Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kilo Alma Diyeti Nasıl Yapılır? Sağlıklı Kilo Alma Yolları Nelerdir?
17.02.2021 - 18:07 |

Kilo Alma Diyeti Nasıl Yapılır? Sağlıklı Kilo Alma Yolları Nelerdir?

Genetik olarak zayıf olan ya da bir hastalık sonrası fazla kilo kaybı yaşayan kişiler için önerilen çeşitli kilo alma diyetleri bulunmaktadır. Kilo alma diyeti sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin ve vitaminlerin karşılanması ile yapılan kilo alma diyetleri, kısa sürede büyük fark yaratmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kilo Alma Diyeti Nasıl Yapılır? Sağlıklı Kilo Alma Yolları Nelerdir?
ABONE OL

Kilo alma diyeti kısa sürede fiziğini belli bir forma sokmak isteyen kişiler için odlukça önemlidir. Önerilen kilo alma diyet listeleri, vücudun çalışma hızını etkileyerek organların sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Kilo alma diyetinin nasıl yapılacağı ve önerilen tüyolar ise yazımız içerisinde yer almaktadır.

Kilo Alma Diyeti Nasıl Yapılır?

Kilo alma diyetleri uygulayan kişiler diyet ile birlikte güzel bir spor rutini de oluşturmaktadır. Spor ile desteklenen diyetler, vücudun kas ve yağ oranını dengelemektedir. Kilo alma diyeti genellikle protein ve karbonhidrat ağırlıkla yapılmaktadır.

Yüksek kalorili fakat sağlıklı besinleri tüketen kişiler kısa sürede sağlıklı kilo alımı gerçekleştirmektedir. Kilo alma diyeti uygulayan kişiler genellikle, pirinç, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık, ekmek, karbonhidrat oranı yüksek yemekler tüketmektedir. Özellikle yapılan bu diyetlerde makarna tüketimi oldukça önemlidir.

Sağlıklı Kilo Alma Yolları Nelerdir?

Sağlıklı şekilde kilo almak isteyen kişiler diyetin yanı sıra spor rutini de oluşturmaktadır. Yapılan spor öncesi ve sonrası yemek yemek, kasların çalışma hızını arttırarak kilo alımı sağlamaktadır. Sağlıklı kilo almak isteyen kişiler için ara öğünler oldukça önemlidir. Öğünlerin atlanmadan ve kalorilerin azaltılmadan beslenme işleminin gerçekleşmesi kısa sürede istenilen kiloya varmayı sağlayacaktır. Sağlıklı kilo almak isteyen kişiler gün içerisinde hem sebze, hem et, tavuk, balık, hem de süt ve süt ürünleri tüketmektedir.

Kilo Aldıran Besinler Nelerdir?

Sağlıklı kilo almak için özel diyet listesi oluşturan kişilerin liste içerisinde en önem verdikleri besin, pirinç, ekmek ve makarnadır. Bu besinler kişilerin sağlıklı kilo almasını sağlamaktadır. Özellikle spor öncesi tüketilen haşlanmış pirinç ya da kepekli makarna, kişinin kilo alma hızını arttıracaktır. Kilo aldıran besinlerden bir diğeri ise laktozsuz süttür. Süt kemiklerin ve kasların gelişimi için oldukça önemlidir.

Bu nedenle gün içerisinde ara öğünlerde süt tüketen kişilerde kilo alımı gerçekleşecektir. Bulgur ve patates mucizevi besinler arasında yer almaktadır. Bu iki besinin aynı öğün içerisinde tüketilmesi kiloda artış meydana getirmektedir. Zayıflığından şikayetçi olan ve kilo alamayan kişilerin gün içerisindeki herhangi bir öğününde bulgur ile patatesi aynı anda tüketmeleri önerilmektedir.

Bakliyat Tüketimi ve Protein Tüketimi İle Kilo Alımı Nasıl Gerçekleşir?

Bakliyat ve protein tüketimi hem kilo vermek hem de almak isteyen kişiler için oldukça önemli besin gruplarından biridir. Bu besinleri tüketerek kilo alımı da verimi de mümkündür. Tüketilen miktar özel olarak belirlenerek kilo almak isteyen kişilere uygulanmaktadır. Bakliyat tüketimi içerisinde nohut, fasulye, pirinç, bulgur ve mercimek gelmektedir. Bu besinlerin diyet listelerinde sıklıkla bulundurulması kilo almak isteyen kişilere sağlıklı bir kilo artışı sağlayacaktır. Aynı zamanda et, balık, tavuk, yumurta, süt ve diğer süt ürünler de kişiler için önerilen en sağlıklı kilo yapıcı gıdalardandır.



Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ateş Basması Nedir, Neden Olur? Ateş Basması Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Ateş Basması Nedir, Neden Olur? Ateş Basması Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Evde Uygulayabileceğiniz Boyun Egzersizleri Nelerdir? Hangi Egzersiz Neye Yarar?

Evde Uygulayabileceğiniz Boyun Egzersizleri Nelerdir? Hangi Egzersiz Neye Yarar?

Şant Nedir, Neden Takılır? Hangi Hastalıklarda Şant Ameliyatı Yapılır?

Şant Nedir, Neden Takılır? Hangi Hastalıklarda Şant Ameliyatı Yapılır?

Uykuda El Uyuşması Neden Olur? Gece Uyurken Ellerin Uyuşması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Uykuda El Uyuşması Neden Olur? Gece Uyurken Ellerin Uyuşması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet