Kinezyo Bant Nedir, Ne İşe Yarar? Kinezyo Bantlama Tekniği Hangi Durumlarda Kullanılır?

Normal bantlama tekniklerinde eklem ve kas desteklenerek ağrıların giderilmesi amaçlanmaktadır. Ancak bunun yanında kişilerin hareket kabiliyetlerinde ciddi bir azalma meydana gelmektedir. Bunun yanında standart bantlama teknikleri dokulara baskı uyguladıkları için bazen iyileşmenin gecikmesine sebep olabilmektedirler. Kinezyo Bantlama tekniği de işte bu gibi sorunlar nedeni ile geliştirilmiş olan bir yöntemdir.

Kinezyo Bant Nedir, Ne İşe Yarar?

Kinezyo bantlama tekniği eklem hareketlerinin kısıtlanmadan deriye uygun bir şekilde bantlama yapılmasını esas almaktadır. Dr. Kase standart bantlamadan farklı olarak dokuların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan bir teknik bulmuştur.

Dr. Kase kişilerin kas problemlerinde kasın fonksiyonel bozukluklarının büyük öneme sahip olduğunu öne sürmüştür. Bu sebeple de kasın bantlanmasının çok daha etkin bir yöntem olduğunu söylemektedir. Aşırı hareket edilmesi ya da zedelenme gibi durumlarda kaslar kısa süreliğine işlevlerini yitirmektedir. Kinezyo bant ise kasın elastik yapısına oldukça benzemektedir. Yapışkan bir özelliği vardır ve bu bant ile bantlama yapıldığı zaman deri kolay bir şekilde hava alabilmektedir.

Kinezyo Bantlama Tekniği Hangi Durumlarda Kullanılır?

Lenfödem

Mekanik sebepler ile oluşan boyun, sırt ve bel ağrılarında

Karpal tünel sendromu

Spor esnasında meydana gelen yaralanmalar

Nörolojik rahatsızlıklar sebebi ile kaslarda meydana gelen güçsüzlük durumları

Eklem oynaklığı rahatsızlığı

Spor aktiviteleri öncesinde kaslara destek vermek amacı ile

Hareketsizlik sebebi ile meydana gelen kas güçsüzlüklerinde

Postür bozukluğu durumlarında kullanılabilmektedir.

Kinezyo Bant Özellikleri Nelerdir?