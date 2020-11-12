Keçi Sütünün Faydaları Nelerdir? Keçi Sütü Sabunu Neye İyi Gelir?

Pek çok faydası ile beraber keçi sütü en önemli besin kaynaklarından biridir. Ayrıca farklı yemeklerde de kullanım imkanı sağlayan keçi sütü, ortak şekilde kolay tüketimi ile öne çıkıyor. İçeriğindeki zengin mineral kaynağı ve vitamin deposu ile beraber 7'den 70'e Herkesin tüketebileceği bir süt olarak da öne çıkmaktadır.

Keçi Sütünün Faydaları Nelerdir?

Dengeli şekilde tüketilmesi ile beraber keçi sütü pek çok farklı fayda sunmaktadır.

- Daha kolay bir sindirim imkanı sağlar.

- İçerisinde bulunan çinko sayesinde cilt sağlığını korur ve yaraların daha hızlı iyileşmesine olanak verir.

- Metabolizmayı önemli oranda güçlendirir.

- Felç ve kalp krizi gibi hastalıkların önüne geçer.

- Koroner komplikasyonu ve yağ asidi ile beraber ateroskleroz gibi risklere karşı önlem alır.

- Bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendirir.

- İltihaplanma ile mücadele konusunda doğrudan etki sağlar.

- Osteoporozun önlenmesi açısından önemli bir potansiyel teşkil eder.

- Kaygı ve stres ile beraber depresyonu azaltır.

- Anemi tedavisinde yardımcı bir kaynaktır.

- Alerjik reaksiyondan önüne geçer ve kolesterolü düşürme noktasında etkilidir.

- Astım ve egzama ile beraber migren gibi kronik rahatsızlıklara karşı önleyici bir destek sağlar.

Birçok farklı yerde rahatlıkla bulunabilecek olan keçi sütü, yukarıdaki faydaları ile beraber insan sağlığı konusunda oldukça önemlidir. Birebir tüketim ile beraber aynı zamanda kaynatmak suretiyle farklı şekillerde hazırlayarak tüketilebilir.

Keçi Sütünde Hangi Vitaminler Bulunur?

Son dönemlerin en popüler ve dikkat çekici, sağlıklı besin kaynakları arasında keçi sütü geliyor. Özellikle kolay tüketimi ile bir adım öne çıkan keçi sütü, aynı zamanda pek çok önemli vitamini barındırmaktadır. Bunlar içerisinde protein, karbonhidrat, yağ, demir, magnezyum, fosfor, çinko, sodyum, bakır, selenyum ve B6 vitamini ile beraber folat gibi daha birçok vitamin yer almaktadır. Özellikle A vitamininden başlamak suretiyle B ve D vitamini gibi birçok farklı kategori üzerinden önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Düzenli ve sağlıklı bir şekilde tüketmek suretiyle, yukarıda verilen besin kaynaklarını farklı oranlar ve kalorileri üzerinden değerlendirmek mümkün.

Keçi Sütü Nasıl Tüketilir?

Özellikle 1 yaşından sonra çocukların keçi sütü tüketmesi oldukça önemlidir. Dikkatli şekilde ve fazla süre tutmadan kaynatarak keçi sütünü tüketmek mümkün. Özellikle protein ve kalsiyum ile beraber fosfor özelliklerinin yanı sıra kolay sindirim imkanı nedeniyle rahatlıkla tüketilebilir. Genel olarak günde 2 veya 3 bardak süt tüketmek yeterlidir. Dengeli bir şekilde tüketilirken, aynı zamanda tatlı için kullanmak suretiyle de tüketmek oldukça kolay. Böylece hipertansiyon ve kalp ile şişmanlık gibi pek çok önemli sorundan uzak durmak veya kurtulmak mümkün. Tabii keçi sütünü tüketirken yaş kriterlerine de dikkat etmek gerekir. Özellikle çocuklar 1 yaşından sonra tüketmeli ve öncelik 1/3 anne sütü olmalıdır. Yetişkinler ise iki veya üç bardak tüketebilir.