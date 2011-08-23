Kilolu annlerin çocuklarının astım olma olasılığı daha yüksek

Uzmanlar, hamile olmadan önce anneleri kilolu ya da obez olan gençlerin, astım olma ihtimalinin yüzde 20-30 daha fazla olduğunu vurgularken, hamilelik döneminde annesi kilolu olan gençlerin ise, solunun darlığı hastalığı olasılığının yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğu uyarısını yaptı.

İngiliz ve Finlandiyalı uzmanların 7 bin gencin annelerinin yaşam tarzı ve geçmişleri hakkında sorular sorularak ve ailelerinin sağlık bilgilerini toplayarak yürüttükleri bir araştırmaya göre, hamile olmadan önce anneleri kilolu ya da obez olan gençlerin, astım olma ihtimali yüzde 20-30 daha yüksek.

Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan araştırmada ayrıca, hamilelik döneminde annesi kilolu olan gençlerin solunun darlığı hastalığı olasılığının yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

-"OBEZİTE VE ASTIM ARASINDA NEDENSEL BİR BAĞ YOK"-

New York Times gazetesinin yansıttığı araştırmada, araştırmacıların, bulguların nedensel bir bağ göstermediğini sadece güçlü bir bağlantı olduğunu vurguladığı belirtildi.

Araştırmacıların, hamilelik süresince kilolu olmanın kadınların metobolizmasını, hormonal ve yumurtalık aktivitelerini düşürebildiğini ve bununda fetusun normal gelişimine engel olduğunu gösteren geçmişte yapılan araştırmaları işaret ettikleri kaydedildi.

Ayrıca, dünya genelinde gençlerin yüzde 37’sinin astımın bazı belirtilerini gösterdiğine dikkat çekildi.