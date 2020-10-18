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18.10.2020 - 15:38 |

Kına Şarkıları 2020 - Kınada Çalmak İçin Yerli Ve Yabancı Müzik Önerileri Listesi

Kına artık düğünün bir adım öncesidir. Bu özel gün de aslında çok fazla duygusal anlar yaşanmaktadır. Gelinin hem ağlayacağı hem de eğlenceli anlar geçireceği karışık bir müzik listesi hazırlamak çok doğru olacaktır. Kınada ne tür müzikler çalmanız gerektiğini bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, 2020 yılına ait kına şarkıları hakkında tavsiyeler.

Kına Şarkıları 2020 - Kınada Çalmak İçin Yerli Ve Yabancı Müzik Önerileri Listesi
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Kına gecesinde başrolü siz oynuyorsunuz, bu yüzden salona girme müziğinizin de muhteşem olması gerekiyor. Konuklarınızın unutulmaz bir başlangıç ​​yapabilmeleri için nasıl bir şarkı seçtiğiniz ve performansınız oldukça önemlidir.

Kına Şarkıları 2020

Kına Gecesi çalma listesiyle başlayalım. Listede pek çok tanınmış şarkıların yanında pek bilinmeyen kına gecesi müzikleri de bulunuyor. Aşağıda kına şarkılarının bir listesi verilmiştir:

Bu gece Lazım - Şevval Sam, Sarp apak

El Hubb - Gülse Birsel, Ender Akay

Yalnız Kullar - Şevval Sam, Nurgül Yeşilçay

Kına Gecesi - Yeşim Salkım

Yüksek Yüksek Tepelere - Zara

Kınayı Getir Aney - Mihriban

Kına Gecesi'nde oynanan testi kırma oyunu günümüzde tekrardan popüler olmuştur. Kırılacak olan testiyi elinize alıp eşinizin etrafında dönmeniz gerekmektedir. Bu aşamada da testi kırma şarkılarının çalması gerekir. Aşağıdaki şarkılar kına gecesi testi kırmak için en sık kullanılan ve popüler olan şarkılardır:

Uçtu uçtu Baba - Samida

Eklemedir Koca Konak - Zara

Aynalı Körük - Feryal Öney

Oy Atlıya Atlıya - Züleyha

Kır Testiyi Gelin - Emirhan Çalışkan

Gelini ağlatmak amacıyla kına yakılırken çalınan müzikler daha ağır ve hüzünlü parçalar olmaktadır. Kına sırasında çalınan en popüler müzikler ise şu şekildedir:

Yüksek Yüksek Tepelere - Candan Erçetin

Kınayı Getir Aney - Farklı Sanatçılar

Kınadan yakıldıktan sonra eğlence başlıyor. Gelin ve yakınları en sevdikleri canlı kına müziği eşliğinde dans ediyorlar. Kınada çalınacak hareketli müzikler ise şu şekildedir:

Kına Gecesi - Yeşim Salkım

Vay Halime - Candan Erçetin

Damat Basma, son yılların en popüler kına gecesi eğlencelerinden biri haline geldi. Gelinimiz içeri girdikten sonra kınası yakılır, sonrasında ise damat davul zurna ile ya da ayrı bir şekilde salona girer ve hep birlikte eğlenirler. Bu sırada aşağıda listelediğimiz şarkılar çalınabilir:

Oy Gelin Oy Damat - Ertan Erşan

Kınayı Yakmışlar Geline - Emirkan

Kır Testiyi Gelin - Emirhan Çalışkan

Kınada Çalmak İçin Yerli ve Yabancı Müzik Önerileri

Kınadan sonra gelin ve damat genellikle after party yapmayı tercih ediyorlar. Tabi tahmin edildiği gibi bu partilerde oldukça eğlenceli ve hareketli parçalar oluyor. Sizin için birkaç tane eğlenceli parça derledik.

Dibine Dibine - Ece Seçkin

One Kiss - Dua Lipa

Ginza - J. Balvin

Bu Benim Partim - Demet Akalın

Sen Trope - Azis

Çika Çika - Aydın

Farklı Roman Havaları

Kına Gecesi konseptinde sürekli değişiklikler ve yenilikler olmaktadır. Sürekli değişiklikler olsa da bu özel günde değişmeyen tek şey geline kına yakılması ve kına şarkılarıdır. Kına gecelerin de mutlaka çalınması gereken şarkılar ise şu şekildedir:

Ankara'nın Bağları

Çiftetelli

Rakkas - Sezen Aksu

Kınamız Var - Eli Zilli

Hap Koydum - Kibariye

Vardar Ovası - Candan Erçetin

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