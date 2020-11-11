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11.11.2020 - 11:42 |

Kavunun Faydaları Nelerdir? Kavun Kabuğu Ve Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan kavunun, lezzetinin yanı sıra sağlığa da büyük katkıları vardır. Kavun hakkında bilmediklerinizi öğrenebilir, sizde kavunun mucizevi etkilerinden yararlanabilirsiniz. Kavun neye iyi gelir, kavunun yararları nelerdir, sizde öğrenebilirsiniz. Kavun hangi hastalıklara iyi gelir? Kavunun faydaları nelerdir? Kavun kabuğu ve çekirdeği neye iyi gelir? Tüm detayları sizin için bir araya getirdik.

Kavunun Faydaları Nelerdir? Kavun Kabuğu Ve Çekirdeği Neye İyi Gelir?
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Kavun, kabakgiller ailesinden bir meyvedir. Sarı rengi ve keskin güzel kokusunun yanı sıra, aromalı bir lezzeti vardır. İçeriğindeki bol vitaminler ve mineraller sayesinde, birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur.

Kavunun Faydaları Nelerdir?

- Virüslerin akciğerde uzun müddet kalmasının önüne geçer,
- İçeriğindeki vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Yüksek karotenoid içeriği sayesinde kanseri oluşumunu önler,
- Saç derisinde oluşan yaraların tedavisinde fayda sağlayarak saç tellerini onarır,
- Kanın pıhtılaşmasını önler,
- Kan basıncını dengede tutar,
- Cildin dermis tabakasını yenileyerek cildin yaşlanmasını engeller,
- Hoş kokusuyla vücut kokularını giderir,
- Kan akışına katkı sağlayarak, kalpteki ritim bozukluğunu önler,
- Böbrek hastalıklarında fayda sağlar,
- B vitamini sayesinde vücuda enerji verir,
- İçeriğindeki folik asit sayesinde saç dökülmesinin önüne geçer,
- Böbreklerde oluşan kumun idrar yoluyla atılmasını sağlar,
- Görme fonksiyonlarının güçlenmesini sağlar,
- Gözaltı morluklarının hafiflemesini sağlar,
- Hamilelerde mide yanmasını ve bulantıyı önler,
- Kadınlarda adet düzensizliklerinin önüne geçer,
- Karaciğer ve akciğer sağlığını korur,
- Zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlayarak bağırsakları korur,
- Cinsel isteksizliği önler,
- Kabızlığı önleyerek rahatlama sağlar,
- İyi bir idrar söktürücüdür,
- Kam şekerini hızla yükseltmeye yardımcı olur,
- Astım ve bronşit hastalığının tedavisine destek sağlar.

Kavun Kabuğu Neye İyi Gelir?

- Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar,
- Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar,
- Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder,
- Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir,
- Saç dökülmesine iyi gelir,
- Regl döngüsünü düzene sokar,
- Kalpteki ritim bozukluğunu önler,
- Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar,
- Cildi ölü hücrelerinden arındır,
- Mide asidini dengeleyerek mide yanmasını ve ağrısını giderir,
- Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar,
- Diş ve diş etlerini temizler,
- Akciğerde oluşan toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

Kavun Çekirdeği Neye İyi Gelir?

- Karaciğer ve akciğerlerde oluşan hararların giderilmesine yardımcı olur,
- Böbrek ağrılarını hafifletir,
- Balgamı söktürür ve öksürüğe iyi gelir,
- Kansızlığı gidererek halsizliği önler,
- Mesaneyi temizler,
- Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü arttırır,
- Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir,
- Kuruyan cildi nemlendirerek yumuşatır,
- Gut hastalığında fayda sağlar,
- Mide asit dengesini korur,
- Kanser hastalığına yakalanma olasılığını azaltır.

Kavunun Kansere Karşı Faydaları

Kavun, vücuttan serbest radikalleri yok edip, atmaya yarayan beta-karoteni ve C vitaminini, yüksek oranda içerir. Bu özelliğiyle vücut hücrelerinde tahribata neden olan ve kanserin büyümesine sebep olan serbest radikallerin verdiği hasarı azaltır. Vücuttaki bağışıklık sistemini de güçlendirerek kanserle savaşır.

Kavunun Akciğere Faydaları

Sigara kullanımı vücutta A vitaminin yok olmasına sebep olmaktadır. Kavun, içeriğindeki yararlı maddeler yardımıyla A vitamini gereksinimini gidermeye katkı sağlar. Sigaranın akciğerlere vermiş olduğu tahribatı azaltır. Akciğerde birikmiş olan toksinlerin de dışarı atılmasını sağlar. Bundan dolayı bilhassa sigara kullanan kişilerin kavun tüketmeleri önerilir.

Kavunun Cilde Faydaları

Kavun, cilt için son derece gerekli olan kolajen içermektedir. Kolajenin etkisiyle, ciltteki bağ dokularında bulunan hücrelerin bütünlüğünü korur. Cildin kuruluğunu giderir ve nemlenmesini sağlar. Cildin erken yaşlanmasının önüne geçerek, tazelik ve parlaklık verir. Sivilcelerin neden olduğu yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

 

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