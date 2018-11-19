Kimyasal gebelik nedir?

Kimyasal gebelik fark edilemeyebilir

Gebelik testiyle başlayan süreç, bilinmezlikleriyle birçok anne adayı için şaşırtıcı ve ürkütücü olabilmektedir. Anne adaylarının kimyasal ve erken gebelik kaybı oranlarının yüksek olduğunu öğrenmesiyle birlikte bu korkunun artığını ifade eden Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, şöyle konuştu: “Kimyasal gebelik, son adet tarihinden yaklaşık 3 hafta sonra vücuttaki B-HCG hormonunun yükselmesiyle başlar. Ancak kimyasal gebeliklerde HCG testi pozitif olmasına karşın, ultrason ile gebelik kesesi görülmez. Genellikle ciddi bir kanama ve ağrı olmadan düşük gerçekleşir. Kimyasal gebelikler çoğu zaman fark edilemez. Kişi adetinin birkaç gün geçtiğini ve sonradan adet gördüğünü zanneder veya doğru zamanda adet görülür ancak görülen adetin diğerlerinden farklı olduğu kanaati oluşur.’’ dedi.

Tek bir nedene bağlı olmayabilir

Meriç Çağrı Ağır, “Genel anlamda kimyasal gebeliğin, sperm ve yumurtadan gelen kromozomların birleşmesi sırasındaki kusurlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Bu durum her anne adayında olabileceği gibi ileri yaş gebeliklerde, troid hastalığı, ek hastalık durumlarında görülebilir. Ayrıca gebeliği olumsuz etkileyecek ilaçlar kullananlarda, radyasyona ya da zararlı kimyasallara maruz kalanlarda daha sık görülür. Hamileliğin erken gebelik döneminde oluşan kanama durymlarında, kimyasal gebelik kaybı ile tutunma kanamasını birbirinden ayırmak çok kolay değildir. Ancak kesin olmamakla beraber tutunma kanamasının rengi çok daha açık sulu pembe, düşük kanaması ise daha koyu vişne çürüğü rengindedir.’’ şeklinde konuştu.

Yeniden sağlıklı gebelik mümkün

Kimyasal gebeliğin anne veya babadan kaynaklı bir sorun olmadığının bilinmesi gerektiğini vurgulayan Ağır, "Kimyasal gebelik yapılan bir hata sonucunda oluşmaz. Tekrarlanma olasılığı vardır, ancak bu durum çoğu zaman gözlenmez. Kimyasal gebelik geçiren anne adaylarının bir kez daha çocuğu olmaz gibi bir algı varsa bu doğru değildir. Tekrar gebe kalınması için bir bekleme süresi de yoktur. Artık kimyasal gebelik kayıpları düşük olarak kabul etmemekteyiz. Kimyasal gebelik yaşayan anne adayları tekrardan sağlıklı bir gebelik süreci yaşayabilmektedirler.’’ dedi.

Kimyasal gebelik kısırlık demek değildir

Kimyasal gebelik yaşayan anne adaylarının kaygılarına da değinen Ağır,’’ Bu durumu birkaç kez yaşayan anne adayları tekrardan gebe kalamayacağım korkusuyla stres yaşamaktadırlar. Bu durum sağlıklı bir gebelik sürecine geçişte sorun oluşturmaktadır. Yeniden bir gebeliğin oluşmasının önündeki engel, kimyasal gebelik sonrasında oluşan strestir. Kimyasal gebelik geçiren bir anne adayının sağlıklı bir gebelik yaşayabileceği kanıtlanmıştır. Bir diğer kaygı ise kimyasal gebelik geçiren anne adaylarının interfil ( kısırlık durumu) oldukları yanılsamasıdır. Bu durumu yaşayan hastalar infertil değildir.’’ dedi.

Kimyasal gebelik yaşarsam tüp bebek tedavisi mi olmalıyım?

Kimyasal gebelik sürecini birkaç defa yaşayan anne adaylarında uygulanan tüp bebek tedavisinin, gebe kalamama problemiyle bağlantılı olmadığının altını çizen Ağır, “Kimyasal gebelik, sperm ve yumurtadan gelen kromozomların birleşmesi aşamasında kaynaklanan bir sorun olduğu için laboratuvar ortamında sperm ve yumurtanın sorunsuz birleşmesi denetlenmektedir. Gerekli birleşmenin sağlandığı andan itibaren, birleşen sperm ve yumurtaların kadının rahmine yerleştirilmesi amaçlanır. Sorunsuz birleşmenin gözlemlenmesinden sonra yapılan tüp bebek tedavisinin başarı şansı yüksektir.’’ diye konuştu.