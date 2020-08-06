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06.08.2020 - 10:48 |

Kendimize yaptığımız her bakım corona virüs sonrasındaki döneme bir yatırım!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs gündemi, farklı ihtiyaçlar oluşturmaya ve sakinlik, içe dönme, kendine odaklanma gibi kavramları da öne çıkarmaya başladı. Peki böyle bir dönemde kendimizin en iyi haline nasıl odaklanabiliriz? Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Alpaslan Topçu, evde geçirilen sürede kendinin en iyi haline odaklanmaya yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Kendimize yaptığımız her bakım corona virüs sonrasındaki döneme bir yatırım!
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Corona virüs gündemiyle, pek çok konuda olduğu gibi günlük rutinlerimizde de değişiklikler meydana geldi. Evde geçirdiğimiz sürenin arttığı ve kendimizle daha fazla baş başa kaldığımız bu dönemde, eksikliğini fark ettiğimiz şeylerden biri de içsel benliğimize ve kendimize odaklanmak. Op. Dr. Alpaslan Topçu, bu dönemin getirebileceği boş verme ve kendini bırakma hissini bir kenara bırakmamız gerektiğini ve bu dönemi içsel yolculuğumuza odaklanmak için bir fırsat olarak görebileceğimize dikkat çekti. Peki kendimize odaklanmayı nasıl sağlayabiliriz? Topçu, bu sürecin geçici olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizerken kendimizi mental ve fiziksel anlamda normale dönüşe adapte etmemiz gerektiğini belirtti.

“Bu dönemde sağlıklı beslenme ve hareketten taviz verilmemeli”

Op. Dr. Alpaslan Topçu, bu süreçteki endişe ve yüksek kaygı seviyesinin sağlıksız atıştırmalık ürünlere yönelmemize neden olabileceğinin altını çizerek, “Strese ve gelecek dönemin belirsizliğine bağlı olarak kişilerin yeme düzenlerinde değişimler gözükebilir ve kendilerini mutlu etmek amacıyla sağlıksız atıştırmalıklara yönelim gösterebilirler. Önemli olan bunun geçici bir dönem olduğunu kabul ederek süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmek. Bu dönemde de sağlıklı beslenmekten taviz verilmemeli, su tüketimine de yine aynı şekilde özen gösterilmeli” dedi.

Evde yapılabilecek birçok fiziksel aktivitenin bulunduğuna ve çoğu zaman bu egzersizlerin ek bir alete gerek duymadan da yapılabileceğine değinen Op. Dr. Alpaslan Topçu, “Evde olduğumuz dönemde hareketsizliğe çok alıştığımız için egzersiz yapmak zor gelebilir. Fakat unutulmamalı ki, sağlıklı beslenme spor ile desteklendiğinde hem fiziksel hem de ruhsal dengemizi bulmamıza yardımcı olacaktır. Yoga ya da pilates gibi ekstra bir spor aletine gerek duymadan da yapılabilecek aktiviteler gün içinde daha iyi ve enerjik hissetmemizi sağlar. Ayrıca meditasyona yönelebilir, bu süreçte kendi iç yolculuğunuza odaklanabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

“Uyku düzenini stabil hale getirmek ruh ve beden sağlığını koruyor”

Düzenli uykunun da ruhsal ve fiziksel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine değinen Topçu, “Bu süreçte kişilerin uyku düzeninde aksamalar meydana geldiği ya da uykuya dalma problemi sık karşılaştığımız şikayetler arasında. Bu da sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen ve yaşam kalitemizin düşmesine neden olan bir durum. Bu süreçte uyku düzenimizi stabil bir hale getirmeli, vücudumuz için yeterli olan ve bize kendimizi enerjik hissettiren uyku düzenini oluşturduğumuza emin olmalıyız” dedi.

“Aynada gördüğünüz kişiyi küçük dokunuşlarla ödüllendirin”

İçinde bulunduğumuz bu süreçte bize iyi gelen rutin alışkanlıklarımızdan kopmamanın önemine değinen Op. Dr. Alpaslan Topçu, bu süreçte kendimize yaptığımız her bakımın, corona virüs sonrasındaki döneme de bir yatırım olduğunu belitti. Topçu, “Evde yapabileceğimiz cilt ve saç bakımları, cildimizin temiz tutmak ve ev şartlarında da olsa devam edebileceğimiz doğal kürler aynada gördüğümüz kişiyle yabancılaşmamanın da bir anahtarı. Bu süreçte kendimizin en iyi hali için atacağımız her adım dış güzelliğimizin yanında ruhumuzu da besleyecektir. Ayrıca koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde yaptırmak isteyeceğimiz daha kapsamlı cilt bakımı ya da medikal estetik uygulamaları için cildi hazır tutmak ve bu süreçte de cilt bakımımıza odaklanmak son derece önemli” dedi.

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