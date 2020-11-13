Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kimyonun Faydaları Nelerdir? Kimyon Çayı Ve Kimyon Yağı Neye İyi Gelir?
13.11.2020 - 14:54 |

Kimyonun Faydaları Nelerdir? Kimyon Çayı Ve Kimyon Yağı Neye İyi Gelir?

Kimyon, mutfaklardan eksik edilmeyen ve yemeklerin içinde de sıklıkla kullanılan bir baharat türüdür. Tadı ve kokusu sayesinde çok beğenilmekte, varlığı hemen hissedilmektedir. Hem baharat olarak hem de çay ve yağ olarak tüketilebilmektedir. Sizler için kimyonun faydaları nelerdir, kimyon çayı ve kimyon yağı neye iyi gelir konularını derledik.

Kimyonun Faydaları Nelerdir? Kimyon Çayı Ve Kimyon Yağı Neye İyi Gelir?
ABONE OL

Kimyon, eski zamanlardan beri kullanılmakta ve pek çok faydası görülmektedir. Baharat, yağ ve çay olarak farklı şekillerde tüketilmekte, bu sayede farklı etkiler de göstermektedir. Vücuda oldukça yararlı olduğu için hem kadın hem de erkekler tarafından kullanılmaktadır. 

Kimyonun Faydaları Nelerdir?

Çocuklarda kas ve kemik gelişimini olumlu yönde etkileyerek büyümeye yardımcı olur.

Salgı bezlerini uyararak sindirimi kolaylaştırır

Yüksek şekeri düşürdüğü için diyabet tedavisinde tercih edilir.

Antioksidan göreviyle vücudu korur.

Yüksek kolesterol seviyesini düşürerek kontrol altına alır. 

Şifalı bir bitki olduğu için pek çok hastalığın önüne geçer.

Balgam söktürücü görevi görür. 

Astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur. 

Antioksidan ve antikanserojen içeriğiyle pek çok kanser türüne yakalanmayı önler.

E vitamini sayesinde cildi güzelleştirir.

Sivilcelere karşı güçlü bir etkisi vardır. 

Kepek, saç dökülmesi ve kaşıntı gibi sorunlara çözüm oluşturur.

Cildi gençleştirici etkisiyle kırışıklıkların önüne geçer.

Halsizlik ve hastalık durumlarında kullanılabilir.

Geniz akıntısı için kullanıma uygundur.

Demir açısından çok zengin olduğu için demir eksikliğinde kullanılabilir.

Kimyon Çayı ve Kimyon Yağı Neye İyi Gelir?

 Kimyon, baharat olarak kullanılabildiği gibi çay ve yağ halinde de kullanılabilir. Vücut için yararlı olduğu için nezle ve grip, soğuk algınlığı, halsizlik gibi durumlarda tüketilmesi vücudun daha hızlı iyileşmesini sağlar. Karın ağrılarına iyi geldiği için özellikle çocukların kullanması önerilir. 

 Kimyon çayı böbrek ve karaciğerleri temizlemektedir. Sindirimi kolaylaştırarak vücuttaki ödemin atılmasını sağlamaktadır. Kalp sağlığı için olumlu etkileri bulunmaktadır. Kan şekerini dengeleyerek aşırı yükselme ve aşırı düşmelere karşı savaşır. Ciddi hastalıkları olanlar kullanmadan önce doktorların tavsiyesini almalıdır. 

 Kimyon yağı hem yenerek hem de vücuda sürülerek etki gösterebilmektedir. Mide kramplarına ve ağrılarına iyi gelmektedir. Gaz söktürücü olarak kullanılabilmektedir. Cilde sürüldüğü taktirde ağrıyan bölgelerin ağrısını azaltmaktadır. Masaj yağı olarak kullanıldığı durumlarda daha canlı bir vücuda sahip olunur. Ayrıca emziren annelerin sütünün çoğalmasını sağlar.

 Kimyon Çayı Nasıl Demlenir?

 Kimyon çayını tüketmenin vücut açısından birçok yararı bulunmaktadır. Demlemesi oldukça basit ve hızlı olduğu için istenen her an tüketilebilmektedir. Bir bardak çay hazırlamak için yarım çay kaşığı kimyon yeterlidir.

 Cezveye bir bardak su ile yarım çay kaşığı kimyon konularak kısık veya orta ateşte kaynaması beklenir. Demlenme işlemi çayın kaynamasından 5 dakika sonra tamamlanmış olacaktır. Kaynar tüketilmemesi için 3 dakikalık bekleme süresi yeterlidir. İsteyen kişiler çayı bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra tüketebilmektedir.

 Kimyonun Besin Değeri Nedir?

Kimyonun baharat, yağ ve çay olarak tüketilmesinde besin değeri oldukça önemlidir. İçindeki mineral ve vitamin miktarı oldukça zengindir. A, B, C ve D vitaminlerini içermektedir bu sebeple yapıcı ve onarıcı etkisi bulunmaktadır.

