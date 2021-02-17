Kemik Tümörü Belirtileri Nelerdir? Kemik Kanseri (Tümörü) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kemik tümörleri birçok alt başlığa ayrılsalar da genelde iyi huylu ve kötü huylu tümör çeşitleri olarak incelenir.



Kemik Tümörü Belirtileri Nelerdir?



Tümör oluşması vücuttaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünerek oluşturdukları kitlelerdir. Kemik tümörleri de bu şekilde oluşuyor olsa da kemik tümörlerinin neden oluştuğu bilinememektedir.



Kemik kanseri iyi huylu kemik tümörleri ve kötü huylu kemik tümörleri olarak ayrılsa da iki bölümünde alt başlıkları bulunmaktadır. Kötü huylu tümörler 5 farklı yapıda incelenir. Kondrosarkom, Ewing sarkomu, Osteosarkom, Multipl Miyelom ve Metastatik Kemik Tümörleri şeklinde ayrılmaktadır. İyi huylu kemik tümörleri birçok alt başlığa ayrılmaktadır. İyi huylu kemik tümörlerinin en çok görülenleri Non-osssifying fibroma, Basit kemik kisti, Osteokondrom, Dev hücreli tümör, Enkondrom ve Fibröz displazi oluşturmaktadır.



Kemik kanseri belirtileri genel olarak vücutta belli bir bölgede ağrı oluşmasıyla başlar. Vücutta oluşan ağrı dinlenme zamanında devamlılık ve ağrıda artış olur. Bazı zamanlar kemik kanseri kendini kemiği kırarak da belli edebilmektedir. Ağrının oluştuğu bölgede şişlik gözlemlenebilir.



Kemik Kanseri (Tümörü) Tedavisi Nasıl Yapılır?



Kemik tümörü tedavisine başlanmadan önce kemik tümörünün yeri saptanmalıdır. Kemik tümörü en basit röntgen filminde bile kendini gösterebilmektedir. Fakat röntgen filmi tek bir açıdan görüntüleme yaptığı için MR, BT (bilgisayarlı tomografi) ve kemik sintigrafisi de çekilir. Çıkan sonuçlara göre tümörün boyutuna veya metastaz yapıp yapmadığına göre tedavi şekli belirlenir.



İyi huylu kemik tümörü tedavisinde cerrahi yöntemler kullanılabilmektedir. Kemik tümörü çocuk yaşlarda göründüyse kendiliğinde yok olabilmektedir. İyi huylu kemik tümörlerinde yapılması gereken düzenli olarak tümörü kontrol ettirmektir. Bunun nedeni tümörün büyümesini engellemek veya tümörün tekrar etmesini engellemektir. İyi huylu kemik tümörleri kontrol edilmediği zamanlarda kötü huylu tümörlere dönüşebilmektedir.



Kötü huylu tümörlerin tedavisinde tümörün başka organlara geçmemesi için öncelikle kemoterapi yani ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Kemoterapi sonrasında doktorun uygun görmesine bağlı olarak radyoterapi yani ışın tedavisi uygulanabilmektedir. Bu iki tedavi yöntemi bir arada veya farklı zamanlarda kullanabilmektedir. Kemik tümörü iyileştikten sonra düzenli olarak kontrol ettirilmeli ve kontroller aksatılmamalıdır.