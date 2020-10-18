Kına Şarkıları 2020 - Kınada Çalmak İçin Yerli Ve Yabancı Müzik Önerileri Listesi
Kına artık düğünün bir adım öncesidir. Bu özel gün de aslında çok fazla duygusal anlar yaşanmaktadır. Gelinin hem ağlayacağı hem de eğlenceli anlar geçireceği karışık bir müzik listesi hazırlamak çok doğru olacaktır. Kınada ne tür müzikler çalmanız gerektiğini bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, 2020 yılına ait kına şarkıları hakkında tavsiyeler.
Kına gecesinde başrolü siz oynuyorsunuz, bu yüzden salona girme müziğinizin de muhteşem olması gerekiyor. Konuklarınızın unutulmaz bir başlangıç yapabilmeleri için nasıl bir şarkı seçtiğiniz ve performansınız oldukça önemlidir.
Kına Şarkıları 2020
Kına Gecesi çalma listesiyle başlayalım. Listede pek çok tanınmış şarkıların yanında pek bilinmeyen kına gecesi müzikleri de bulunuyor. Aşağıda kına şarkılarının bir listesi verilmiştir:
Bu gece Lazım - Şevval Sam, Sarp apak
El Hubb - Gülse Birsel, Ender Akay
Yalnız Kullar - Şevval Sam, Nurgül Yeşilçay
Kına Gecesi - Yeşim Salkım
Yüksek Yüksek Tepelere - Zara
Kınayı Getir Aney - Mihriban
Kına Gecesi'nde oynanan testi kırma oyunu günümüzde tekrardan popüler olmuştur. Kırılacak olan testiyi elinize alıp eşinizin etrafında dönmeniz gerekmektedir. Bu aşamada da testi kırma şarkılarının çalması gerekir. Aşağıdaki şarkılar kına gecesi testi kırmak için en sık kullanılan ve popüler olan şarkılardır:
Uçtu uçtu Baba - Samida
Eklemedir Koca Konak - Zara
Aynalı Körük - Feryal Öney
Oy Atlıya Atlıya - Züleyha
Kır Testiyi Gelin - Emirhan Çalışkan
Gelini ağlatmak amacıyla kına yakılırken çalınan müzikler daha ağır ve hüzünlü parçalar olmaktadır. Kına sırasında çalınan en popüler müzikler ise şu şekildedir:
Yüksek Yüksek Tepelere - Candan Erçetin
Kınayı Getir Aney - Farklı Sanatçılar
Kınadan yakıldıktan sonra eğlence başlıyor. Gelin ve yakınları en sevdikleri canlı kına müziği eşliğinde dans ediyorlar. Kınada çalınacak hareketli müzikler ise şu şekildedir:
Kına Gecesi - Yeşim Salkım
Vay Halime - Candan Erçetin
Damat Basma, son yılların en popüler kına gecesi eğlencelerinden biri haline geldi. Gelinimiz içeri girdikten sonra kınası yakılır, sonrasında ise damat davul zurna ile ya da ayrı bir şekilde salona girer ve hep birlikte eğlenirler. Bu sırada aşağıda listelediğimiz şarkılar çalınabilir:
Oy Gelin Oy Damat - Ertan Erşan
Kınayı Yakmışlar Geline - Emirkan
Kır Testiyi Gelin - Emirhan Çalışkan
Kınada Çalmak İçin Yerli ve Yabancı Müzik Önerileri
Kınadan sonra gelin ve damat genellikle after party yapmayı tercih ediyorlar. Tabi tahmin edildiği gibi bu partilerde oldukça eğlenceli ve hareketli parçalar oluyor. Sizin için birkaç tane eğlenceli parça derledik.
Dibine Dibine - Ece Seçkin
One Kiss - Dua Lipa
Ginza - J. Balvin
Bu Benim Partim - Demet Akalın
Sen Trope - Azis
Çika Çika - Aydın
Farklı Roman Havaları
Kına Gecesi konseptinde sürekli değişiklikler ve yenilikler olmaktadır. Sürekli değişiklikler olsa da bu özel günde değişmeyen tek şey geline kına yakılması ve kına şarkılarıdır. Kına gecelerin de mutlaka çalınması gereken şarkılar ise şu şekildedir:
Ankara'nın Bağları
Çiftetelli
Rakkas - Sezen Aksu
Kınamız Var - Eli Zilli
Hap Koydum - Kibariye
Vardar Ovası - Candan Erçetin