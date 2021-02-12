Kefir Nedir? Kefirin Faydaları Ve Zararları Nelerdir, Yan Etkileri Var Mıdır?

​​​​​​Herkes tarafından zevkle tüketilen ürünlerden birisi kefirdir. Kefirin yararları olduğu gibi zararlarıda vardır. Tabi kefiri yararlı bir şekilde kullanmak için bilinçli olarak tüketmek gerekmektedir. Aşırıya kaçmadan ve gerektiği miktarlarda kefir tüketmelisiniz.



Kefir Nedir?



Kefir, inek, keçi ve manda sütünden yapılan koyu kıvamlı bir üründür. Kefirin tadı ise ekşimsi bir tattadır. Süt ürünü olarak tüketilen kefir; keçi, inek veya manda sütünün özel bir maya ile yapılması sonucunda ortaya çıkmaktadır.



Kefirin Yararları ve Zararları Nelerdir?



Oldukça sık tüketilen kefir ürününün yararları olduğu kadar zararları da vardır. Bu yüzden ne için kefir tükettiğinizi mutlaka bilmelisiniz. Ayrıca gereken miktarlar dışına çıkarak aşırı kefir tüketmekten kaçınmalısınız.



Kefirin Yararları: Kefirin sağlık için oldukça önemli yararları vardır.



- Sindirm sistemini düzenler,

- Bağışıklığı güçlendirir,

- Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar,

- Tansiyonu dengeleyicidir,

- Cilde güzellik verir,

- Kas ve kemik yapısını geliştirir,

- Kilo vermeye yardımcı olur,

- Çocuklarda zeka gelişimine katkı sağlar,

- Böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur.



Kefir, vücudun birçok bölümü için oldukça faydalı bir üründür. Hastalıklardan koruyan ve vücuda direnç veren kefiri belirli zamanlarda güvenle tüketebilirsiniz. Tabi faydası olduğu için her an kefir içmek doğru değildir. Kefiri uygun miktarlarda içerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.



Kefirin Zararları: Kefir aşırı ve yanlış tüketildiği zaman vücuda zarar verir. Kefirin zararları sonucunda çeşitli rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hastalıklardan korunmak isterken sağlığınızı bozmamak için kefiri bilinçli bir şekilde tüketmeye çalışın.



- Midede hassasiyet.,

- Kramp girmesi,

- Kabızlık,

- Kalp atışının düzensizleşmesi.



Kefirin yararları olduğu için birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Zararları ise bilinçsiz şekilde kullanıldığı zaman ortaya çıkmaktadır. Bilinçli bir şekilde kullanıldığı zaman zararı olmamaktadır.



Kefirin Yan Etkileri Var mıdır?



Kefirin yan etkileri bazı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar ise daha çok ilaç kullanan kişileri kapsamaktadır. İlaç kullanan kişiler doktoruna danışmadan kefir kullanmamalıdır. Hastalığı olan kişiler için kefir kullanımı dikkat edilmesi gereken bir konudur. Aksi halde kefiri kullandıktan sonra yaşadığınız hastalıktan dolayı kötü durumlar ortaya çıkabilir.