Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kene Isırmasından Kaynaklanan Hastalıklar Kan Tahlilinde Çıkar Mı?
19.02.2021 - 18:10 |

Kene Isırmasından Kaynaklanan Hastalıklar Kan Tahlilinde Çıkar Mı?

En korkulan ve son yıllarda çok sık rastlanan sorunlardan biri kene ısırığıdır. Ayrıca yanında birçok farklı rahatsızlık getirebilecek olan kene ısırığı, zamanında tedavi edilmezse ölüme kadar götürebilmektedir. Peki Kene ısırmasından kaynaklanan hastalıklar kan tahlilinde çıkar mı? İşte bu konuda merak edilenler.

Kene Isırmasından Kaynaklanan Hastalıklar Kan Tahlilinde Çıkar Mı?
ABONE OL

Kene ısırığını tespit edebilmek için uzman bir doktor kontrolü altında çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilir. Bu bağlamda birçok unsur söz konusudur ve farklı çalışmalar yapılır. Böylece test ve muayenelerin tamamlanması neticesinde, kene ısırığı olup olmadığı konusunda net bir bilgi alınır.

 Kene Isırmasından Kaynaklanan Hastalıklar Kan Tahlilinde Çıkar mı?

 Her ne kadar kene ısırmasından kaynaklanan hastalıklarda kan tahlili kullanılsa bile, bu sadece prosedürün bir bölümüdür. Yani işin gerçeği tek başına kan tahlili üzerinden kene ısırığının net olarak belirlemek yeterli değildir. Bunun yanında farklı test ve muayeneler ele alınmakta ve uygulanmaktadır.

 Belirtilerin kene kaynaklı bir hastalığın sonucu olup olmaması, uzman doktor kontrolünde yapılacak muayene ve testlerden geçer. Buna kan testi de eklenir ve net olarak sonuç ortaya çıkarılır. Böylece yapılacak olan tedavi yöntemleri ele alınarak, kişinin yakalandığı hastalıktan kurtulması için süreç başlar.

 Kene Isırmasından Kaynaklı Hastalıklar Nelerdir?

 Farklı tanı yöntemleri üzerinden ortaya çıkarılan hastalıklar, kene ısırığı üzerinden değişkenlik gösterebilir. Bu konuda birçok değişik ve çok ciddi rahatsızlıklar söz konusudur.

 - Nöbetli humma

 - Marsilya humması

 - Kayalık dağlar benekli humması

 - Virüs kökenli bazı ensefalitler (Beyin iltihabı tipleri)

 - Tularemi

 - Kırım kongo ateşli kanamalı Humması

 Özellikle son rahatsızlık Türkiye'de yaygın görülen ve son dönemlerde oldukça fazla ortaya çıkan hastalıklar içerisinde yer alır. Erken dönemde Tanı ve tedavi gerçekleştirilmesi, çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalma durumunu ortaya çıkarabilmektedir.

 Kene Isırması Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Burada yapılması gereken öncelikle keneyi ortadan kaldırmaktır. Ancak bireysel olarak bu uygulama gerçekleşmemeli ve uzman bir doktor altında yapılmalıdır. Böylece bir cımbız kullanarak ya da özel kene temizleme araçları eşliğinde kene ısırdığı bölgeden alınabilir. Özellikle baş ve ağız kısmının ilgili bölgede kalıp kalmadığı çok önemlidir. Daha sonra yapılan testler neticesinde, eğer kene üzerinden bir hastalık söz konusu ise buna uygun şekilde tedavi yöntemleri ele alınır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var.  Sorumlu olduğunuz işlerinizde biran önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsatınız olacak. İşlerinizde bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön plana koymak için çaba gösterebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak sizin için iyi olabilir. Akşam saatlerinde koşullar yorucu bir hal alabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Bazı konularda fazla hayalci olmamaya özen gösterin.  İletişimde olduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. Bugün bedene ait konular ön plana çıkabilir. Öğlen saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Günün dinamizmini akşam dinlenerek geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşanabilir. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde ifadelerinize özen gösterin. Sorumluluk almak için uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar var. Yakın çevrenizdeki insanları da olaylara katmak isteyebilirsiniz. Gün içinde paylaşım içinde bulunacağınız kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Bazı zamanlar sıkışıklıklar meydana gelebilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi iş hayatında alacağınız sorumluluklarınız etkileyebilir. Kendi rutininizden çıkacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bazı konularda üstlerinize fikir danışabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizde fazla detaylara takılmamanızda fayda var. Akşam saatleri sakin geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde hayatınıza yeni anlamlar katmak için başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi ruhsal olarak etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Bazı konuların netleşmesi sizi rahatlatacaktır. Duygusal olarak dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha fazla adayabilirsiniz. Ortaklı konularda duygusal bağların olması sizin işlerinizi yavaşlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla güven tazelemeye ihtiyacınız olan zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşiniz ve eşinizin yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışabilirsiniz. Bazı anlaşmalar için uygun zamanlar olmayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda net göremediğiniz şeyler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızın gerektirdiği rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla dinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın desteği sizi rahatlatacaktır. Ruhsal dengenizi korumakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başkaları ile paylaşım içinde olmaktan keyif alacaksınız. Sevdikleriniz için harcamalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda risk alacağınız durumlar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde evde oluşabilecek küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bazı dikkatsizlikler yaşanabilir. Gün içinde kendinizi doğru ifade edebileceksiniz. Tartışmaları fazla uzatmamakta fayda var. Akşam saatleri daha sakin geçebilir. Akışta kalmaya ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayak Altı Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Ayak Tabanı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Ayak Altı Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Ayak Tabanı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Heparin Nedir, Neden Kullanılır? Heparin Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Heparin Nedir, Neden Kullanılır? Heparin Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Rahim Nedir? Rahim Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Rahim Nedir? Rahim Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Deviasyon Ameliyatı Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer? Burun Kemik Eğriliği (Deviasyon) Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Deviasyon Ameliyatı Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer? Burun Kemik Eğriliği (Deviasyon) Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet