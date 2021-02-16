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16.02.2021 - 14:36 |

Kimyasal Peeling Nedir, Nasıl Yapılır? Kimyasal Peeling'ın Zararları Var Mıdır?

Kimyasal peeling nedir, nasıl yapılır? Kimyasal peeling'ın zararları var mıdır? Kimyasal peeling detayları, yararları ve zararları hakkında bilmeniz gereken detayları sizler için derledik.

Kimyasal Peeling Nedir, Nasıl Yapılır? Kimyasal Peeling'ın Zararları Var Mıdır?
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Elbette, parmaklarınızı şıklatarak cildinizi dönüştürebilecek sihirli bir değnek yoktur. Ancak çok uzak olmayan kimyasal peelingler var. Açıkçası, kim olduğunuzla gurur duymanızı, cildinizle gurur duymanızı öneririz.

Kimyasal Peeling Nedir?

Güzelliği yaratanın ve kutlanması gereken sözde kusurlar olduğunu unutmayın. Aslında yüz derisinde görünen belirli sivilceleri veya belirli düzensizlikleri kabul etmek her zaman kolay değildir. Sivilcelerden, hiperpigmentasyon lekelerinden kurtulmak istiyorsanızveya kırışıklıklar, canınızı sıktığı için soyulma ile başlayan bir çözüm bulabileceğinizi bilin. 

İşte kimyasal peeling hakkında önceden bilmeniz gerekenler. Kabuklar kuru, donuk cilt hücrelerini temizler ve altındaki daha pürüzsüz, daha parlak cildi ortaya çıkarır. Profesyonel peelingler, günlük veya haftalık cilt sağlığının bakımı için uygun olan ev peelinglerinden daha konsantredir.

Kimyasal Peeling Nasıl Yapılır?

Evde peelingler genellikle kendi kendine uygulanır ve bu tür eksfoliyatörleri daha düşük konsantrasyonlarda kullanır. Küçük donukluk, yaşlanma veya sivilce belirtilerini tedavi etmek ve ayrıca günlük, haftalık veya profesyonel tedaviler arasında parlak ve pürüzsüz bir cildi korumak için idealdirler. Cilt daha sonra tazelenebilir ve bazen kaşınabilir, ancak görünürde pullanma, soyulma veya kesinti olmamalıdır.

Profesyonel kimyasal peelingler cilt terapistleri, güzellik uzmanları veya yüksek konsantrasyonlu peeling kullanan doktorlar tarafından uygulanır. Kimyasal peelingler ayakta tedavi bazında yapılabilir, ancak soyulmanın gücüne bağlı olarak ciltte görünür pullar, soyulma veya aksama sürelerine neden olma eğilimindedirler. Arıza süresini en aza indirmek ve en iyi sonuçları sağlamak için, genellikle altı ila 12 haftalık bir süre boyunca bir dizi soyma gerçekleştirilir ve ardından yılda iki kez bakım yapılır.

Kimyasal Peeling'ın Zararları Var mıdır?

İster evde ister ofiste gerçekleştirilsin, yüzeysel bir peeling sonrası komplikasyonlar neredeyse yok denecek kadar azdır. Kendinizi güneşe çok erken maruz bırakırsanız ve yeterli koruma olmadan ya da yara izi oluşması durumunda, oluşabilecek herhangi bir kabuğa zarar verirseniz, sonunda hiperpigmentasyon şeklini alabilirler. 

Her durumda, tedaviden sonraki bilgelik ve dikkat, size tehlikesiz yeni bir cilt sağlar. Bir orta ve derin soyma ölü hücreleri daha derinden yok ederek daha büyük tehlikeler sunar. Uygun bakım yapılmadan bakteri enfeksiyonu meydana gelebilir; mevcut bir uçuk, önleyici tedavinin yokluğunda, özellikle uçuk durumunda yayılabilir; Soyma düzgün yapılmazsa veya kabuklar çizilirse beyaz, kahverengi, çukur veya kabarık izler kalabilir.

Hangi Durumlarda Soyulmadan Kaçınılmalıdır?

Bazı koşullar soymanın tehlikelerini büyük ölçüde artırır; en iyi durumda etkisizdir. En kötüsü, lekelere neden olur, iz bırakır veya cildi travmatize eder. Aşağıdaki kategorilerden herhangi birine girerseniz kaçının:

-Hamilesiniz veya emziriyorsanız.

-Cilt lezyonları, rozasea, hassas ve / veya tahriş olmuş cildiniz varsa.

-Egzama, uçuk, zona veya deri tipi melazma hastasıysanız.

-Işığa duyarlı hale getiren ilaçlar alıyorsunuz, kendi kendine bronzlaşıyor, bronzlaşıyor veya sonraki haftalarda güneşte veya UV ışınları ile bronzlaşmayı düşünüyorsunuz.

-İltihaplı sivilceniz var veya sivilce tedavisi görüyorsanız.

Donukluk, yaşlanma veya sivilce konusunda endişeleriniz varsa ve daha parlak, pürüzsüz bir cilt istiyorsanız, profesyonel cilt terapistinizle kimyasal peeling hakkında konuşun. Sizi cildiniz ve yaşam tarzınız için en iyi peeling türü için yönlendirebilir ve istediğiniz sonuçları almanıza yardımcı olabilirler.

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