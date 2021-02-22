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22.02.2021 - 11:49 |

Keten Tohumu Yağının Faydaları Nelerdir? Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Keten tohumu nedir? Keten tohumu yağı neye iyi gelir? Keten tohumu yağı ne için kullanılır? Keten tohumu yağı nasıl elde edilir? Keten tohumu yağı vücuda sürülür mü? Keten tohumu yağı nasıl kullanılır? Keten tohumu yağı yenir mi? Keten tohumu nedir ve keten tohumu yağı faydaları nelerdir? Detayları sizin için derledik.

Keten Tohumu Yağının Faydaları Nelerdir? Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?
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Fonksiyonel bir gıda olan keten tohumu insan sağlığı için oldukça etkilidir. Fonksiyonel gıdalar vücudun temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ve insan sağlığı üzerinde ek faydalar sağlayarak bağışıklığı güçlendirerek hastalıkların önüne geçer.

Keten Tohumu Yağının Faydaları Nelerdir?

Keten tohumu antioksidan bakımından oldukça zengindir. Antioksidan kansere ve diğer hastalıklara karşı kişiye koruma sağlar. Çoğu kişinin sorunu olan eklem ağrılarının ağrı düzeyini en aza indirger. Yüksek besin değerleri vardır. Zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Protein, lif ve omega 3 içerir.

Keten tohumunun kalp rahatsızlıkları ve kansere iyi geldiği bilimsel araştırmalar ile saptanmıştır. Kolesterol karşıtı olduğu belirlenmiştir. Keten tohumu kolesterolü düşürerek kan akışını sağlıklı bir döngüye sokar. Bu şekilde de kalp rahatsızlıklarının önüne geçilir.

Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Keten tohumu toz, yağ, kapsül, tablet, un şeklinde bulunabilir. Genellikle yağ ve tohum şeklinde kullanılır. Keten tohumu yemeklerde kullanılabilir. Keten tohumu yağı pişirme ve kızartma işlemlerinde kullanılmamalıdır. Salatalarda, yoğurtlarda, soğuk mezelerde, kahvaltılık gevreklerde, hazırlanan smoothielerde ve yemeklerin üzerinde kullanılabilir. Hamur işlerine de eklenebilir. Keten tohumu yapılan yemeklerde yağ ve yumurta yerine alternatif olarak kullanılabilir. Yumurta sevmeyen insanlar için öğütülmüş keten tohumu alternatiftir. Öğütülmüş keten tohumunda dikkat edilmesi gereken şey çabuk bozuluyor olmasıdır. Öğütülmüş keten tohumu 24 saat içinde tüketilmelidir. Bu sebeple küçük paketler halinde satın almak ideal olacaktır.

Yapı bakımından keten tohumu bolca doymamış yağ, potasyum, çinko ve n-3 yağı içerir. Bundan dolayı keten tohumu yağı diyetisyenler tarafından tavsiye edilir. Keten tohumu yağı tüm besinler gibi aşırıya kaçılmadığı sürece oldukça faydalıdır.

Keten tohumu cilde de kontrollü bir şekilde uygulanabilir. Ciltte olan iltihabı, egzamayı iyileştirir. Egzama, mantar ve sedef gibi hastalıklara da iyi gelir. Cildi nemlendirir ve ince çizgilerin yok edilmesine yardımcı olur.

Keten Tohumu Zayıflamak İçin Kullanılır mı?

Keten tohumu lif, yağ, protein ve çeşitli mineral ve çeşitli yağlar içerir. İçeriği sayesinde vücutta bulunan gereksiz yağların eritilmesine yardımcı olur. Bağırsakları çalıştırır ve kabızlığı önler. Zayıflamak için akla gelen ve zayıflamada kullanılan besinler arasında ilk sıralardadır. Tokluk hissi sağlar ve zayıflamaya yardımcı olur. Kilo vermek isteyenler için yemek yemeden yaklaşık yarım saat önce bir tatlı kaşığı keten tohumu yağı içmeleri önerilir.

Keten tohumu yağı keten tohumuna nazaran daha çok fayda içerir. Zayıflamak isteyenlerin keten tohumu yağını su ile tüketmeleri önerilir.

Keten Tohumu Ve Keten Tohumu Yağı Tüketirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Çok miktarda tüketilen keten tohumu ve keten tohumu yağı ishale sebep olabilir. Deride kaşıntı ve kızarıklık oluşturabilir. Hamile ve emziren kadınlarda kullanılması önerilmez. Hormonal ilaç kullanan kişilerde doktorlarına danışmalıdırlar. Eğer düzenli kullandığınız bir ilaç varsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Herkese sağlıklı ve mutlu hayatlar dileriz.

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