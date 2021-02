Kilo Almanın Yolları Nelerdir? En Hızlı Kilo Alma Yöntemleri Nelerdir?

Kilo alamayan insanların genel şikayeti estetik açıdan olsa da sağlık açısından da gereğinden fazla zayıf olmak bir sağlık sorunu olarak bireyin karşısına çıkabilir. Bu nedenle insanın yaşına göre ideal kilosunda olması gerekmektedir.



Kilo Almanın Yolları Nelerdir?



Kilo alırken dikkat edilmesi gereken nokta sağlıklı yöntemlerle yapılmasıdır. Kilo alma yolunda sağlıksız beslenme hem de gereğinden fazla orantısız bir şekilde yemek yemek önemli sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Sağlıklı kilo almanın yolları ise şunlardır;

- Kalori alımı kilo almada oldukça önemlidir. Kalori takibi yapılarak vücudun yaktığı kadar kilo almasına özen gösterilmeli.

- Bol ve dengeli protein beslenmesi.

- Karbonhidrat ve sağlıklı yağların tüketimi. Kahvaltı hariç diğer öğünlerde özellikle tüketilmesi. Günde 3 öğün düzenli beslenme.

- Kuruyemiş tüketimi.

- Yemeklerde baharat ve sos tüketiminin dengeli bir şekilde arttırılması.

- Düzenli egzersiz.



En hızlı kilo alma yöntemleri nelerdir?



Bazı bireyler hızlı kilo almak hedefinde özellikle düzensiz ve sağlıksız girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle de kilo almak yerine özellikle mide, kalp ve kas hastalıkları gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. En hızlı kilo lam yöntemleri ise şu şekildedir;

- İştah açıcı yardımcı besinler alınabilir.

- Balık yağı ve B vitamini tüketimi.

- Özellikle posa oranı yüksek sebzelerin tüketilmesi. Akşam yemeklerinde özellikle posa oranı yüksek olan sebzelerin tüketilmesi tokluk hissinin yanı sıra düzenli kilo almayı da hızlandırır.

- Ara öğünlerde kırmızı et tüketilmesi.

- Kahvaltı ve ara öğünlerde tahıllı ekmeklerin tüketilmesi. Akşam yemeklerinde ekmek tüketim oranına göre öğün belirlenmesi gerekmektedir.

- Ara öğün ve akşam yemeklerinin sonrasında tropikal meyvelerin tüketilmesi.

- Bitkisel yağların tercih edilmesi.

- Özellikle kahvaltılarda bol protein içeren yumurta ve süt ürünlerinin dengeli bir şekilde tüketilmesi.

- Bol bol C vitamini tüketilmesi. C vitamini metabolizmayı yavaşlatarak kilo almayı hızlandırıcı bir etki yapmaktadır.

- Demir, çinko, keratin içeren besinlerin ve yardımcı gıdaların tüketilmesi.



İdeal Kilo Nasıl Olmalıdır?



Kilo alırken ve verirken insanların özellikle ideal kilo oranlarına göre hareket etmeleri gerekmektedir. Sağlıklı bir bireyin yaş, kas yapısı ve sağlık durumuna göre kilo oranı da değişim gösterebilmektedir. Bu nedenle de kilo almak ve vermek isteyen insanların mutlaka diyetisyene görünmeleri gerekmektedir. Diyetisyen yapılacak olan testlerin ardından ideal kilonun tespitini yaparak buna göre bir program düzenler.



Kilo Almaya Yardımcı Olan Besinler Nelerdir?



Kilo almak isteyenlerin mutlaka yardımcı gıdalar tüketmeleri gerekmektedir. Bu gıdalar ise şunlardır;

- Fıstık Ezmesi

- Bitter Çikolata

- Dana, kuzu ve tavuk eti.

- Avokado ve doğal sızma yağı.

- Tam yağlı süt ve yoğurt.

- Tam yağlı beyaz peynir.

- Kuru kayısı, hurma ve kuru üzüm.

- Fıstık, fındık, ceviz ve badem.