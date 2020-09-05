Kenan İsminin Anlamı Nedir? Kenan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?



Kenan isminin kökeni Arapçadır. Ancak çok uzun yıllardan bu yana Türkçede bulunan ve yerleşik olarak kullanılan isimlerden biridir. Özellikle okunuşu ve anlamı ile beraber tarihi açıdan sevilen isimler arasında geliyor. Bu güzel isim tek başına kullanılması ile beraber farklı isimler üzerinden de uyum sağlayabilmektedir.



Kenan Ne Demek?



Kenan değişik anlamları ile beraber ilgi toplayan ve sevilen en güzel erkek çocuğu isimlerinden biridir.



- Vadedilmiş ülke

- Cennet

- Hazreti Yakup'un Ülkesi, Filistin



Bu özel anlamları ve tarihi hikayesi sebebiyle Kenan ismi Türkçede çok fazla seviliyor. Siz de minik yavrunuz için bu güzel adı kullanabilir ve ona bu ismi verebilirsiniz. Özellikle son dönemlerde internetten çok sık araştırılan ve anlamı öğrenmeye çalışılan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.



Kenan adı aynı zamanda medyada ünlü kişilerin de isimleri olarak dikkat çekiyor. O yüzden pek çok aile çocukları için Kenan adını listeye eklemektedir.



Kenan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kenan ismi Kur'an'da geçmemektedir. Bunun yanı sıra dünya çapındaki tüm dinler açısından da Kenan isminin önemli olduğunu söylemek mümkün. Arapça kökenli bir isim olarak öne çıkan Kenan, vaat edilmiş toprakları ve aynı zamanda Filistin'i anlatmaktadır. Bu sebepten dolayı hem İslami açıdan hem de diğer dinler konusunda oldukça önemli bir isim olarak öne çıkıyor.



Özellikle cennet anlamı ile beraber çok sevilen bir isim olduğunu dile getirmek mümkün. Bu yüzden henüz isim konusunda karar vermemiş iseniz, Kenan adını değerlendirebilir ve erkek çocuğunuza verebilirsiniz.