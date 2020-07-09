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09.07.2020 - 17:46 |

Kedi Cinsleri Ve İsimleri Nelerdir? Kedilerin Türleri İle Özellikleri

Dünya genelinde kediler, en fazla beslenilen evcil hayvanlardır. Eski zamanlarda kedilere şifacı gözüyle bakılan kediler, masum ve samimi yapıları sayesinde kendilerini sevdirmeye devam ediyor. Tüm dünyada oldukça fazla kedi çeşitliliği vardır. Peki, Kedi cinsleri ve isimleri nelerdir? Kedilerin türleri ile özellikleri nelerdir? Sizin için detaylarıyla derledik.

Kedi Cinsleri Ve İsimleri Nelerdir? Kedilerin Türleri İle Özellikleri
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Evcil hayvan beslemek isteyen kişilerin ilk aklına gelen şüphesiz ki kedilerdir. Cinslerine göre farklı özelliklere sahip olan kediler, yüzyıllar öncesinde bile evcilleştirilmiş olmasına rağmen, tam anlamıyla evcil değildir. Sahipleri tarafından düzenli olarak beslenseler bile, avcı ruhları kaybolmaz, kendi kendilerine bakabilirler.

Kedi Cinsleri Ve İsimleri Nelerdir?

Dünya genelinde geniş bir tür çeşitliliğine sahip olan kedilerden en çok tercih edilenler;

Van Kedisi

Ankara Kedisi

İran Kedisi

Siyam Kedisi

Maine Coon

Chartreux

Scottish Fold

Scottish Straight

British Shorthair

Ragamuffin

Exotic Shorthair

Birman Kedisi

American Shorthair

Chinchilla

Keşmir Kedisi

Sibirya Kedisi

Kedilerin Türleri Ve Özellikleri

Van Kedisi: Van yöresinde yaşam süren bu kedi cinslerinin en önemli özelliği, bölgenin diğer kedi türleri arasında yüzmeyi seven tek kedi ırkıdır. Göz renkleri ise üç gruba ayrılmaktadır. Her iki gözü kehribar renkte olanlar, her iki gözü mavi renkte olanlar ve tek göz mavi tek göz kehribar olan kedilerdir.

İran Kedisi: Bu cins kedilerin uzun ve de yumuşak tüy yapısı vardır. Basık surat ve yuvarlak kafası ile en çok beğenilen kedi türleri arasında yerini almaktadır. Yüzü basık olmayan İran kedileri çok fazla talep görmemektedir. Cinsleri uysal, kaslı ve sakin yapılıdır.

Ankara Kedisi: Ankara kedilerine Avrupa'da Angora adı verilmektedir. Bu kediler uzun tüylü kedilerin atası olduğu kabul edilmektedir. Her ne kadar İran kedileri ile karıştırılsa da Ankara kedileri saf Türk kedisidir. Göz renkleri çoğunlukla mavi olan bu kedilerin kehribar, yeşil ve sarı tonlarında da göz rengi olanları bulunmaktadır. Kaslı ve uzun bir vücut yapısına sahip olan bu kedilerin genetik özellikleri genellikle sağır olmalarıdır.

Siyam Kedisi: İsimlerini günümüzde Tayland yani Siyamdan alırlar. Tayland'da bu kediler ay elması adı ile isimlendirilir. En sosyal kedi türüdür.

Maine Coon: Amerika kökenli olan bu kediler ülkemizdeki tekir kedilere benzemektedir. Tekir kedilerden farkları ise yelelerinin boyun altında devam etmesi ile ince bir surat yapısına sahip olmalarıdır.

Scottish Fold: Bu kedilerin en önemli özellikleri kulaklarının dik değilde katlanmış olmasıdır. Scottish Fold ve Scottish Straight türlerinin aralarında kulak yapılarının dışında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

British Shorthair: Bu cins kediler İngiltere kökenlidir. Kafaları yuvarlak, vücutları iri, yanakları ise tombul olan bu kediler sokağı sevmezler. Kucakta oturmaktan çok sahibinin yanında oturmayı severler.

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