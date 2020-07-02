Kertenkele Ne Yer, Nasıl Beslenir? Kertenkelelerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Kertenkele sürekli kendini yenileyen bir hayvandır. Ayrıca kertenkele beslemek isteyenler ise bu hayvanlar hakkında araştırma yapmaktadırlar.



Kertenkele Ne Yer?



Kertenkele etobur ve otçul canlılar arasındadır. Diğer böcek türleri ve haşereleri avlayarak yer. Kertenkeleler aynı zamanda bazı bitki türlerini de yemektedirler. Özellikle kertenkele, yaprak, marul gibi yiyeceklerden çok hoşlanırlar. Etobur canlılardan olan kertenkeleler karınca ve diğer küçük böcekleri yerler.



Kertenkele Nasıl Beslenir?



Kertenkele beslemek istiyorsanız mutlaka kertenkeleyi uygun bir yerde muhafaza etmelisiniz. Dilerseniz kertenkeleyi bir fanus veya akvaryum içerisinde besleyebilirsiniz. Kertenkele börtü böceklerden çok hoşlanır ve afiyetle yer. Beslenmesi için börtü böcek veyahut sebze de verebilirsiniz. Eğer yırtıcı bir kertenkele besliyorsanız hayvan yemi de vererek besleyebilirsiniz.



Kertenkele çabuk büyüyen bir canlıdır. Dolayısıyla suya da çok ihtiyaç duyarlar. Vereceğiniz hayvan yemi ile birlikte yanında su da ilave edebilirsiniz. Böylece kertenkele hızlı bir şekilde büyüyüp sağlıklı bir şekilde beslenecektir. Kertenkele hızlı büyüyen ve çabuk gelişen canlılardır. Bu yüzden beslenmesine çok dikkat edilmelidir.



Evde kertenkele besliyorsanız büyük bir titizlik ve sorumluluk aldığınızı da unutmayın. Kertenkele çok hızlı canlılardır. Bu yüzden beslenmesi kolay olmayacaktır. Kertenkele beslerken canlıya mutlaka temiz besinler vermelisiniz. Kirlenmiş bir yiyecek vermeniz durumunda kertenkele çabucak hastalanacaktır. Ayrıca bu durum kertenkelenin derisine de zarar verecektir. Bu yüzden verdiğiniz besinlere çok dikkat etmelisiniz.



Kertenkelenin beslendiği yerin yeterince hava aldığından emin olun. Eğer bir kutuda kertenkele besliyorsanız mutlaka kutuya havalandırma amaçlı küçük delikler açabilirsiniz. Güneş ışığı da görmesi oldukça önemlidir. Bu şekilde kertenkeleyi sağlıklı bir şekilde besleyebilirsiniz.



Kertenkelelerin Sevdiği Besinler Nelerdir?



Böcekler: Kertenkelelerin en sevdiği birinci besin kaynağı böceklerdir. Özellikle haşere hamam böceği gibi canlıları yemeyi çok severler. Kertenkele ufak böceklerden daha çok hoşlanırlar. Dolayısıyla bu böcekleri büyük bir istekle yemektedirler.



Marul: Özellikle kertenkelelerin yiyebileceği şekilde küçük dilimlenmiş olan marullardan çok hoşlanırlar. Kertenkele marulu bütün olarak da kemirerek yiyebilir. En sevdiği sebzeler arasında marul yer alır.



Üzüm: Kertenkelelerin en sevdiği meyveler arasında üzüm yer almaktadır. Özellikle üzümün suyunu çok severler. Üzümü bütün şekli ile de yiyebilirler.