Kimyonda yüksek miktarda demir bulunmaktadır. Ayrıca Potasyum, Magnezyum ve Kalsiyum açısından zengindir. Bu durum çocukların büyüme ve gelişmesi üzerinde oldukça etkilidir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkisi altına alabilir. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularda daha fazla riske girmeye yatkın olabilirsiniz. Parasal konular da daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde karşınızdakinden beklentileriniz artabilir. Kendinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde riske girmekten çekinmeyeceksiniz. Tutkulu anlar yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte tolerans göstermeniz gereken zamanlarda olabilir. Akşam saatlerinde abartılı davranışlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İşte birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Üzerinde çalıştığınız konularda daha fazla derinleşmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Olayların sizi yorup yıpratmasına izin vermemelisiniz. İş hayatınızda elinize yeni fırsatlar geçebilir.  Akşam saatlerinde israfa kaçan hareketlerden uzak durmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılık gerektiren işlerle ilgileniyorsanız bugün tutkulu işler peşinde koşacaksınız. Zorlayıcı temalar söz konusu olabilir. Aşkta daha fazla risk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınızda israfa kaçmamaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeylerle uğraşmak bugün size iyi gelecektir. Gizli kalmasını isteyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sizi zorlayan olaylarda iç sesinize güvenmelisiniz. Babanızla ilgili konulara daha fazla eğilmek gerekebilir. Güven aradığınız konular söz konusu. Bazı olaylarla ilgili etrafınızdaki kişilerin fikirlerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınızda abartıya kaçacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Komşularınızla ilişkileriniz gündeme gelebilir. Yakın çevrenizle iletişiminizin yüksek olduğu bir gündesiniz. İşteki detaycılığınızla, değiştirici bir rol oynayabilirsiniz. Olaylara daha olumlu yaklaşabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili olaylarda fırsat yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Akşamüstü yaşanan olaylardan aşırı beklentiler içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili zorlanacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi daha fazla ön plana çıkan işler yapmak isteyebilirsiniz. Cebinizdeki parayı arttırmak için yeni organizasyonlara girişebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için sizi zorlayan koşular söz konusu olabilir. İşlerinizi büyük bir tutkuyla yapmak isteyeceksiniz. Bazı konuların gizli kalmasını isteyebilirsiniz. Olaylarda sizi yönlendirmeye çalışacak kişilere karşı sabrınız zorlanabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatleri aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Olayların gizli kalmış yanları gündeminizi oluşturabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı zorlayıcı koşullar altında kalabilirsiniz. Ruhsal gelişiminiz için yeni farkındalıklar yaşamanız mümkün. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi değiştirip dönüştürebilir. Gün içinde uğraştığınız konularda riske girmeye yatkınsınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geleceğinizle ilgili beklentileriniz hakkında yeni fırsatlar yaratmak isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda daha tutkulu ve yaratıcı olabilirsiniz. Spekülatif konular gündeme gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Akşam saatlerinde karşınızdakilerden aşırı beklenti içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda engellere karşı dikkatli olmalısınız. Zor koşullar altında çalışacağınız zamanlar var. Fakat hedeflerinize ulaşmak için kendinizi tutkuyla işinize verebileceksiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda riske girmek isteyeceğiniz konular söz konusu. Akşam saatlerinde israfa kaçabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni konular öğrenme hevesi içinde olabilirsiniz. Hafta sonu için küçük tatil organizasyonları yapmak size iyi gelecektir. İnandığınız konuları çok daha tutkulu savunabilirsiniz. Özgürleşme isteği içsel olarak sizi zorlayabilir. Uluslararası konularda fırsatlar söz konusu. Akşam saatlerinde abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat Altanİlişkilerde Sembiyotik Çığlık
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorSaç dökülmesi problemi
Erdem Taşkınsu
Erdem TaşkınsuEvlilikte ve ilişkide kendini değersiz hissetmek
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluDuygusal olgunluğa erişmemiş iş arkadaşların var mı?
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDönüştürücü yeniay
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca15 Kasım Akrep Yeniayı
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluBu kremin içeriği hücreleriniz
Betül Altınbaşak
Betül AltınbaşakMeme kanserine yakın bakış 2
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem Hamidi''Estetiğim yok ama arada küçük dokunuşlar yaptırıyorum''
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalCOVID-19'a fonksiyonel ve psikonöroimmünolojik yaklaşım
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuru İncirin Faydaları Nelerdir? Kuru İncir Suyu Neye İyi Gelir?

Kuru İncirin Faydaları Nelerdir? Kuru İncir Suyu Neye İyi Gelir?

Kirazın Faydaları Nelerdir? Sarı Kiraz Sapı Ve Kiraz Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Kirazın Faydaları Nelerdir? Sarı Kiraz Sapı Ve Kiraz Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Kırmızı Pancarın Faydaları Nelerdir? Pancar Suyu Ve Pancar Turşusu Neye İyi Gelir?

Kırmızı Pancarın Faydaları Nelerdir? Pancar Suyu Ve Pancar Turşusu Neye İyi Gelir?

Sodanın Faydaları Nelerdir? Maden Suyu İçmek Neye İyi Gelir?

Sodanın Faydaları Nelerdir? Maden Suyu İçmek Neye İyi Gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet