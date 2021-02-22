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22.02.2021 - 01:25 |

Katarakt Nedir, Neden Olur? Gözde Katarakt Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Göz yaşlanma sürecinde ilk tahrip olmaya başlayan organdır. Yaşla birlikte bazı görme problemleri yaşanılması kaçınılmazdır. Görmeyi sağlayan ve göz bebeğinin arkasında yer alan doğal merceğin saydamlık özelliğini kaybederek matlaşmasıdır. Katarakt olan bir kişinin görüşü buğulu hale gelir. Katarakt ile beraber kişinin görme kalitesi oldukça etkilenir. Katarakt sorunu ile ilgili yapılabilecekleri sizler için derledik.

Katarakt Nedir, Neden Olur? Gözde Katarakt Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?
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Katarakt problemi genellikle yaşla doğru orantılı olarak ortaya çıkabilir. Ama sorunu sadece yaşa bağlamakta doğru olmaz. Doğal nedenler veya fiziksel koşullar nedeniyle de katarakt problemi yaşanabilir. Bu durumda doktora danışmak en doğru davranış olacaktır.

 Katarakt nedir?

 Katarakt nedir diye sorulduğunda, göz merceğinde yaşanan matlaşma sorunu olarak belirtilir. Her iki gözde görülebileceği gibi, tek gözdede olabilir. Genellikle bir göz diğerine göre daha ileri seviye rahatsızlık hisseder. Genellikle 60 yaş üstü kişilerde katarakt sorunu daha çok görülür. Kişiler yaş aldıkça, lensin kalınlığı ve ağırlığı değişikliğe uğramaktadır. Lensin uyumluluk hali giderek azalır. Lensin çevresinde ani lif tabakaları belirdiği için lens çekirdeği sıkışır. Bunun sonucunda lenste sertleşme söz konusu olur.

 Katarakt yaşa bağlı olarak görülen çok yaygın bir göz rahatsızlığıdır. Lens çekirdek proteinleri denilen yapı üzerinde kimyasal bir değişim yaşanır. Bunun sonucunda da lens üzerinde sarı ve kahverengi renkler oluşarak, buğulu görüş yaratır.

 Katarakt Belirtileri Nelerdir?

 Kataraktın pek çok belirtisi bulunmaktadır. Kişiler düzenli olarak göz kontrolü yaptırmalıdır. Özellikle belli bir yaştan sonra bu kontroller daha sık olmalıdır. Göz rahatsızlıklarına müdahale edilmediği takdirde, sorun daha büyük noktalara varabilir. Katarakt belirtileri;

Görmede azalmanın başlaması

Nesneleri çift görmeye başlamak

Okumada zorluk yaşamak

Gözlük numarasının sürekli değişmesi ihtiyacı

Renklerin buğulu olarak görülmesi

Işıktan rahatsız olmak

Gözde yorgunluk hissi ve baş ağrısı problemi

Bu belirtilerden bir veya birkaçını yaşayan kişilerin bir doktor muayenesine gitmesi doğru olacaktır.

 Katarakt Tedavisi Nedir?

 Kataraktın ilerlemesini durdurmak için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ayrıca bu göz rahatsızlığı gözlük kullanımı veya ilaç alımı ile iyileşebilecek bir rahatsızlık değildir. Katarakt sorunu yaşayanların ameliyat olması gerekmektedir. Bu hastalık hafife alınacak bir göz rahatsızlığı değildir. Teşhis ve tedavide gecikilmesi durumunda körlüğe kadar gidebilir. Kataraktın tedavisi ameliyat ile olmaktadır. Bulanık görmeye neden olan lens operasyon ile çıkarılır ve yerine yapay mercek takılır.

 Katarakt Neden Olur?

 Yaşlılığa bağlı olan katarakt senil katarakt olarak adlandırılır. Doğuştan bir kataraktta söz konusu olabilir. Bu katarakta da konjenital katarakt denmektedir. Sağlıklı bir gözde, mercek saydam olduğundan, ışığı gözün arka kısmına iletir. Bu durumda net bir görüş sağlar. Fakat mercek bulanıklaştığı zaman ışık içeri giremez ve görüş kalitesi düşer.

 Gözde Katarak Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Ameliyat sonrası hasta aynı gün taburcu edilir. Kişi evde sırtüstü yatarak birkaç saat dinlenmelidir. Dinlenme sonrası ayağa kalkıp yürümenin ya da TV seyretmenin sakıncası yoktur. Ama gözü çok fazla yoracak aktiviteler yapmamakta fayda vardır. Şu noktalara dikkat edilmelidir:

Öne doğru eğilmemek

Ağırlık kaldırmamak

Ameliyatlı gözün üzerine yatmamak

Gözü ovuşturmamak

İlaçları ve damlaları kullanmayı ihmal etmemek

Ağrı durumunda ağrı kesici kullanmak

Ameliyat sonrası gözlük numarasını kontrol ettirmek

Ameliyatın ilk haftası göze su değdirmemek veya yüze su çarpmamak

Bu noktalara dikkat etmek gerekir. Kişilerin düzenli olarak doktor muayenelerini yaptırmaları doğru olacaktır. Ameliyat sonrası beklenmeyen bir sorunda da doktora danışmak gerekir.



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