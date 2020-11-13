Kimyonun Faydaları Nelerdir? Kimyon Çayı Ve Kimyon Yağı Neye İyi Gelir?

Kimyon, eski zamanlardan beri kullanılmakta ve pek çok faydası görülmektedir. Baharat, yağ ve çay olarak farklı şekillerde tüketilmekte, bu sayede farklı etkiler de göstermektedir. Vücuda oldukça yararlı olduğu için hem kadın hem de erkekler tarafından kullanılmaktadır.

Kimyonun Faydaları Nelerdir?

Çocuklarda kas ve kemik gelişimini olumlu yönde etkileyerek büyümeye yardımcı olur.

Salgı bezlerini uyararak sindirimi kolaylaştırır

Yüksek şekeri düşürdüğü için diyabet tedavisinde tercih edilir.

Antioksidan göreviyle vücudu korur.

Yüksek kolesterol seviyesini düşürerek kontrol altına alır.

Şifalı bir bitki olduğu için pek çok hastalığın önüne geçer.

Balgam söktürücü görevi görür.

Astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

Antioksidan ve antikanserojen içeriğiyle pek çok kanser türüne yakalanmayı önler.

E vitamini sayesinde cildi güzelleştirir.

Sivilcelere karşı güçlü bir etkisi vardır.

Kepek, saç dökülmesi ve kaşıntı gibi sorunlara çözüm oluşturur.

Cildi gençleştirici etkisiyle kırışıklıkların önüne geçer.

Halsizlik ve hastalık durumlarında kullanılabilir.

Geniz akıntısı için kullanıma uygundur.

Demir açısından çok zengin olduğu için demir eksikliğinde kullanılabilir.

Kimyon Çayı ve Kimyon Yağı Neye İyi Gelir?

Kimyon, baharat olarak kullanılabildiği gibi çay ve yağ halinde de kullanılabilir. Vücut için yararlı olduğu için nezle ve grip, soğuk algınlığı, halsizlik gibi durumlarda tüketilmesi vücudun daha hızlı iyileşmesini sağlar. Karın ağrılarına iyi geldiği için özellikle çocukların kullanması önerilir.

Kimyon çayı böbrek ve karaciğerleri temizlemektedir. Sindirimi kolaylaştırarak vücuttaki ödemin atılmasını sağlamaktadır. Kalp sağlığı için olumlu etkileri bulunmaktadır. Kan şekerini dengeleyerek aşırı yükselme ve aşırı düşmelere karşı savaşır. Ciddi hastalıkları olanlar kullanmadan önce doktorların tavsiyesini almalıdır.

Kimyon yağı hem yenerek hem de vücuda sürülerek etki gösterebilmektedir. Mide kramplarına ve ağrılarına iyi gelmektedir. Gaz söktürücü olarak kullanılabilmektedir. Cilde sürüldüğü taktirde ağrıyan bölgelerin ağrısını azaltmaktadır. Masaj yağı olarak kullanıldığı durumlarda daha canlı bir vücuda sahip olunur. Ayrıca emziren annelerin sütünün çoğalmasını sağlar.

Kimyon Çayı Nasıl Demlenir?

Kimyon çayını tüketmenin vücut açısından birçok yararı bulunmaktadır. Demlemesi oldukça basit ve hızlı olduğu için istenen her an tüketilebilmektedir. Bir bardak çay hazırlamak için yarım çay kaşığı kimyon yeterlidir.

Cezveye bir bardak su ile yarım çay kaşığı kimyon konularak kısık veya orta ateşte kaynaması beklenir. Demlenme işlemi çayın kaynamasından 5 dakika sonra tamamlanmış olacaktır. Kaynar tüketilmemesi için 3 dakikalık bekleme süresi yeterlidir. İsteyen kişiler çayı bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra tüketebilmektedir.

Kimyonun Besin Değeri Nedir?

Kimyonun baharat, yağ ve çay olarak tüketilmesinde besin değeri oldukça önemlidir. İçindeki mineral ve vitamin miktarı oldukça zengindir. A, B, C ve D vitaminlerini içermektedir bu sebeple yapıcı ve onarıcı etkisi bulunmaktadır.

Kimyonda yüksek miktarda demir bulunmaktadır. Ayrıca Potasyum, Magnezyum ve Kalsiyum açısından zengindir. Bu durum çocukların büyüme ve gelişmesi üzerinde oldukça etkilidir.