Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki ölümcül mü, belirtileri neler?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını devam ederken İngiltere, Fransa ve Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen kawasaki hastalığı büyük merak uyandırdı. Kawasaki hastalığının ne olduğunu öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Kawasaki hastalığı daha önce de görülen bir hastalık fakat son günlerde kawasaki vakalarının artış göstermesi corona virüs salgınıyla ilişkisinin olup olmadığı konusunda meraklandırdı. Peki sadece çocuklarda görülen kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı ölümcül mü? Kawasaki hastalığının belirtileri nelerdir?

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kawasaki Sendromu veya Hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile karakterize bir vaskülittir. Hastalığın en önemli komplikasyonu koroner arter anevrizmasıdır. Büyük, orta ve küçük çaplı arterleri tutabilir. Mukokutanöz lenf nodu sendromu ile birliktedir.

Kawasaki hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığa bir virüsün neden olduğu sanılmaktadır.