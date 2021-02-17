Keratokonus Nedir, Belirtileri Nelerdir? Keratokonus Tedavisi Nasıl Yapılır?

Keratokunus hastası olan 10 kişiden yalnızca bir vakanın ailesinden biri bu hastalığı taşımaktadır. Yavaş ilerleyen bu hastalık sonucunda görme kayıpları 20 yıla yakın bir süre zarfında ilerler.



Keratokonus Nedir?



Keratokonus nedir sorusu kornea şekli bozulması ve ön tarafa doğru sivrilerek bir çıkıntı yapması olarak cevaplanabilir. Kornea, gözün ön tarafında yer alan şeffaf kubbe şeklindeki tabakadır. Korneadaki bu değişiklik, göze giren ışığın görüş alanına odaklanmasını engeller. Sonuç, okuma ve araba kullanma gibi günlük işleri zorlaştıran bulanık ve çarpık görmedir. Keratokonus kalıcı bir körlük hastalığı değildir ve pek çok şekilde tedavi edilebilir.



Keratokonus Belirtileri Nelerdir?



Kornea hastalığı genellikle her iki gözü de etkiler ve aralarında çok farklı sorunlara neden olabilir. Her gözde semptomlar farklı olabileceği gibi zaman içinde de değişebilir. Erken evrelerde keratokonus belirtileri;

● Görmede hafif bulanıklık

● Düz çizgilerin dalgalı veya bükülmüş görünmesi sebebiyle görmede hafif bozulma

● Parlamaya ve ışığa hassasiyet

● Gözde şişme ve kızarıklık



İleri evre keratokonus belirtileri;



● Görme bozukluğu ve bulanık görmede artış

● Astigmatizm veya miyop belirtilerinde artış ve gözlük ihtiyacı

● Korneanın çıkıntı yapması sonucunda kontakt lenslerin göze uymaması veya rahatsızlık vermesi

Keratokonusun erken dönemden geçe geçişi genellikle birkaç yıl sürer. Ancak bazı insanlar için durum daha hızlı kötüleşir. Kornea aniden şişebilir ve korneada yara izi adı verilen kalıcı bir sertleşme başlayabilir. Kornea; yara izi adı verilen bu yara dokusu ortaya çıktığında yumuşaklığını ve berraklığını kaybedecektir. Sonuç olarak, görüş daha bozuk ve bulanık hale gelir.



Keratokonus Tedavisi Nasıl Yapılır?



Keratokonus tedavisi hastalığın semptomlarına ve evresine bağlıdır. Hafif semptomların erken aşamalarında, görüşü düzeltmek için gözlük takabilirsiniz. Ardından, görüntüyü doğru bir şekilde odaklamaya yardımcı olması için özel sert kontakt lensler kullanmanız gerekebilir.



Keratokonusu tedavi etmek için başka yöntemler de mevcuttur. Korneaya cerrahi olarak küçük bir bükme cihazı yerleştirerek korneanın eğriliğini düzeltmeye çalışır. Göz doktorunuz korneayı güçlendirmek için özel ultraviyole ışınları ve göz damlaları kullanır. Bunu yapmak, korneanın düzleşmesine veya sertleşmesine ve kornea şişmesini önlemesine yardımcı olacaktır.



Belirtiler şiddetli olduğunda, doktorunuz kornea nakli önerebilir. Bir göz nakli ile doktorunuz hastalıklı korneanın tamamını veya bir kısmını sağlıklı donör kornea dokusuyla değiştirir.