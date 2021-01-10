Kaşıntı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Kaşıntıya İyi Gelen Şeyler Nelerdir?

Kaşıntı deri kuruması, ilaç ve bazı canlı hayvanların ısırıklarında kaynaklanabilmektedir. Kaşıntı yapılırken dikkatli olunmasında fayda vardır. Çünkü kaşıma işlemi sırasın da geri dönülmez hatalar oluşabilir.

Neden Kaşıntı Olur?

Kaşıntıların sebepleri oldukça çeşitlidir. Kaşıntılar temelde üç başlık altında incelenmesi gerçekleşir. İlk başlık bireylerin derililerinde olan soğuktan veya nemsizlikten dolayı oluşan kaşıntılardır. Bu kaşıntıların önlenmesi için yapılması gereken işlemler oldukça basittir. Nemlendirici krem veya duş esnasında ılık su ayarında yapmak kaşıntıyı önlemek için yeterlidir.

Diğer ikinci olan başlık ise ilaçlar olarak bilinmektedir. Kaşıntı yapan ilaçlar oldukça fazladır. Bu ilaçların başında saç ilaçları gelmektedir. Genellikle saç dökülmesi karşıtı olan deri spreylerinin özellikleri arasında saç dökmeme özelliği bulunmaktadır. Fakat bu spreyler saçların yapısını güçlendirmek için bazı kimyasallar bulunur. Pek çok insanın saç derisi bu kimyasallara karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle kafa dersinde kaşınmalar meydana gelebilir.

Kaşıntıların önlenmesi için en fazla iki gün içerisinde saçları yıkama oldukça mantıklıdır. Vücutta bazı ağır ilaçlar yan etki olarak yer yer kızarıklıklar ve kaşıntılara sebep olabilir. Bu kaşıntılar önemli olabileceği için aile hekimine bildirilmesinde fayda vardır. Diğer en çok kaşınma olayları bir ve pire gibi canlılardan kaynaklanır. Bu canlılar yarı parazit canlılar olarak bilinir. Yani bu canlılar için, insan vücudu tam uygun öğrenme ve beslenme mekânıdır.

Kan emici özelliklerinden dolayı vücut o hayvanların ısırdığı bölgeler bir tür koruma kalkanı örer. Bu kalkan bazı durumlarda insana vücudunda kaşınma yan etkisi gösterir. Bu işlemin temelinde vücudun bir tür asit salgılaması olarak bilinmektedir. Diğer ve kısa süreli kaşıntılar olarak konumlandırılan kaşınma türü psikolojiktir. Yani örneğin bir noktaya tüy ile dokundurulması ile birlikte bireylerde huylanma başlar. Ve beşer onar dakiklik aralıklarla vücudun farklı bölgelerini kaşınmaktadırlar. Bireylerin bu durumun önüne geçebilmesi için farklı uğraşılara yönelmesi lazım.

Kaşıntı Nasıl Geçer?

Kaşıntının nedenleri geçirmenin yollarının anlaşılmasında oldukça yararlıdır. Yani kaşıntıya ne iyi gelir sorusunun cevabından önce nedeni öğrenilmelidir. Terleme yolu ile kaşınmalar oldukça sık rastlanmaktadır. Özellikle kıl ile kaplı olan vücut ve saç hücrelerinde bu durum sıkça gözlenmektedir. Bireyler spor esnasında veya ortam sıcak ise sık sık kaşınabilirler. Eğer terlemenin önüne geçerlerse kaşıntıya da engel olur.

Diğer en çok rahatsız eden durum kumaş tercihleri olmaktadır. Bazı kumaşlar bireylerin vücudunu tahriş eder. Bazı kumaşlar ise insan vücuduna alerji yapabilir. Bu durumda sık ve sert kaşınmalara sebep olur. Bu nedenle ilk olarak bireylerin vücutlarına uygun kumaş tercih etmeleri gerekir. Yine çamaşırlar da kaşınmayı engelleyici faktöreler arasında bulunmaktadır. Özellikle çamaşırların tam yıkanması sonucunda da kaşınma mümkün olabilir.

