Kerim İsminin Anlamı Nedir? Kerim Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kerim ismi Arapça kökenli bir isimdir. Bu sebeple Türkçeye Arapça dilinden geçmiştir.



Kerim Ne Demek?



Kerim isminin pek çok anlamı vardır. Erkek çocuklarına verilen Kerim adının ilk anlamı soylu ve asildir. Kerim, aynı zamanda eli açık ve cömert anlamlarına da gelir.



Kerim, Allah'ın isimlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'in de ismidir. Bu sebeple anne ve babalar tarafından çokça tercih edilir.



Kerim, ulu ve büyük demektir. İhsanı bol olan ve ihsan yönünden yüce olan kişiler için kullanılmaktadır. Kerem sahibi olan kişilere de Kerim ismi verilir.



Kerim ismi Türkiye'de sayılı bölgede yerleşim yeri adı olarak da kullanılır. Türkiye'de en çok kullanılan 413. isim olarak yer alır. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde Kerim ismine sahip olan kişiler bulunur. Ayrıca Arabistan başta olmak diğer ülkelerde de Kerim adı kullanılır.



Kerim ismi çok ikram edici ve affedici anlamlarına da gelir. Her türlü iyi fazilete sahip olmak demektir. Yardımı ve ikramı sonsuz olan anlamlarına da gelen Kerim kelimesi, abd- ekiyle kullanıldığı zaman Abdulkerim olarak kullanılır.



Kerim İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kerim ismi Kur'an'da geçmemesine rağmen Kur'an'ın ismidir. Kur'an-ı Kerim'deki Kerim ismi ile aynı anlamı taşır. Kerim, aynı zamanda Allah'ın isimlerinden biridir.



Anne ve babalar çocukları için Kur'an'da geçen ve İslam'a uygun isimleri seçmek isterler. Kerim ismi, İslam'a göre çocuklara konulmaması gereken isimler arasında yer almaz. Anlamının güzelliği sayesinde ebeveynler için tercih edilen bir isimdir. Kerim ismi İslam'a uygun olduğu için koymak isteyen Müslümanlara engel olmaz.