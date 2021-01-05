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05.01.2021 - 17:39 |

Kemik Kanseri Belirtileri Nelerdir? Kemik Kanserinin Evreleri Ve Tedavisi

Kemik kanseri sık görülen kanser tiplerindendir. Kemik kanseri nedir, belirtileri nelerdir, kanserin evreleri nedir ve kanserin tedavisi nasıl yapılır gibi soruları derledik.

Kemik Kanseri Belirtileri Nelerdir? Kemik Kanserinin Evreleri Ve Tedavisi
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Küçük çocukları, ergenleri ve yetişkinleri benzer şekilde etkileyebilir. Kemik ağrısı ve kırıkları genellikle ilişkili klinik belirtilerdir. Kötü huylu bir kemik tümörü kemiği etkileyen bir kanserdir.

Kemik Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Kemik kanserleri genellikle tümörden komşu ekleme yayılan inatçı ağrı ile başlar.
Bu ağrı, yeniden ortaya çıkmadan birkaç gün önce geçebilir. Bazen tümör çevresinde şişlik görülür. Aşikar bir yumru görünebilir. Genellikle kırmızı, sıcak ve ağrılıdır.

Nadir durumlarda, tümör, açıklanamayan bir kırılmanın ardından veya minimal şokun neden olduğu keşfedilecektir.
Son olarak, kemik dokusunun tahrip olmasına yol açan kemik tümörleri, kandaki kalsiyum seviyesinde patolojik bir artışa neden olur. Bu bozukluk sindirim semptomlarına, mide bulantısına, kusmaya, kramplara, kalp ritmi bozukluklarına veya böbrek hasarına yol açabilir.

Kemik kanserinin semptomları arasında şunlar bulunur:

Kemik ağrısı

Etkilenen bölgenin yakınında şişlik ve hassasiyet

Yorgun

İstemsiz kilo kaybı

Ateş

Kemik Kanserinin Türleri Nelerdir?

2 tip olabilir:

Doğrudan sağlıklı kemiğe dönüşen birincil kemik tümörü

Başka herhangi bir organda başlayan ve daha sonra kemiklere yayılan ikincil kemik tümörü.

Kemik tümörleri nadiren ölüme neden olur, ancak tehlikeli olabilir ve tedavi gerektirebilir. Bazı türler iyi huyludur, yani kanserojen değildir ve diğerleri kötü huyludur. Bununla birlikte, iyi huylu tümörler bile büyüyebilir ve kemik yapısını tehlikeye atabilir. Kötü huylu ve kanserojen tümörler vücuda yayılabilir.

Birincil öneme sahip kemik kanseri ile ikincil öneme sahip kemik kanseri arasında bir ayrım yapılır. İlk form doğrudan vücudun kemiklerine saldırır. İkincisi, bir tümörün vücudun başka bir yerinden yayılmasının nedenidir.

Oseosarkom: en yaygın kemik kanseri, en çok çocukları ve genç yetişkinleri (20 yaş altı) etkiler
Ewing Sarkomu: 10 ila 20 yaş arası insanları daha fazla etkiliyor.

Bu tip kanserden etkilenen genç hastalar (çocuklar ve ergenlik öncesi dönemdeki çocuklar), özellikle ergenlik döneminde bu hastalığın hızlı bir şekilde yayılmasına neden olabilir. Bu anlamda kanser, tüm iskeletin gelişimine müdahale edebilir.

Bu farklı kemik kanseri türleri, vücudun birçok farklı bölümünü ve farklı hücreleri etkileyebilir. Bu anlamda, klinik belirtiler ve benimsenen tedaviler kemik kanserinin türüne bağlı olacaktır.

Kemik Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Evreleme, kanseri vücutta ne kadar kanser olduğuna ve başlangıçta nerede teşhis edildiğine göre tanımlar veya sınıflandırır. Bu genellikle kanserin boyutu olarak adlandırılır.

Testlerden elde edilen bilgiler, tümörün ne kadar büyük olduğunu, kemiğin hangi kısımlarında kanser olduğunu, kanserin başladığı yerden ve nereden yayıldığını bulmak için kullanılır.

Doktorlar aşamayı tanımlarken, bazen lokalize veya metastatik kelimelerini kullanırlar.
Lokalize kemik kanseri sadece başladığı kemikte bulunur ve vücudun diğer bölgelerine yayılmamıştır. 1., 2. ve 3. aşamaları içerir.

Metastatik kemik kanseri, akciğerler gibi vücudun başka bir bölümüne yayıldı. Bu kanser 4. evredir.

Kemik kanserinin aşamaları da dereceye bağlıdır. Evre, kanser hücrelerinin normal hücrelerden nasıl göründüğünü, ne kadar hızlı büyüdüklerini ve bölündüklerini ve ne kadar yayıldıklarını açıklar.

Kemik Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kemik kanseri tedavisi, kesinlikle kanserin türüne ve nasıl ilerlediğine bağlıdır. Bununla birlikte, çoğu durumda kemoterapi (esas olarak kanserle savaşmak için kullanılan bir tedavi tekniği.

Kanser hücrelerinin büyümesini durdurmaktan sorumlu güçlü ilaçlar kullanır ) veya radyoterapi (kullanılan yöntem ) ile tedavi edilecektir. Kanser hücrelerini çoğaltma yeteneklerini engelleyerek yok etmek için radyasyon). Son çare olarak cerrahi müdahale de önerilebilir

 

 

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