Hatta çamaşırların pire ve diğer haşeratlardan korunması için sirkeli suya yatırılması mantıklıdır. Eğer bireyler giydikleri kıyafetleri ve bulundukları yerleri iyi seçmez iseler pire gibi hayvanlar ile iç içe olabilir. Tabi ki bu durumda bireylerin vücuda kaşınmalara sebebiyet verir. Hem sağlıklı bir yaşam hem de zehirlenme riskini ortadan kaldırmak için bu gibi davranışlara dikkat edilmesi önemlidir.

Kaşıntıya Ne İyi Gelir?

Kaşıntıya iyi gelen birçok yöntem mevcuttur. Bunların başında soğuk su uygulaması gelmektedir. Soğuk su sayesinde deride bir tür gerilmeler meydana gelir. Bu gerilmeler sayesinde gerilen yüzeyin kaşınma yitişi kayıp olacaktır. Özellikle kaşınan bölge küçük ise bir buz tedavisi dahi yapılabilir. Eğer saç derisinde kaşınmalar varsa oldukça dikkatli olunmalıdır.

Çünkü sert kaşınmalar esnasında saçların dökülmesi meydana gelebilmektedir. Bunun için hafif şampuan ve bir miktar soda uygulaması oldukça mantıklıdır. Soda içerisinde bulundurduğu mineraller sayesinde vücutta bulunan asit ‘in ayarlanmasını sağlar. Yine vücudun belirli bölgelerine limonlu su ile tedavi uygulanması da kaşıntıyı büyük oranda etkileyecektir. Soda da olduğu gibi limonda vücudun asit dengesini ayarlamakla görevlidir.

Yulafın kür yapılması ve vücudun kaşınan bölgesine uygulanmasında fayda vardır. Öncelikle yulaf bir miktar kaynatılmalıdır. Devamında yarı krema halini alana kadar ezilmelidir. Devamında kaşınan bölgeye doğrudan sürülerek beklenilebilir. Bu sayede daha sağlıklı bir deri yüzeyine sahip olunması mümkündür. Karanfil yağı bir tür sıvıdır ve gerilmeler ile kurumlardan dolayı oluşacak olan kaşınmaları büyük oranda engeller. Oldukça sağlıklı olan karanfil yağı sayesinde bireylerin vücutlarında yumuşamalar oluşur.

Kaşıntıya İyi Gelen Şeyler Nelerdir?

Kaşıntının atlatılması için birçok ilaç ve krem kullanılmaktadır. Bu krem ve ilaçlar daha çok kimyasal sonuçların geçmesi için kullanılır. Özellikle bireylerin saç ilacı kullanmasından dolayı oluşan kaşınmalarda dikkatli olmalıdır. Çünkü genellikle bu gibi durumlarda kaşıntı önleyici sprey verilmemektedir.

Çünkü saç derisi oldukça hassas ve büyük oranda geri dönüşümü zor bir yapıdır. Diğer olan kaşınmaların çoğunda rahatlatıcı sprey kullanılmasında sakınca yoktur. Fakat tıp eğitimi almış çoğu uzman doktora göre kimyasalların vücuda sürülmemesi gerekir. Bu nedenle doğal kürler ve bitkilerin kullanılmasında fayda vardır.

Kaşıntının önüne geçmek için özellikle saça zeytinyağı masajı yapılabilir. Bu sayede bireylerin kaşıntıları kısa sürede önlenir. Ayrıca ılık bir duş veya buhar banyosu da vücudu rahatlatacaktır. Eğer vücutta kaşınan nokta aşırı derece de rahatsız edici ise o zaman sprey kullanılabilir. Çünkü doğal kürlere göre spreyler daha hızlı sonuçlar veriri. Kaşınan deriye doğal olarak kullanılabilecek bitkiler ve özerden birisi de Aloe vara yağıdır.