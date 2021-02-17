Kıl Dönmesi Neden Olur? Kıl Dönmesi Ameliyatı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kıl dönmesi çok sık olarak görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Bu durum büyük sıkıntılar oluşturmamaktadır. Farklı ameliyat yöntemleri bulunmaktadır.



Kıl Dönmesi Neden Oluşmaktadır?



Kıl dönmeleri, genellikle kıl yoğunluğu fazla olan bölgelerde oluşmaktadır. Özellikle anüs etrafından oluşmasının başlıca sebebi, hareketsizliktir. Bu durum genellikle oturarak çalışan insanlarda görülmektedir.



Kıl dönmesinin oluşmasında uzun bir süreç yer almaktadır. Bu durumun fark edilmesi ise akıntının oluşumuyla olmaktadır. İç çamaşır üzerinde lekelerin görülmesiyle birlikte başlamaktadır. Kıl dönmelerinin oluşumları bir sivilce benzeri olmaktadır.



Kıl dönmesinin oluşumunda en büyük sebep arasında hareketsizlik bulunmaktadır. Uzun süreler hareket etmeden oturulması sonucunda oluşmaktadır. Bu durum hareketsizlik sonucunda kılın deri tarafına doğru büyümesiyle gerçekleşir.



Kıl dönmelerinde oluşum sırasında ağrı gibi etkenler görülmektedir. Kıl dönmelerinde erken teşhis durumları oldukça önemlidir. Erken teşhis edilmesi durumunda ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bu durum, sağlığı fazla derecede etkileme yapmamaktadır.



Kıl dönmelerin etkisi az olarak görülmektedir. Oluşumdan sonra bu durumla yaşamak mümkündür. Ancak erken olarak tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Bu durumun erken teşhis aşaması geçmesi halinde ameliyat gerçekleşmektedir.



Kıl Dönmesi Nasıl Fark Edilir?



Kıl dönmeleri oluşumundan sonra sivilce gibi görülmektedir. Bu iltihaplı oluşum, akıntı yapmaktadır. Bu durum sürekli olarak görülmektedir. İç çamaşır üzerinde leke oluşu ile fark edilmektedir. Erken olarak fark edilmesi önemlidir.



Kıl dönmelerinin fark edilme aşamasında sızı gibi durumlar görülmektedir. Bu durum aşamalarına göre farklılık göstermektedir. Çok sık olarak rastlanan kıl dönmesi gibi bir rahatsızlığın fark edilmesi sonrasında endişe edilmeye gerek yoktur.



Kolay bir tedavi planına sahip bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın erken olarak fark edilmesi önemlidir. Bu sayede ilaç tedavisi ile durumu atlatmak mümkündür. Düzenli olarak kullanılması ile birlikte bölgede oluşan iltihap, kurutulmuş olacaktır.



Kıl Dönmesi Ameliyatı Nasıl Yapılır?



Kıl dönmesi ameliyatları birçok şekilde gerçekleşebilmektedir. Bunlar arasında iz bırakmadan olanları gibi farklı seçenekler yer almaktadır. Kıl dönmesi ameliyatlarındaki amaç, bölgede bulunun iltihaplı hücrelerin alınmasından oluşmaktadır.



Kıl dönmesi ameliyatları farklı uyutulma seçenekleri içinde gerçekleşebilmektedir. Bu seçenekler lokal ya da tamamen uyutma gibi durumlardır. Ancak genellikle daha sağlıklı olmasından dolayı lokal ameliyatlar tercih edilmektedir.



Kıl dönmesi ameliyatları sırasında lazerle olması halinde bölge lazer yardımı ile açılmaktadır. Daha sonrasında hastalık bulunan hücreler tespit edilmektedir. Tespit edilen hücreler etrafında kalmayacak şekilde alınmaktadır.



Kıl dönmesi ameliyatlarının büyüklük derecesi, rahatsızlığın ne kadar uzun süredir bulunmasına bağlı olarak değişebilmektedir. Bölgede bulunan hastalıklı hücrelerin boyutuna göre derinin açılması farklılık göstermektedir.



Kıl Dönmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?



Kıl dönmesi ameliyatlarında iyileşme durumları 1 haftadan 1,5 aya kadar değişebilmektedir. Burada hangi tip ameliyatın olunduğuna bağlı olarak değişmektedir. Ancak ameliyat modellerine göre tekrarlanma şansıda değişmektedir.



Kıl dönmesi ameliyatları sonrasında yaranın zorlanmaması ve açılmaması önemlidir. Yaranın tekrardan açılması iyileşmeyi güçleştirecektir. Bu nedenle ameliyat sonrasında dikkatli hareketler yapmak gerekmektedir.



Kıl dönmesi ameliyatlarında nasıl yapıldığına bağlı olarak yara izi oluşumu engellenmektedir. Özellikle lazer yardımı ile yapılan ameliyatlarda yara izi oluşmamaktadır. Farklı ameliyat modellerinden en uygun olanı seçilmelidir.



Kıl dönmesi ameliyatlarında hastanın ameliyat günü öncesinde 12’den sonra yemek yememesi gerekmektedir. Bu durum anestezinin etkisi nedeniyle önemlidir. Ameliyat sırasında uyuşması için gerekli olan anestezi değişmektedir.