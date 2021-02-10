Ketojenik Beslenme Nedir? Ketojenik Beslenme Listesi Ve Örnekleri...

Ketojenik beslenme genel hali ile yağlar kullanılarak uygulanan beslenme programıdır. Tamamen sağlıklı yağlar içeren bu beslenme programından karbonhidrat kullanımı yok denecek kadar azdır. Özellikle karbonhidratlı besinlere karşı alerjisi olan kişilerde sıfır karbonhidratlı Ketojenik beslenme programları hazırlanır.

Ketojenik Beslenme Nedir?

Küçük yaştaki çocuklarda görülen refrakter epilepsi hastalığını tedavi etmek üzere hazırlanan Ketojenik diyet, günümüzde pek çok kişi tarafından da uygulanmaktadır. Yüksek oranda yağlı besin içeren bu diyet ile vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerin alınması sağlanır. Tamamı sağlıklı yağlar ve protein ile hazırlanan bu diyet listelerinde karbonhidrat bulunmamaktadır.

Ketojenik diyet günümüzde şeker hastalığı, Alzheimer ve diyabet hastaları için önerilmektedir. Bunun yanı sıra obezite rahatsızlığı yaşayan kişiler için önerilen diyet listelerinden biri keto diyetidir.

Ketojenik Beslenme Listesi ve Örnekleri Nelerdir?

Ketojenik beslenme listesi genel olarak kişilere özel hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra herkesin rahatlıkla uygulayabileceği Ketojenik diyet listesi örnekleri de uzmanlar tarafından sunulmaktadır. BU listelerden biri aşağıdaki gibidir.

Sabah;

1 avuç çiğ badem

1 avuç fındık

2 adet haşlanmış yumurta

1 fincan şekersiz çay

Ara Öğün;

1 fincan yeşil çay

2 adet gün kurusu

2 adet kuru incir ya da kayısı

Öğle;

1 parça ızgara et

1 kase yoğurt

Yeşillik salatası

Ara Öğün;

1 avuç kuru üzüm

1 fincan Türk kahvesi

Akşam;

1 kase çorba

1 avokadolu salata

1 kase yoğurt

Ketojenik Diyetin Faydaları Nelerdir?

Nörolojik hastalıkları önleme amacı ile geçmişte uygulanan bu beslenme programı günümüzde kilo rahatsızlığı olan kişilere de önerilen ilk diyet listelerinden biridir. Ketojenik beslenme programı vücut için oldukça faydalıdır. Yağlar ile hazırlanan bu beslenme programı kişinin gün içerisinde ihtiyaç duyduğu enerjisi sağlıklı yağlardan karşılamasını sağlamaktadır. İnsülin direnci ve epilepsi hastalığı olan kişiler için tedavi edici yönü bulunmaktadır.

Ketojenik Diyetin Yan Etkisi Var mıdır?

Sağlık açısından önerilen ve oldukça fazla kişi tarafından uygulanan Ketojenik diyetin bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Fakat doğru uygulama ve doğru beslenme ile bu diyet faydalı hale gelmektedir. Diyet listesine tam olarak uymayan kişilerde bu diyet yan etki oluşturabilir.