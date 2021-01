Kasıkta lenf bezi şişmesi neden olur, ne iyi gelir? Ağrısı nasıl geçer?

Lenf bezlerinin şişliği sık karşılaşılan bir durumdur. Bunun pek çok nedeni olabileceği gibi ihmal edilmemesi gereken önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.



Kasıkta lenf bezi şişmesi neden olur?



İnsan vücudunda bir dolaşım ağı olan lenfatik sistem bulunmaktadır. Bu sistem yağ yapıdaki maddelerin taşınması ve vücut savunmasının sağlanması gibi görevleri bulunmaktadır. Lenfatik dolaşımını sağlayan lenf damarlarının üzerinde bir kontrol noktası gibi çalışan lenf bezleri bulunmaktadır.



Lenf bezlerinin büyümesinin pek çok nedeni olabilir. Kasıkta lenf bezlerinin büyümesinin nedenleri ise şunlardır:



- Enfeksiyon

- Toksoplazma

- İnfeksiyöz mononükleoz

- AIDS

- Lenfoma

- Bazı kullanılan ilaçlar

- Romatizma

- Bakteriyel hastalıklar

- Kasık bölgesinde tahriş oluşması

- Kasık Bölgesindeki Tümör

- Bazı cinsel rahatsızlıklar



Kasıkta lenf bezi şişmesine ne iyi gelir?



Lenf bezlerinin büyümesinin nedeni tedavi yöntemini belirlemektedir. Lenf şişmesi enfeksiyondan kaynaklandıysa bu duruma göre ilaç tedavisi başlanmaktadır. Fakat kanser kaynaklı büyüme söz konusu ise cerrahi operasyon gerekir. Bunun dışında kemoterapi veya radyoterapi tedavileri uygulanır.



Lenf bezlerinin büyümesi özellikle kanserden dolayı ise dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle lenf bezi büyüme belirtileri taşıyan kişilerin mutlaka bir uzman doktora gitmesi gerekir. Bunlar dışında evlerde C ve E vitamini bakımından iyi beslenmek, gerekli vitamin takviyesi almak da büyük önem taşımaktadır.



Kasıkta lenf şişmesi ağrısı nasıl geçer?



Vücudun genellikle her bölgesinde lenf bezleri bulunmaktadır. Özellikle lenf bezlerinin enfeksiyonlar ile mücadele etmesi konusunda büyük önem taşımaktadır. Özellikle kasıklarda sık rastlanan lenf bezlerindeki şişme ağrılara neden olmaktadır.



Lenf bezlerindeki şişlik pek çok sağlık sorununa neden olur. Özellikle ağrılar hayatı büyük derecede olumsuz etkiler. Bu nedenle lenf ağrılarını geçirmek için pek çok kişi araştırma yapmaktadır. Kasıktaki lenf ağrılarından kurtulmak için yapılması gerekenler şunlardır:



- Özellikle C ve E vitamini bakımından zengin besinler tercih edilmelidir.

- Demir ve selenyum takviyesi yapılmalıdır.

- Ağrıyan bölgeye hafif masajlar yapılmalıdır.

- Bitkisel yağlar ile ağrılar hafifletebilir.

- Soğuk kompres uygulanabilir.

- Mutlaka uzman bir doktora görünmek gerekir.