapmaları, kas gelişiminin güçlenmesine katkı sağlar. Bu sayede sağlıklı yaşam için adım atılmış olur.

Kas Yırtılmasının Belirtileri Nelerdir?

Kas yırtılmasının şiddeti ne olursa olsun ciddiye almak ve doktor kontrolüne gitmek gerekir. Hareketsiz bir yaşama sahip olan kişilerin fırsat buldukça küçük egzersizler yapması gerekir. Bu sayede hem sağlıklı bir yaşamın önü açılırken hem de kas yırtılmalarının da önü açılmış olur. Kas yırtılmasının başlıca belirtileri vardır. Bunlar ise;

Yırtılan kasın ağrıması ve kastaki hassasiyetin oluşması, yoğun aktivitelerden dolayı kasın yırtılması ve zorlanması nedeni ile oluşur.

Kasın yırtılması ile birlikte bölgede renk değişikliği ve şişlik meydana gelmesi gözlemlenir.

Çok kolay bir hareket bile yaparken kramp ile birlikte yaşanan spazm durumu kas yırtılmasına işaret eder.

Yırtılmanın oluştuğu bölgede kas dokusunda ezik ya da boşluk oluşmasıdır.

Tüm bu semptomlar, lif kopmasını işaret eder ve ciddiye alınması gerekir. Kas yırtılmaları, hayati bir tehlike oluşturmaz. Fakat ileri düzeyde kas yırtılmaları fonksiyon kaybına neden olabilir. Bu da kasın bir daha kullanılamayacak duruma gelmesi anlamı taşır ve insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür.

Kas Yırtılması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kas yırtılması, tedavisi genellikle pek çok hastada ortak ilerler. Birinci ve ikinci dereceden kas yırtıklarında spor ve egzersiz faaliyetlerine bir süre ara verilmelidir. Bu dönemde kası yoracak tüm faaliyetlerden uzak durmak gerekir.

Kas yırtılmasının meydana geldiği bölgeye vakit kaybetmeden buz uygulanması gerekir. Buz uygulaması, kas yırtığının meydana geldiği 2-3 gün arka arkaya uygulanmalıdır. Bu sayede kasın daha çabuk iyileşmesi sağlanır. Yaralanma sırasında kasın elastik bir bandaj ile sarılarak sıkıştırılması çok önemlidir.

Bu yöntemde de bölgenin şişmesi önlenir. Ama çok sıkmanın kan akışını engelleyebileceği unutulmamalı ve bölgenin çok fazla sıkılmaması çok önemlidir. Ama şişlik ve yanma bölgeyi sarmanıza rağmen devam ediyorsa bandajın çıkarılması gerekir. Kas yırtılmasının göğüsten yüksek bir seviyede tutulması ve gün içinde dol bol dinlenilmesi çok önemlidir.

Kas Yırtılmasının Çeşitleri Nelerdir?

Kas yırtılmasının teşhis ve tedavisinin kolay bir şekilde yapılabilmesi için üç farklı şekilde değerlendirilir. Yırtılmanın şiddetine bağlı olarak birinci, ikinci ve üçüncü derece kas yırtıkları meydana gelir.

Birden fazla kasın gereğinden fazla gerilmesinden dolayı oluşan yırtılmalar, birinci derece kas yırtılmaları olarak isimlendirilir. Bu tür kas yırtılmaları, hafif kas yırtılmaları olarak isimlendirilir. Bu gibi durumlarda kasın işlevini yerine getirememesi ya da iyileşmemesi gibi sorunlar söz konusu olmaz. İkinci derece kas yırtılmalarında birinci derece kas yırtılmalarına göre daha fazla lifin yıpranması ve kopması söz konusudur. Kopmalara bağlı olarak ağrı ve şişliklere de neden olabilir. Kasın tamamen kopması durumunda doktorun uygulayacağı tedaviye uymak gerekir.





