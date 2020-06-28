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28.06.2020 - 20:47 |

Kayın Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Kayın ağacı bir diğer ismi ile akhuş olarak bilinen kayıngiller ailesinin bir üyesidir. Nemli olan topraklarda yetişen, yaprakları püskül gibi olan meyveli bir ağaçtır. Ortalama olarak 700 sene yaşayabilen bu ağaçların kuru dal ve yaprakları şifa deposudur. Kayın ağacı özellikleri nedir, nasıl yetiştirilir? İşte kayın ağacı ile ilgili detaylı bilgiler.

Kayın Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
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Yabani bir ağaç olan Kayın ağaçları Ağrı dağı ve Erciyes dağı eteklerinde bulunur. Dünyanın birçok bölgesinde ve Türkiye’de de doğal şekillerde yetişen ağaçlardır. Kırmızı renkli yaprakları olan çeşidi dekoratif görünümleri sebebi ile birçok park ve bahçelerde yetiştirilmektedir. Kirli hava ve rüzgara karşı dayanıklı yapıları bulunur.

Kayın Ağacı Özellikleri

- Türkiye’de Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bulunur.

- Yaklaşık olarak 700 sene yaşayabilen ve 40 metre boyuna kadar uzayabilen ağaçlardır.

- Dallarının ve yapraklarının sağlık açısından birçok faydası bulunur aynı zamanda ise doğaya salmış oldukları yüksek oksijen seviyesi ile sağlıklı nefes alabilmeyi sağlar.

- Subtropikal bölgelerde be Kuzey Yarımküre ’deki ılıman bölgelerde sıklıkla rastlanır.

- Yaprak döken bir ağaçtır.

- Çiçekleri bir iplik şeklinde gövdeden sarkar ve genel olarak kısa tüylüdür. İç mekânlarda kullanılan kayın ağaçları suya dayanıklıdır. Bu sebeple dekorasyon ürünlerinde kayın ağacı kullanılır.

- Yavaş büyüyen bir ağaçtır.

- Yetiştiği bölgelerde birde süpürge ağacı olarak bilinirler.

- Ağacın dış ve iç odunlarını rengi aynı olmasına rağmen sonbahar aylarında rengi koyulaşır.

Kayın Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Kayın yetiştirmede aşı ve tohum yöntemleri kullanılır. Kayın ağaçları 5 ya da 6 senede bir tohum vermektedirler. Tohumlarının olgunlaşmasının ardından sonbahar aylarından bekletilmeden hemen ekilmelidir. Aşı kullanarak yetiştirmede ise yarma aşı ya da yandan yöntemleri kullanılır. Çok fazla ışık ihtiyaçları yoktur. Kireçli ve derin topraklarda güzel gelişmektedir. İlkbahar aylarındaki don olaylarına karşı hassas yapısı vardır.

Batı kayını olarak bilinen ve Avrupa ülkelerinin tamamında doğal olarak büyüyen bir kayın ağacı çeşididir. Avrupa kayını her türden toprakta yetişebilmektedir. Drenajı daha iyi olan topraklarda çok daha iyi gelişme gösterirler. İlkbaharda oluşan geç donlar Avrupa kayınına zarar vermektedir. Yarı gölge bölgelerde daha iyi yetişirler. Yetiştirilmesi ise Kasım aylarında olgunlaşmış olan tohumlar ile yapılır.

Doğu kayını ise dünya üzerinde Balkanlar ve Avrupa’da, Türkiye’de ise Marmara ve Ege bölgelerinde doğal olarak yetişir. Park veya bahçelerde grup halinde ya da tek başlarına kullanılabilirler. Soğuk havaya karşı sağlam olan doğu kayını deniz ikliminden hoşlanır. Yarı gölgede yetişen doğu kayını tohumları sonbaharda toplanır, iki ay boyunca soğuk dinlendirme yapılmasının ardından ilkbahar aylarında ekilirler.

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