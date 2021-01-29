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29.01.2021 - 15:18 |

Kemik Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Eklem Ağrıları İçin Doğal Çözüm Önerileri...

Kemik ağrısı ne ile ilgilidir? Sebep olan etmenler nelerdir? Kemik ağrısı şikayetine sahip olan kimselerin ortay koyduğu şikayetler açıktır. Bunlar doğal olarak nasıl geçer? Belirli birkaç teknik ile ortadan kaldırılması gayet olasıdır. Kemik ağrısının doğal çözümlerini detaylandırarak sizin için derlerdik.

Kemik Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Eklem Ağrıları İçin Doğal Çözüm Önerileri...
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Kemik ağrılarının neden olduğu problemler çoğu zaman geçicidir. Fakat bazı durumlarda bu ağrı ileri bir seviyeye taşınır. Bu durumlarda kişi işini yapmayabilir ya da fiziksel gücü aksayabilir. Bu tarz bir durum ile karşılaşılır ise de evde hazırlanabilecek şifalı birkaç sıvı vardır.

Kemik Ağrılarına Ne İyi Gelir?

Kemik ağrıları için uygulanabilecek ilk yöntem tabi ki de masajdır. Uygun ortamda doğru yöntem ile uygulanan masaj ile kemik ağrılarına rahatlama sağlanabilir. Bunun için bir takım bitkisel yağlar kullanılmalıdır. Ceviz yağı, Hint yağı, Hindistan cevizi yağı ya da at kestanesi yağı masaj için uygundur. Bu bitkisel yağlar sayesinde kemiklerdeki kan dolaşımı hızlanır. Bundan dolayı da kemik ağrıları çeken insanda rahatlama olur.

Bir diğer yöntem ise egzersiz yapmaktır. Kemik ağrısına ne iyi gelir denildiğinde ilk akla gelen aslında bu yöntem olmalıdır. Çünkü spor yapmayan yani hareketsiz kalmış kemiklerin ağrı yapması olasıdır. Bunun için basitten başlanması gereklidir. Kısa mesafe olarak düzenli yürüyüşe çıkılarak bu metoda başlanabilir. Yüzmek de bir diğer en etkili ağrı geçirici yöntem olarak bilinmektedir. Hafiften başlayarak her gün düzenli olarak yüzülmesi gerekir. Bu şekilde de kemik ağrıları hafifletilebilir.

Kemik Ağrıları İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?

Zencefil bir çeşit ağrı kesicidir. Tabi ki doğal olmasından dolayı çok sık tercih edilir. Bir bardak zencefil çayını her gün tüketmek bu ağrılara neden olan sorunu hafifletebilir. Bu yüzden de sık sık içmek iyi gelebilir. Zencefil çayı içerisinde bir miktar bal ve limon ilave dilebilir. Bal ve limon eklendiğinde kemik ağrılarına neden olan zararlı atılar vücuttan sağlıklı bir şekilde atılabilir.

Çınar yaprağı da daha önce kür yapılarak kullanılmış ve etkili olduğu gözlemlenmiş. Çınar yaprağının doğrudan kemik ağrısı yaşanan yere sürülmesi iyi bir seçenek değildir. Öncelikle çınar yaprağı belirli bir süre sıcak suyun içerisinde bekletilmelidir. Sıcak suyun içerisinde bir süre dinlenen yaprak tene temas edecek şekilde uygulanmalıdır. Tabi ki de temas edecek alanın temiz ve kirden arınmış olması da önemlidir. Hatta kılların olmaması tedaviyi daha da etkili kılabilir. Bir miktar sürüldükten sonra kemik ağrısının geçmesi oldukça muhtemeldir.

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