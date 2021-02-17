Kemik Ağrısı Neden Olur? Kemik Ağrısı İçin En Etkili Tedavi Yöntemleri

Kemik ağrısı, paget hastalığı, kemik kanseri, kemik iltihabı ve osteoporoz gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Kemik ağrılarının en büyük oluşma sebebi, hareketsizlik, yetersiz beslenme, obezite ve kemik kırıklıklarıdır.

Kemik Ağrısı İçin En Etkili Tedavi Yöntemleri

Kemik ağrısını hafifletmek için olabildiğince kalsiyum ve D vitamini oranı yüksek besinler tüketmek, kilo vermek, egzersiz yapmak ve kilo vermek gerekir. Aniden başlayan ya da yavaş yavaş artarak çoğalan ağrılar için vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir. Kemik ağrısı için uygulanacak tedaviye, ağrının kaynağına göre karar verilir.

Antibiyotikler, kemik ağrısını hafifletmek için sıkça reçete edilen ilaçlar arasında yer alır. Aynı zamanda ağrı kesiciler de kemik ağrısının azalması için sıkça kullanılır. Kanser, paget hastalığı ve osteoporoz gibi hastalıkların neden olduğu kemik hasarını tedavi etmek için kullanılır. Kullanılacak besin ve vitamin takviyeleri kullanılabilir. İlaç ile düzelemeyecek durumda olan kemiğe cerrahi müdahale yapılabilir.

Kemik Ağrısı Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

Osteomalazi (kemik yumuşaması)

Raşitizm

Paget hastalığı (kemik deformasyonu)

Düşük kemik yoğunluğu ve osteoporoz (kemik erimesi)

Osteomiyelit (kemik iltihabı)

Stres kırığı

Osteogenesis imperfecta (cam kemik hastalığı)

Kemik iliği kanseri (multiple myeloma, lösemi gibi)

Toddler kırığı (Genellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarda görülür.)

Orak hücre anemisi gibi kemiklere kan akışını engelleyen çeşitli hastalıklar

Metastatik kanser (örneğin akciğer kanserinin kemiklere sıçraması gibi)

Kemik Ağrısı ve Kanser

Kişide fiziksel bir kemik hasarı olmadan birden başlayan ani kemik ağrısı, kemik kanserinin habercisi olabileceği için ciddiye almak ve zaman kaybetmeden doktora gitmeniz gerekir. Bu ağrılar başlangıçta ara ara gelir gider ve daha sonra da sabitleşerek kalır. Kemik ağrısı, genellikle uzun kemiklerde ağrı görülse de diğer kemiklerde de ağrı görülebilir. Ağrılar özellikle de bir aktivite sonrasında ya da gece artış gösterir. Ağrıyan bölgeye şişlik ve kızarıklık da eşlik edebilir. Kemik ağrısının kaynağını bulmak için hekim öncelikle hastaya fiziksel muayene yapar. Doktor, hastaya kemik ağrısına başka hangi belirtilerin eşlik ettiğini sorar. Ağrıdan etkilenen bölge, elle muayene edilir ve hassasiyetin nerede olduğu bu şekilde de tespit edilir.