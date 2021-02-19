Kene ısırığını tespit edebilmek için uzman bir doktor kontrolü altında çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilir. Bu bağlamda birçok unsur söz konusudur ve farklı çalışmalar yapılır. Böylece test ve muayenelerin tamamlanması neticesinde, kene ısırığı olup olmadığı konusunda net bir bilgi alınır.

Kene Isırmasından Kaynaklanan Hastalıklar Kan Tahlilinde Çıkar mı?

Her ne kadar kene ısırmasından kaynaklanan hastalıklarda kan tahlili kullanılsa bile, bu sadece prosedürün bir bölümüdür. Yani işin gerçeği tek başına kan tahlili üzerinden kene ısırığının net olarak belirlemek yeterli değildir. Bunun yanında farklı test ve muayeneler ele alınmakta ve uygulanmaktadır.

Belirtilerin kene kaynaklı bir hastalığın sonucu olup olmaması, uzman doktor kontrolünde yapılacak muayene ve testlerden geçer. Buna kan testi de eklenir ve net olarak sonuç ortaya çıkarılır. Böylece yapılacak olan tedavi yöntemleri ele alınarak, kişinin yakalandığı hastalıktan kurtulması için süreç başlar.

Kene Isırmasından Kaynaklı Hastalıklar Nelerdir?

Farklı tanı yöntemleri üzerinden ortaya çıkarılan hastalıklar, kene ısırığı üzerinden değişkenlik gösterebilir. Bu konuda birçok değişik ve çok ciddi rahatsızlıklar söz konusudur.

- Nöbetli humma

- Marsilya humması

- Kayalık dağlar benekli humması

- Virüs kökenli bazı ensefalitler (Beyin iltihabı tipleri)

- Tularemi

- Kırım kongo ateşli kanamalı Humması

Özellikle son rahatsızlık Türkiye'de yaygın görülen ve son dönemlerde oldukça fazla ortaya çıkan hastalıklar içerisinde yer alır. Erken dönemde Tanı ve tedavi gerçekleştirilmesi, çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalma durumunu ortaya çıkarabilmektedir.

Kene Isırması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Burada yapılması gereken öncelikle keneyi ortadan kaldırmaktır. Ancak bireysel olarak bu uygulama gerçekleşmemeli ve uzman bir doktor altında yapılmalıdır. Böylece bir cımbız kullanarak ya da özel kene temizleme araçları eşliğinde kene ısırdığı bölgeden alınabilir. Özellikle baş ve ağız kısmının ilgili bölgede kalıp kalmadığı çok önemlidir. Daha sonra yapılan testler neticesinde, eğer kene üzerinden bir hastalık söz konusu ise buna uygun şekilde tedavi yöntemleri ele alınır.