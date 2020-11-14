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14.11.2020 - 21:10 |

Kekik Faydaları Nelerdir? Kekik Yağı Ve Kekik Suyunun Cilt İle Saça Ne Faydaları Vardır?

Kekik, farklı tadı ve hoş kokusu ile sofralarımızın vazgeçilmez şifa kaynaklarından. İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve yağlar ile sağlığımıza pek çok yararı bulunuyor. Kökleri yüzyıllara dayanan ve tıp alanında da kullanımı olan kekik bitkisine dair her geçen gün yeni bilgiler ediniliyor. Sizler için kekik faydaları nelerdir? Kekik yağı ve kekik suyunun cilt ile saça ne faydaları vardır? Konu başlıklarını derledik.

Kekik Faydaları Nelerdir? Kekik Yağı Ve Kekik Suyunun Cilt İle Saça Ne Faydaları Vardır?
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Baharat olarak kullanımı daha yaygın olan kekik; kurutularak, çayı demlenerek ya da yağ olarak tüketilebilmektedir. Tüm bu kullanımlarının birbirinden farklı özellikleri ile faydaları var. Kekik, etkili bir balgam söktürücüdür. Mayıs aylarından ağustos ayına kadar çiçek açan bir bitki olan kekik, Akdeniz Bölgesi'nde özellikle dağlık alanlarda daha fazla bulunmaktadır. Et yemeklerine kattığı lezzet ile özel bir baharat olan kekik, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için beslenme programlarından eksik edilmemesi gereken bir besin.

Kekik Faydaları Nelerdir?

Şifa kaynağı kekik, sağlığa önemli faydaları ile değerli bir bitki. Başlıca faydaları şöyle:

- Kalp krizi başta olmak üzere kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.
- Düşük tansiyon hastalarında kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.
- Meme kanserini önleyici bir özellik taşır.
- Kolon kanseri gibi pek çok kanser türüne karşı etkili bir koruma sağlar.
- A ve C vitaminleri açısından zengin içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu (Dipraksi) tedavisinde etkilidir.
- Göz sağlığına iyi gelir. Gece körlüğüne karşı koruyucudur.
- Bronşit, boğmaca, astım ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarını doğal bir şekilde iyileştirir.
- Kemikleri güçlendirir ve kemik hastalıklarını önler.
- Kas ve PMS ağrılarına iyi gelir.
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Kekik Yağı ve Kekik Suyunun Cilt ile Saça Ne Faydaları Vardır?

Kekik yağı, şifalı doğal yağlar arasında özel bir yere haizdir. Kekik yağı özellikle solunum ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinen bir yağdır. Antioksidan özelliği ile kanser hücreleri ile savaşmaktadır. Kekik yağı, doğal bir sivilce kurutucudur. Sivilce izlerinin giderilmesinde olumlu etkiler sunar. Bununla birlikte cilt kırışıklıklarına karşı da kullanılması önerilen bir yağdır. Mantar önleyici özelliği de vardır. Saç derisi bakımında da kullanılan kekik yağı, kaşıntı ve kepeğin tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Kekik suyunun da cilt ve saç sağlığı açısından önemli faydaları bulunuyor. Kekik suyu vücudun demir, kalsiyum ve magnezyum gibi değerli mineral ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. Kekik suyu, saçların yeniden çıkmasına yardımcı olur. Günümüzde pek çok insanın şikayetçi olduğu konulardan biri olan saç dökülmesi sorununa başarılı çözümler sağlar. Saç dökülmelerini engelleyici bir özelliğe haizdir. Sivilce ve akne oluşumunu önler. Makyaj kalıntılarının, kir ve yağın temizlenmesinde kullanılır. Ciltte bulunan patojen bakterilerin yok edilmesini destekler.

Kekikte Bulunan Vitamin ve Mineraller Nelerdir?

Kekik antioksidan, vitamin ve mineraller açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu zengin bitkinin yapısında A, C, E, K, B6 vitaminleri yer alıyor. Bununla birlikte kekikte bulunan değerli mineraller ise demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez.

Kekik Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Kekik kullanımında dikkat edilmesi gereken hususların başında diğer baharat çeşitlerinde olduğu gibi aşırı bir şekilde tüketilmemesi geliyor. Kekik vücutta östrojen gibi davranabildiğinden meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri gibi hormona duyarlılık olan durumlarda kullanılmamalıdır. Hamileler ve guatr rahatsızlığı olanların kullanmaması gerektiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

Kekik çayı yapımı için bir çay kaşığı kurutulmuş kekik yaprağı, bir bardak sıcak suya atılır. Bardağın üstü kapatılır ve böylelikle uçucu yağların buharlaşması önlenir. Daha sonra süzülür ve isteğe bağlı olarak tatlandırmak amaçlı bal eklenir. Öksürük için etkili bir bitkisel çaydır.

Kekik Çayının Faydaları Nelerdir?

Kekik çayı, sindirim sistemi için çok iyi bir arındırıcı. Bazı bağırsak kurtlarını ve solucan türlerini yok ettiği biliniyor. Yağlı besinlerin sindirimine yardımcı bir bitkisel çaydır. İdrar yolu enfeksiyonlarında önleyici bir etkiye haiz. Sağlıklı bakterilerin dengede tutulmasında yardımcı rol üstleniyor. Kekik çayının sabahları tüketimi halinde vücuda gün boyunca zindelik verdiği gözlemlenmiştir. Haftada
birkaç defa bir iki fincan olarak kekik çayı içilmesi genellikle tavsiye ediliyor.

 

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