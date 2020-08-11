Kazançlı imkanlar

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Ay Boğa’da ilerlerken Venüs’le de ilişkili duruyor. Güzel şeyler yaratmak, parasal ve maddi konular üzerinde düşünmek ve belirli sonuçları değerlendirmek için uygun koşullar var. Bize kazanç getirebilecek anlaşmalar, görüşmeler içinde olabiliriz. Ayrıca bugün karşılıklı konularda fazladan bir duyarlılık da söz konusu.

Günün ilk yarısında işlerimizi daha hızlı halledebiliriz. Tek başına hareket etmek zor olmayacak. Aynı zamanda öğle saatlerinde görüşmeler, toplantılar ve kadınlara yönelik konularda başarılı işler yapılabilir. Akşam saatlerinde (18:39) Boğa burcuna ilerleyen Ay, biraz yavaşlayacağımızı ama kararlılık kazanacağımızı gösteriyor.

Nelerden kaçınmalı? Hemen öğleden sonra saatlerinde belirli sonuçlar kararlarımızı etkileyebilir. Süreç içinde esnek kalabilmeliyiz. Özellikle akşam saatlerinde bizi daha yaratıcı ama aynı zamanda hayalci ve hevesli kılan fırsatlar içindeyiz. Bu saatlerde bize ilham veren pek çok şeye açığız. Ayaklarımızı yere sağlam bastıkça çok şey yapabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Köpek Sonuçları değerlendirebiliriz. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.