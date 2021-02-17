Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Keratokonus Nedir, Belirtileri Nelerdir? Keratokonus Tedavisi Nasıl Yapılır?
17.02.2021 - 18:48 |

Keratokonus Nedir, Belirtileri Nelerdir? Keratokonus Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yapılan araştırmalar ile birlikte bir göz rahatsızlığı olan keratokunusa sebep olan kesin bir bulgu saptanamamıştır. Ancak bazı vakalarda bu hastalığın kalıtsal olarak baba ya da anneden geçtiği görülmektedir. Çoğunlukla 10 ile 20 yaş arasında ortaya çıkan keratokunus evre atlaması uzun yıllar sürebilir. Keratokunus nedir, belirtileri nelerdir ve tedavi süreci nasıl gerçekleşir tüm detaylarıyla derledik.

Keratokonus Nedir, Belirtileri Nelerdir? Keratokonus Tedavisi Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Keratokunus hastası olan 10 kişiden yalnızca bir vakanın ailesinden biri bu hastalığı taşımaktadır. Yavaş ilerleyen bu hastalık sonucunda görme kayıpları 20 yıla yakın bir süre zarfında ilerler.

Keratokonus Nedir?

Keratokonus nedir sorusu kornea şekli bozulması ve ön tarafa doğru sivrilerek bir çıkıntı yapması olarak cevaplanabilir. Kornea, gözün ön tarafında yer alan şeffaf kubbe şeklindeki tabakadır. Korneadaki bu değişiklik, göze giren ışığın görüş alanına odaklanmasını engeller. Sonuç, okuma ve araba kullanma gibi günlük işleri zorlaştıran bulanık ve çarpık görmedir. Keratokonus kalıcı bir körlük hastalığı değildir ve pek çok şekilde tedavi edilebilir.

Keratokonus Belirtileri Nelerdir?

Kornea hastalığı genellikle her iki gözü de etkiler ve aralarında çok farklı sorunlara neden olabilir. Her gözde semptomlar farklı olabileceği gibi zaman içinde de değişebilir. Erken evrelerde keratokonus belirtileri;

● Görmede hafif bulanıklık
● Düz çizgilerin dalgalı veya bükülmüş görünmesi sebebiyle görmede hafif bozulma
● Parlamaya ve ışığa hassasiyet
● Gözde şişme ve kızarıklık

İleri evre keratokonus belirtileri;

● Görme bozukluğu ve bulanık görmede artış
● Astigmatizm veya miyop belirtilerinde artış ve gözlük ihtiyacı
● Korneanın çıkıntı yapması sonucunda kontakt lenslerin göze uymaması veya rahatsızlık vermesi
Keratokonusun erken dönemden geçe geçişi genellikle birkaç yıl sürer. Ancak bazı insanlar için durum daha hızlı kötüleşir. Kornea aniden şişebilir ve korneada yara izi adı verilen kalıcı bir sertleşme başlayabilir. Kornea; yara izi adı verilen bu yara dokusu ortaya çıktığında yumuşaklığını ve berraklığını kaybedecektir. Sonuç olarak, görüş daha bozuk ve bulanık hale gelir.

Keratokonus Tedavisi Nasıl Yapılır?

Keratokonus tedavisi hastalığın semptomlarına ve evresine bağlıdır. Hafif semptomların erken aşamalarında, görüşü düzeltmek için gözlük takabilirsiniz. Ardından, görüntüyü doğru bir şekilde odaklamaya yardımcı olması için özel sert kontakt lensler kullanmanız gerekebilir.

Keratokonusu tedavi etmek için başka yöntemler de mevcuttur. Korneaya cerrahi olarak küçük bir bükme cihazı yerleştirerek korneanın eğriliğini düzeltmeye çalışır. Göz doktorunuz korneayı güçlendirmek için özel ultraviyole ışınları ve göz damlaları kullanır. Bunu yapmak, korneanın düzleşmesine veya sertleşmesine ve kornea şişmesini önlemesine yardımcı olacaktır.

Belirtiler şiddetli olduğunda, doktorunuz kornea nakli önerebilir. Bir göz nakli ile doktorunuz hastalıklı korneanın tamamını veya bir kısmını sağlıklı donör kornea dokusuyla değiştirir.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İç Dudak Sarkması Nedir? Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir, Nasıl Geçer?

İç Dudak Sarkması Nedir? Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir, Nasıl Geçer?

Morbid Obezite Nedir? Kimlere Morbid Obez Denir, Normal Obezden Farkı Ne?

Morbid Obezite Nedir? Kimlere Morbid Obez Denir, Normal Obezden Farkı Ne?

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Uygulanır? Yüz Epilasyonu Kaç Seans, Ne Kadar Sürer?

Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Uygulanır? Yüz Epilasyonu Kaç Seans, Ne Kadar Sürer?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet