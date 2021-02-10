Kelebek Yapımı: Kağıttan Ve Kartontan Origami Kelebek Nasıl Yapılır?

Çocuklar için kağıt ya da kartondan kelebek yapmak eğlenceli bir aktivite olacaktır. Bu tarz aktiviteler sayesinde çocuklarınız ile kaliteli vakit geçirmeniz de mümkündür. Bunun yanında origami çocukların el ve motor becerilerinin de gelişmesini sağlayacaktır. Yaptığınız bu kelebekler ile çocuğunuzun duvarlarını süsleyebilir ya da güzel bir pano haline getirebilirsiniz.



Kağıttan ve Kartondan Kelebek Yapımı Malzemeleri

● Makas

● Yapıştırıcı

● Çeşitli renklerde boyalar

● Keçeli kalem

● Renkli kağıt ve kartonlar

● Kelebeğin gövde kısmında kullanmak için farklı renklerde fon kartonları

Kağıttan ve Kartondan Kelebek Nasıl Yapılır?

● Öncelikli olarak renkli kağıtlardan kare parçaların makas yardımı ile kesilmesi gerekir.

● Fon kartondan da aynı şekilde solucana benzer parçalar kesilmesi gerekir. Bu kısım kelebeğin gövde kısmını oluşturacaktır.

● Kelebeğinizin baş bölümü için de yuvarlak parçalar kesmelisiniz.

● Sonrasında yapışkan yardımı ile baş ve gövdenin birbirine yapıştırılması sağlanır.

● Gövde kısmına boyalar yardımı ile çeşitli kelebek desenleri yapabilirsiniz.

● Kelebeklerin baş kısımları için de iki tane anten yaparak bunu da yapıştırmalısınız.

● Sonrasında kare olarak kestiğiniz kağıtları bir içe bir dışa olacak şekilde katlamanız gerekmektedir. Bu parçanın tam orta yerine yapışkan sürerek kelebeğin gövde kısmına yapıştırarak kanat kısımlarını da yapmış olursunuz.

Kağıt ve Kartondan Yapılan Kelebeklerin Kullanım Alanları



El işi kağıtları yardımı ile yaptığınız kelebekleri farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Kullanım alanlarına örnekler şu şekilde verilebilir.

● Özellikle çocuklar için düzenlenen doğum günü partilerinde süsleme amaçlı kullanılabilir.

● Çocuğunuzun duvarlarına bu kelebekleri asarak farklı bir dekorasyon elde edebilirsiniz.

● Çerçeve içerisine yerleştireceğiniz kelebekler ile de bir dekor ürünü elde edebilirsiniz.

● Bu kelebekler ile güzel bir avize hazırlayabilirsiniz.

● Rüzgar güllerinin arasına bu kelebeklerden serpiştirebilirsiniz.

● Bu güzel kelebekleri bir kavanozun dış kısmına yapıştırarak birbirinden güzel mumluklar elde edebilirsiniz.

● Doğum günleri için yapacağınız pastalarını da bu el yapımı kelebekler ile süslemeniz mümkündür.

Kelebeklerinizi kullanacağınız pek çok yer bulabilirsiniz. Bu tamamen hayal gücünüze kalmış. Çocuklarınız da bu etkinlikten oldukça keyif alacaktır.