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17.07.2020 - 19:39 |

Kefirin faydaları nelerdir? Kefir ne zaman içilir? Kefir nasıl kullanılır?

Süte doğrudan kefir tohumlarının eklenmesi sonucu bazı yararlı bakteri ve mayaların fermantasyonu sayesinde oluşan kefir, fermente bir süt ürünüdür ve sağlık açısından birçok faydası bulunur. Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kefire ait insanların kafasında birçok soru işareti bulunuyor. "Kefir ne zaman içilir?", "Kefirin faydaları nelerdir?", "Kefirin kullanım şekli nasıl?", Kefir zayıflatır mı?" sorularının cevabını merak ediyorsanız kefir hakkında tüm bilinmeyenleri araştırıp bir araya getirdik...

Kefirin faydaları nelerdir? Kefir ne zaman içilir? Kefir nasıl kullanılır?
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Kefirin faydaları son dönemlerde insanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen fermente bir içecek olan kefirin sağlık açısından da çeşitli faydaları bulunmakta…

Kefirin faydaları nelerdir Kefir ne zaman içilir Kefir nasıl kullanılır

Çin, Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde de sıklıkla tüketilen kefir son zamanlarda ülkemizde de tüketilmeye başlandı. Ancak insanların kafasında kefirle alakalı birçok soru işareti bulunuyor. Biz de bu soru işaretlerini yok edebilmek adına kefirin faydaları, kefirin kullanım şekli gibi bilgileri sizler için araştırdık.

İlk olarak kefirin faydaların bahsetmek gerekirse şu şekilde özetleyebiliriz:

Kefirin faydaları nelerdir? Kefir neye iyi gelir?

Bağışıklığı güçlendiriyor

Ev yapımı olarak hazırlanan kefiri günde 1 bardak tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili bir içecek. Hatta İrlandalı bilim adamları tarafından yapılan bir çalışma sonucunda kefirin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kansere neden olan tümörler üzerinde etkili

Kefir vücutta ki hücrelerin yenilenmesini sağlama da oldukça etkili bir içecektir. Bu sayede de kanserli hücreler üzerinde de oldukça etkili olduğu söyleniyor. Düzenli olarak tüketilen kefir kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyerek tümör oluşmasının da önüne geçiyor.

Alerji ve astıma iyi geliyor

Düzenli olarak tüketilen kefir alerji ve astım hastalıklarında da oldukça etkili bir içecek.

Kemik gelişimi ve sağlığı açısından önemli

Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda kefirin kemik gelişimi üzerinde inanılmaz etkileri bulunuyor. Düzenli olarak tüketilen kefir aynı zamanda menopoz dönemine giren kadınlarda kemik erimesinin de önüne geçiyor.

Bağırsak florasını düzenliyor

Bağırsakta meydana gelen iltihabik durumları, bağırsak kanserini ve kabızlığı kefirin iyileştirici özelliği olduğu söyleniyor.

Kefirin diğer faydalarından madde madde bahsetmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz;

1- Kolesterolü azaltır
2- Sindirim sistemini güçlendirir
3- genç kalmayı ve uzun yaşamayı sağlar
4- tansiyonu dengeleyici özelliğe sahiptir
5- Kefirde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminleri genel sağlığa katkıda bulunur.

6- İyileşme sürecini hızlandırır.
7- Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.
8- Sedef hastalığına iyi gelir.
9- Egzama tedavisinde kullanılır.
10- Enflamatuvar hastalıklara karşı etkilidir.
11- Tümörlerin büyüklüğünü azaltır.
12- Kalp hastalıklarını tedavi eder.
13- Bağırsaklardaki tıkanıklığı tersine çevirir.
14- Kan damarlarını temizler.
15- Enerji verir.
16- Kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
17- Akciğer enfeksiyonlarına karşı etkilidir.
18- Metabolizmayı çalıştırır.
19- Kilo vermeye yardımcıdır.

20- Aknelere iyi gelir.
21- Saçı canlandırır.
22- Diş eti hastalıklarının tedavisinde etkilidir.
23- İlaçların yan etkilerini azaltır.
24- Antibiyotik kullanımı sonrasında vücuttaki iyi bakterileri korur.
25- Sindirim sistemindeki mikrofloranın korumada görev yapar.
26- Tansiyonu düzenler.
27- Kan şekerini düşürür.
28- Yağ asidi ve kolesterol seviyesini düşürür.
29- İshale iyi gelir.
30- Şişkinliği azaltır.
31- Bağırsak hareketlerini hızlandırır.
32- Strese karşı etkilidir.
33- Uyku sorunlarını çözer
34- Depresyon sürecinde kullanılabilir.

Kefirin besin değeri nedir?

Kefirin sağlığımıza olan faydalarını okuduğunuza göre ne kadar faydalı bir içecek olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz. 1 bardak kefir, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 20'sini, C vitamini ihtiyacının yüzde 4'ünü, kalsiyum ihtiyacının ise yüzde 30'unu karşılar.

Kefir ne zaman içilmeli?

Kefirin içilme zamanının yetişkin bir insan açısından önemi yoktur. Günün her saati bir bardak kefir içilebilir. Ancak her faydalı içecekte olduğu gibi kefirin tüketimi de abartılmamalıdır. Kefir günde maksimum 2 bardak içilmelidir.

Büyüme çağındaki çocuklarda kefirin yatmadan önce tüketilmesi tavsiye edilir. Yatmadan önce içilen 1 bardak kefir, çocukların zihinsel gelişimine ve kemik gelişimine katkı sağlamaktadır.
Ancak mide sorunu olan bir çocuğunuz varsa eğer kefiri yatmadan en az 2 saat önce içirmeniz gerekebilir. Bu sayede kefirin oluşturduğu mide rahatsızlıklarının da önüne geçilmiş olunur.

Sağlık açısından bu kadar faydalı olan bir içeceği evinde hazırlamayı kim istemez ki! Siz de kefirin faydalarını öğrendiğinizde bir an önce ev yapımı kefir hazırlamak istiyorsanız daha önce hazırlamış olduğumuz "Evde kefir nasıl yapılır?" başlıklı haberimize tıklayabilirsiniz.

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Evde kefir nasıl yapılır?

Evde kefir yapmak güvenli mi?

Kefir yanlış yapılırsa sizi hasta etme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle evde kefir yapıyorsanız tarif talimatlarını yakından takip ettiğinizden emin olun. Sıcaklık seviyesini iyi ayarlamazsanız, fermantasyon süreleri veya steril olmayan ekipmanlar kefirin bozulmasına neden olarak yemek yemeyi güvensiz hale getirebilir.

Kefir zayıflatır mı?

Kanseri önlemekten tutun da uzun bir hayatın anahtarı olmaya kadar pek çok sağlık sorununa çözüm olan kefir, zayıflama içinde ideal bir besindir. Kefirdeki vitaminler kan dolaşımını düzenleyip kan bozukluklarını da gidererek vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.

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