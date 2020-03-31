Kcft Nedir? Kcft Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Karaciğerin çalışma ve sağlık durumunu anlamak için yapılan biyokimyasal test grubudur. Kan testi sonuçlarında KCFT veya KFT olarak yer almaktadır.



KCFT Nedir?



KCFT karaciğer fonksiyon testinin simgesi olarak kan testleri sonuçlarında yer almaktadır. Karaciğerin çalışma durumunu test etmeye yaramaktadır. KCFT sonuçlarının normal değerden düşük ya da yüksek çıkması, karaciğerde sorun olduğunu işaret etmektedir. Özelliklede sonuçların yüksek olması karaciğerin hasar görmüş olduğunun derecesini göstermektedir.



KCFT içerisinde yer alan AST ve ALT karaciğerde oluşmuş hasarların tespitinde,

GGT ve ALP karaciğer ile birlikte safra yollarında oluşan hasarın tespitinde,

INR, albümin ve pıhtılaşma testleri ise karaciğerin fonksiyon bozukluğunu ve karaciğer yetmezliği tespitinde önemli etken olmaktadır.



KCFT Kaç Olmalı?



KCFT vücutta belirli bir miktar bulunması normal kabul edilmektedir. Bu değerler şu şekildedir;



ALT 7-55 U/L

AST 8-48 U/L

Albumin 3.5-5.0 g/dL

ALP 45-115 U/L

Bilirubin 0.1-1.2 mg/ dL

Total protein 6.3-7.9 g/dL

GGT 9-48 U/L

LD 122-222 U/L

PT 9.5-13.8 saniye



KCFT Yüksekliğinin Nedenleri Nelerdir?



Karaciğerde oluşan sorunlar KCFT sonuçlarının yükselmesine neden olmaktadır. KCFT testi periyodik olarak yapılması gereken testler arasında yer almaktadır. Karaciğer, safra ve karaciğer işlevleri ve hastalıkları ile ilgili önemli ipucu vermektedir.

KCFT ve özellikle de ALT seviyesinin yükselmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir;



- Kronik hastalıklar için sürekli olarak kullanılan ağır ilaçların olması veya bilinçsiz ilaç kullanımının olması,

- Aşırı alkol ve sigara kullanımı,

- Obezite ve fazla kilonun kronik hale gelmiş olması,

- Diyabet hastalığı varlığı ve ilaç kullanımı

- Genetik yatkınlığın olması,

- Karaciğer yağlanması

- Kalp yetmezliği ve kalp damar hastalıkları

- Hepatit A, B ve C enfeksiyonları

- Siroz ve karaciğerin etkili bir biçimde çalışmasını önleyen diğer hastalıkların oluşması.



KCFT Düşüklüğünün Nedenleri Nelerdir?



KCFT olarak bilinen biyokimyasal test sonuçlarının yüksek çıkması ciddi rahatsızlıkların varlığını işaret etmektedir. Normal değerin altında çıkan sonuçlar da hastayı tedirgin etmekte ve nedenini merak ettirmektedir. Ancak KCFT test sonuçlarının düşük çıkması sağlık açısından sorun teşkil etmemektedir.



Uzun süredir yüksek seyreden değerlerin düşmesinin nedenleri ise, KCFT değerlerinin yükselmesini sağlayan sorunun ortadan kaldırılmış olmasıdır. Bu durum ise hastanın sağlıklı ve etkili bir şekilde çalışan bir karaciğere sahip olduğunu göstermektedir.