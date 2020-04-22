Kaşkorse Kumaş Nedir? Kaşkorse Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Kaşkorse adı ile bilinen bu kumaşlar genel anlamda kadın dış giyim ve yine kadın iç giyimlerde kullanılmaktadır. Sonbahar ve kış mevsimlerinin vazgeçilmez ürünlerinden olan kaşkorse kumaşlar, çeşitli renklerde de üretilmektedir.



Kaşkorse Kumaş Nedir?



Çift plakalı olan örme makinelerinin her iki iğne yatağında bulunan üç iğneden bir tanesinin iptal edilmesi ile birlikte gerçekleştirilen RR örgü çeşididir. Bir tür ribana örgüsü çeşididir. Enine yönde elastikiyeti ve sıçraması olmasından ötürü kenar, bant, bayan giyimi ve kazak gibi ürünlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.



Kaşkorse Kumaş Özellikleri Nelerdir?



- İki örgünün arasında hava tutulmasından dolayı sıcak tutan bir yapıya sahiptir.

- Vücudu sarabilen bir yapıya sahiptir.

- Sonbahar ve kış mevsimlerinin vazgeçilmez ürünleridir.

- Aşırı ince ipliklerle örgü yapılmadığından dolayı iç göstermez.

- Kışlık giyim ürünlerde kullanılmasından dolayı kişide terletme yapmamaktadır.

- İyi derecede esneme özelliğine sahiptir. Bu sebeple kaşkorse kumaşlara lastik örgü de denmektedir.

- Kaşkorse kumaşların her iki yönü de ön yüz olarak kullanılabilmektedir.

- Kadın iç giyim ve kadın dış giyimlerinde kullanılmaktadır.

- Farklı çeşitlerde olan kumaşların kenar kısımlarına uygulanabilmektedir.