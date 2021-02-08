Kekreyemiş Nedir, Ne İşe Yarar? Kekreyemiş Nerede Yetişir, Faydaları Nelerdir?

Kekreyemiş antioksidan özelliği nedeniyle son günlerde daha fazla tüketilen, sağlık açısından faydaları merak edilen bir meyvedir. Yabanmersini ile aynı aileye mensup olan kekreyemiş birçok kişi tarafından yeni keşfedilen meyvelerdendir.

Kekreyemiş Nedir?

Güçlü bir antioksidan ve metabolizma hızlandırıcı olduğu bilinen kekreyemiş nedir sorusu çok sık araştırılmaktadır. Sağlık üzerindeki etkileri öğrenildikçe herkesçe merak edilen kekreyemişin bir diğer bilinen adı da İsveç kirazıdır. Çiğ ya da kurutulmuş olarak tüketilebilir. Minik kırmızı meyveleri yaş ve kuru olarak tüketilebilmektedir.

Kekreyemiş Ne İşe Yarar?

Öncelikle sağlık açısından tüketilmesi tavsiye edilen lezzetli bir yiyecektir. Kuru meyve olarak da tüketilebilen kekreyemiş toz halinde de besin takviyesi olarak tüketilebilir. Doğada sıfır oranlı yağa sahip nadir bitkilerden olması nedeniyle diyet yapanların tercihidir. Bu lezzetli yemişi reçel ve tatlılarda da kullanmak mümkün olduğu gibi sirkesi de yapılabilmektedir. Kurutarak çay halinde de tüketmenin mümkün olduğu kekreyemiş sağlık açısından oldukça önemli etkilere sahiptir.

Kekreyemiş Nerede Yetişir?

Geniş bir alana yayılmış olan kekreyemiş Avrasya ve Kuzey Amerika da dahil olmak üzere bir çok bölgede yetişebilen bir yemiştir. Kuzey yarımkürenin birçok bölgesinde rahatlıkla yetişebilmektedir.

Kekreyemişin Faydaları Nelerdir?

Kekreyemiş de diğer kırmızı meyveler gibi yüksek oranda antioksidan içeriğe sahiptir. B grubu vitaminler, C vitamini ve A vitamini açısından da zengin bir besindir. Magnezyum, fosfor ve potasyum açısından da yüksek bir besin kaynağıdır. Sağlık açısından ise özellikle antioksidan olması nedeniyle kansere karşı koruyucu etkileri bulunmaktadır. İyi bir idrar söktürücüdür, böbrek sağlığında faydalıdır. Virüs ve bakterilerden korunmayı sağlar. Hücre yapısının korunmasını sağlar, insülin direncini dengeler ve kan basıncını düzenler,