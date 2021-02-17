Kinezyo Bant Nedir, Ne İşe Yarar? Kinezyo Bantlama Tekniği Hangi Durumlarda Kullanılır?
Kinezyo Bant tekniği günümüzde sıklıkla kullanılan bantlama teknikleri arasında yer almaktadır. Bu yöntem Dr. Kenzo Kase tarafından 1973 senedinde bulunmuş olan bir yöntemdir. Kinezyo bant nedir, ne işe yarar? Kinezyo bantlama tekniği hangi durumlarda kullanılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Normal bantlama tekniklerinde eklem ve kas desteklenerek ağrıların giderilmesi amaçlanmaktadır. Ancak bunun yanında kişilerin hareket kabiliyetlerinde ciddi bir azalma meydana gelmektedir. Bunun yanında standart bantlama teknikleri dokulara baskı uyguladıkları için bazen iyileşmenin gecikmesine sebep olabilmektedirler. Kinezyo Bantlama tekniği de işte bu gibi sorunlar nedeni ile geliştirilmiş olan bir yöntemdir.
Kinezyo Bant Nedir, Ne İşe Yarar?
Kinezyo bantlama tekniği eklem hareketlerinin kısıtlanmadan deriye uygun bir şekilde bantlama yapılmasını esas almaktadır. Dr. Kase standart bantlamadan farklı olarak dokuların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan bir teknik bulmuştur.
Dr. Kase kişilerin kas problemlerinde kasın fonksiyonel bozukluklarının büyük öneme sahip olduğunu öne sürmüştür. Bu sebeple de kasın bantlanmasının çok daha etkin bir yöntem olduğunu söylemektedir. Aşırı hareket edilmesi ya da zedelenme gibi durumlarda kaslar kısa süreliğine işlevlerini yitirmektedir. Kinezyo bant ise kasın elastik yapısına oldukça benzemektedir. Yapışkan bir özelliği vardır ve bu bant ile bantlama yapıldığı zaman deri kolay bir şekilde hava alabilmektedir.
Kinezyo Bantlama Tekniği Hangi Durumlarda Kullanılır?
- Lenfödem
- Mekanik sebepler ile oluşan boyun, sırt ve bel ağrılarında
- Karpal tünel sendromu
- Spor esnasında meydana gelen yaralanmalar
- Nörolojik rahatsızlıklar sebebi ile kaslarda meydana gelen güçsüzlük durumları
- Eklem oynaklığı rahatsızlığı
- Spor aktiviteleri öncesinde kaslara destek vermek amacı ile
- Hareketsizlik sebebi ile meydana gelen kas güçsüzlüklerinde
- Postür bozukluğu durumlarında kullanılabilmektedir.
Kinezyo Bant Özellikleri Nelerdir?
- Kinezyo bantlar, derinin yapısına oldukça benzer özellikler göstermektedir. Kalınlığı cilt epidermis tabakasına oldukça yakın bir kalınlıktadır. Bunun yanında cildin elastik yapı özelliğine de sahiptir.
- Kinesiotaping soğuk tedavi yöntemi, diğer fizik tedavi yöntemleri ile beraber kolay bir şekilde kullanılabilmesi açısından oldukça avantajlıdır.
- Kinezyo bantın elastik özelliği ortalama 3 ile 7 gün arasında sürmektedir.
- Bant insan vücuduna yaklaşık olarak 20 dakikada yapışabilmektedir. Bu sürede kişilerin terleyecek aktivitelerden kaçınması gerekmektedir.
- Yapıştırıcılar parmak izine benzer ve akrilikten yapılmıştır. İçerisinde lateks yoktur. Isı ile kolay bir şekilde yapışma özelliği kazanabilmektedir.
- Kinezyo bant kullanılmadan önce cilt tabakasının yağ ile nemden arındırılması oldukça önemlidir. Eğer gerekli ise uygulanacak bölgede tıraşlama işlemi de yapılabilir.
- Pamuk lifleri bulunması sebebi ile nem hızlı bir şekilde kurumaktadır. Bu sebeple bant yapıştırıldıktan sonra duş alma ya da yüzme gibi aktivitelerde kolaylıkla yapılabilmektedir.