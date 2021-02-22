Kaşıntı Kanser Belirtisi Olabilir mi? Kanser Kaşıntısı Nasıl Olur?

Kaşıntı, genellikle cildin yapısından ve kendisinden kaynaklanır. Bunun yanında kanserlerin de vücutta genel bir kaşıntıya neden olduğu biliniyor. Aynı zamanda diğer kaşıntıların yanı sıra kanser kaşıntılarında yorgunluk ve sarılık gibi bazı belirtileri de beraberinde getirir.

Kanser Kaşıntısı Nasıl Olur?

Kanser kaşıntısı, sistemik olarak gözükmez ve genellikle bölgesel olarak ortaya çıkar. Ama bazı kanserlerin tüm vücudu etkileyecek bir özellikte kaşıntıya neden olduğu biliniyor. Ama normal cilt kaşıntılarının aksine kanser kaşıntılarında kaşıntıya sarılık, yorgunluk, halsizlik gibi diğer belirtiler de etki eder. Kaşıntı ile en çok ilişkilendirilen kanser türleri ise, polisitemi, lenfoma, bazı gastrointestinal stromal tümörler (GİST), pankreas-safra yolları tümörler ve PV Kanserde kaşıntıya neden olan etkenler şunlardır;

Tümörden salgılanan maddeler

Vücudun tümöre karşı tepki vermesi

Tümörün safra yollarını tıkayarak kaşıntıya ve sarılığa neden olması

Cilt Kaşıntılarına Karşı Tedavi

Cilt hastalıkları arasında yer alan pek çok hastalık kaşıntıya neden olabilir. En çok kaşıntıya neden olan cilt hastalıkları ise, ürtiker (kurdeşen), egzama, uyuz, mantar hastalıkları ve cilt kuruluğu yer alır. Eğer ciltteki kaşıntıya bir deri hastalığının neden olduğu düşünülüyorsa deri hastalığına yönelik tedaviler yapılmaya başlanır. Eğer sistemik bir nedenle kaşıntı ortaya çıkıyorsa sistemik hastalığın giderilmesi için kaşıntı önleyici merhem ve ilaçlar kullanılabilir. Kaşıntının neden kaynaklandığını öğrenmek için dermatoloğa başvurmanız gerekir. Ciltteki kaşıntının kaynağına göre farklı bir tedavi yöntemi belirlenir. Bu tedavilerde ağızdan ilaç verilebilir ya da kaşıntı azaltıcı merhem önerilir.

Stres Egzamayı Tetikliyor

Egzamaya en çok neden olan şeylerin içinde psikolojik nedenler ve stres de yer alıyor. Tüm egzama çeşitleri stres ile birlikte artış gösterir. Kronik egzama, vücudun belirli bir bölgesine yerleşmiş egzama, vücudu kanatıncaya kadar kaşıma isteği uyandırır. Bu egzama çeşidi, tedavisi en zor olan egzamalar arasında yer alır. Bunun yanında seboreik dermatit, nummuler dermatit, atopik dermatit gibi endojen egzamaların tamamı stres içinde olduğunuz durumlarda artış göstererek alevlenebilir.