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07.01.2021 - 10:24 |

Kemik Erimesi (Osteoporoz) Belirtileri Nelerdir? Kemik Erimesinin Tanı Ve Tedavisi

Kemik erimesi toplumda belirli yaştan itibaren sık görülen kemik hastalıklarından bir tanesidir. Kemik erimesinde de tıpkı kanser hastalığında olduğu gibi erken tanı son derecede önemlidir. Kemik erimesi ile ilgili yoğun bir araştırma yapılmaktadır. Bu hastalığın belirtileri ve tanı kriterleri en çok araştırılanlar arasına girmiştir. Peki, kemik erimesi belirtileri nelerdir? Kemik erimesinin tanı ve tedavisi nasıldır? İşte kemik erimesi ile ilgili tüm detaylar.

Kemik Erimesi (Osteoporoz) Belirtileri Nelerdir? Kemik Erimesinin Tanı Ve Tedavisi
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Kemik erimesi kemikler içindeki kalsiyumun azalması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kemik erimesi olan kişilerde kemiklerin kırılması daha da fazla bir ihtimaldir. Çünkü kemikler zamanla güçsüzleşir ve kırılmaya daha da eğilimli olur. 50 yaşını geçmiş olan her bir birey kemik erimesine yakalanma olasılığı da artmaktadır.

Kemik Erimesi (Osteoporoz) Belirtileri Nelerdir?

1) Omurgada Ağrı

Kemik erimesinin tipik belirtilerinden biri olarak bilinmektedir. Omurgada ağrı sırt bölgesine de vurabilir. Bundan dolayı omurgada sürekli olarak bir ağrı hissediyorsanız, kemik erimesinden şüphelenebilirsiniz. Bu ağrının sırt bölgesini de sarması kemik erimesi için önemli bir belirti olarak bilinir.

2) Kemiklerde Kırıklık

Kemik erimesinde kemiklerde kırık meydana gelmektedir. Bu kırıklar ise kişinin anlamayacağı şekildedir. Doktor kontrolünde mikroskobik rotamda yapılan çalışmalar ile birlikte minimal kırıklar kemikte gözlemlenebilir. Kemik erimesinin ilerlemiş evrelerinde ise normal kırıklıklar ve çatlaklar ortaya çıkabilmektedir.

3) Kamburlaşma

Kamburlaşma da önemli bir kemik erimesi hastalığıdır. Bu kamburlaşma zamanla iyice belirginleşir. Yıllar geçtikçe kamburlaşma daha kötü bir hale gelebilir. Eğer duruşunuzda bir kamburluk veya bir duruş bozukluğunuz varsa ortopedistler tarafından mutlaka incelenmeniz gerekir. Kemik erimesi tanı kriterinde kamburlaşma önemli bir belirtidir.

4) Çıkıklar

Kemik çıkıkları kemik erimesinde oldukça basit hareketlerden dahi kaynaklanmaktadır. Eğer en ufak bir egzersiz ya da spor aktivitesinde kemiklerde çıkıklık meydana geliyorsa, kemik erimesinden şüphelenebilirsiniz. Bundan dolayı kemik erimesi tespit edilmesi tanı kriterinde çıkıklık son derecede önemlidir.

Kemik Erimesinin Tanı ve Tedavisi

Kemik erimesi tanı kriterinde pek çok tanı kriteri yer almaktadır. Kemik kırıklığı bu hastalığın tanısında ve tespit edilmesinde birincil etmenlerden birisidir. İleri derecede kemik erimesine sahip olan kişilerde en ufak bir burkulma da dahi kemiklerde çıkıklık ve kırıklar meydana gelmektedir. Ayrıca bazı hastalarda dahi öksürme gibi basit semptomlarda kemik kırığı meydana gelebilir. Öksürme durumunda kemik erimesi olan kişilerde kaburgalarında kırıklar meydana gelmektedir. Kemik erimesinin tedavisi bulunmaktadır. Bu hastalığın tedavisinin başarılı olma kriterleri arasında erken tanı da önemlidir.

Kemik erimesi tedavisi için öncelikle kemik erimesinin evresi yani ilerlemiş ya da ilerlememiş olması tespit edilir. Bir takım kemik yoğunluğu ölçümü yapılarak kemik erimesi hastalığının evresi belirlenmiş olur. Kemik erimesi tedavisinde bir takım antikor ilaçlar kullanılmaktadır.

Antikor ilaçları kemiklere gerekli dayanıklılığı verir ve kalsiyum gibi kemiklerin ihtiyaç duyduğu maddeleri vermektedir. Kemik erimesi hastalığı olan kişiler 6 ay sürekli aynı ilacı kullanmaktadırlar. Ayrıca kemik erimesi tedavisinde hormon ilişkili terapiler de uygulanmaktadır. Kadınlar ya da erkeklere göre hormon tedavisi uygulanır. Kadınlarda menopoz döneminden sonra östrojen hormonu içeren ilaçlar verilmektedir. Bu şekilde kemik erimesinin durdurulması amaçlanmaktadır.

Kemik Erimesi Nedenleri Nelerdir?

1) Kalsiyum Eksikliği

Kalsiyum eksikliği kemik erimesinin birincil nedenlerinden biri olarak bilinmektedir. Kalsiyum içeren gıdaları tüketmediğiniz durumunda kemikler yeteri miktarda kalsiyum alamaz. Bu durumda da kemik erimesi gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

2) Genetik Yatkınlık

Genetik yatkınlık da aynı şekilde kemik erimesine davetiye çıkarır. Ailede kemik erimesi öyküsü olan kişilerde kemik erimesi hastalığı ortaya çıkabilir.

 

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