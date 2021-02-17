Keton Nedir, Neden Yükselir? İdrarda Keton Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

İnsülin üretimi yetersiz olan kişilerde, vücut enerji sağlayabilmek için yağ yakmaya başlar. Karaciğer ise bu yağı bir asit türü olan keton üreterek yapar. Keton üretim dengesi bozulur ve vücut için tehlikeli denilebilecek durumlar ortaya çıkar.

Keton Nedir?

İnsan vücudu, çalışmasını sürdürebilmek adına sürekli enerjiye ihtiyaç duyar. Enerjinin sağlanması için belli miktarda şeker üretimi gereklidir. Hücreler, vücutta yeterli düzeyde glikoz bulamıyorsa, yağ yağmaya yönelebilirler. Hücrelerin yağ yağmasıyla birlikte, bir çeşit asit olan keton üretimi süreci başlar. Keton üretimi karaciğer tarafından yapılır. Keton, genelde diyabet hastalarında görülür ve önlemek için bir şey yapılmadığında, ciddi sonuçlara sebep olabilir.

Keton Neden Yükselir?

Keton yükselmesinin nedeni, vücudun enerji ihtiyacının glikozla karşılanamaması durumudur. Özellikle vücut yeterli düzeyde insülin üretemiyorsa, keton oluşumu tetiklenir. Yağların yerine üretilen ketonlar karaciğerin faaliyete geçmesiyle artış gösterir.

İdrarda Keton Neden Olur?

İdrarda keton yüksekliğinin nedeni, daha çok yeterli insülinin alınmamasından kaynaklıdır. Bunun yanında, düzenli beslenmemek, kan şekerinin yüksekliği ve bazı enfeksiyonlar idrarda ketona neden olabilir. Bunun yanında çeşitli faktörler, ketonun pozitif olmasına neden olabilir.

Yeme bozukluğu,

Hamilelik dönemi,

Ağır ve aşırı yapılan egzersizler,

Devamlı kusma veya ishal durumu,

Kan zehirlenmesi,

Alkol tüketiminin fazla olması,

Yüksek ateş gibi durumlar idrarda keton oluşumuna neden olabilecek faktörlerdir.

Keton Nasıl Tedavi Edilir?

Keton oluşumunu etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması keton tedavisi için önemlidir. Bunun için uzman doktorlara başvurmak gerekir. Tedavi ilaç yöntemleriyle olabildiği gibi bazı diyet tavsiyeleri ve yemek programlarıyla giderilebilir. Yüksek keton seviyesi için tıbbi yardım almak gereklidir.

Keton Nasıl Düşürülür?

Keton miktarını düşürmek için bazı yöntemlere başvurulabilir. Ancak bu yöntemler genellikle çok yüksek olmayan keton miktarlarını düşürmek için uygulanabilir. Bol su içmek, egzersizlere ara vermek keton seviyesini düşürmek için uygulanabilir. Çok yüksek keton miktarlarında ise tıbbi müdahale gerekebilir.

Keton Değeri Kaç Olmalıdır?

Keton değerleri normal, normal üstü, yüksek ve tehlikeli yüksek seviyeleri olarak 4 farklı şekilde değerlendirilebilir.

Normal seviye 0.6 mmol/L'nin altında yer alır.

Normal üstü seviye 0.6 ile 1.5 mmol/L arasındadır.

Yüksek seviyeli keton 1.6 ile 3.0 mmol/L arasındadır.

Tehlikeli yüksek seviyede keton miktarı 3.0 mmol/L üzerindedir.