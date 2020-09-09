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09.09.2020 - 16:36 |

King Charles Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Cavalier King Charles Spaniel Cinsi Hakkında Bilgiler

King Charles köpek cinsinin en önemli özelliklerinden biri iyi karakterli olması ve minimal vücut yapısıdır. Apartman dairesinde beslenme açısından en ideal köpekler arasında yer alır. Cana yakınlığı ve sempatik yapısı sebebi ile canı yansa bile tepki göstermeyen bu köpek, çocuklu ailelerin yetiştireceği en ideal köpeklerdendir. Bakımı kolay olan ve çocuklarla da iyi anlaşan bu köpeklerle iyi vakit geçirebilirsiniz. İşte, King Charles cinsine ait tüm detaylar.

King Charles Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Cavalier King Charles Spaniel Cinsi Hakkında Bilgiler
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King Charles köpekmiş köpekler, ismini de almış olduğu İngiliz kraliyet ailesi 2. Charles’ın gözdesi olan Toy Spaniel cinsinin alt türüdür. Bu köpeklerin geninde Cocker Spaniel ve King Charles köpeklerinin çiftleşmesinden meydana gelen özellikler vardır.

Yavru Cavalier King Charles Spaniel Cinsi Hakkında Bilgiler

Bakımı oldukça kolay olan ve apartman yaşamına da uygun olan Cavalier King Charles Spaniel cinsi köpekleri, oyuncu ve sempatik karakterleri ile bilinir. Ortalama yaşam süresi 9-14 yıl olan bu cinsin kökeni İngiltere’ye dayanır. Bu ırk, kraliyet ailesinin gözdesi olmayı başarmıştır.

Pek çok soylu kişinin elinde bu köpeklerden görebilirsiniz. Öyle ki kraliyet ailesinin köpekleri ile çok fazla ilgilendikleri için görevlerini ihmal ettikleri bile öne sürülmüştür. Buna rağmen Parlemento binasına hayvanların girmesinin yasak olmasına rağmen köpekleri için yeni bir kural koymuşlardır. Enerjisi bitmeyen ve oyunu çok deven bu köpekler, çok iyi bir dosttur.

Cavalier King Charles Spaniel Cinsi Karakter Özellikleri

Cavalier King Charles Spaniel cinsi köpeklerin çok enerjik ve oyuncu bir özelliği vardır. Sahibiyle zaman geçirmekten çok hoşlanan bu ırk, ilgi görmekten çok hoşlanır. Kucakta gezmeye ve sahibine sarılmaya bayılan bu cins, aynı zamanda çok zekidirler ve öğrenmeye meyillidirler. Küçük yaşlarda bu cinse itaat eğitimleri verilmezse ileride adresin ve şımarık bir karaktere sahip olabilirler. Şımarık ve havlamaya meyilli yapıları vardır. Sahibiyle vakit geçirmekten çok hoşlanır ve sahibinin peşinde dolaşır. Küçük çocuğunuz ile yavru Cavalier King Charles Spaniel cinsi köpeğinizi uzun süre yalnız bırakmamanız önerilir.

Cavalier King Charles Spaniel Cinsi Fiziksel Özellikleri

Cavalier King Charles Spaniel cinsi köpeklerin tüyleri 3 farklı renk kombinasyonuna sahiptir. Her kombinasyon birbirinden güzel gözükür. Bu kombinasyonlar;

siyah-bronz: vücudunun her yerinde karışık olarak bu renkler bulunur.

Ruby: Kürkün tamamı kuzum tüylerle kaplıdır.

Blenheim Cavaliers: Kulakları ve gözleri kırmızı renk iken vücudunun kalan komşu beyaz tüylerle kaplıdır.

Ortalama yaşam süresi 9-14 yıl olan Cavalier King Charles Spaniel cinsi cinsi köpeklerin ortalama boyu, 30-33 cm, kilosu ise, 5 ile 8 kilo arasında değişir. Ufak tefek vücut yapısı, vücuduna göre göre küçük kalan ayakları, küçük burnu ve uzun başının yanlarına düşen kulakları ile dikkat çeker. Oldukça sevimli bir görünüşe sahip olan bu köpekler evde beslenmesi en ideal köpek türleri arasında yer alır.

Cavalier King Charles Spaniel Cinsi Köpeğin Bakımı

Cavalier King Charles Spaniel cinsi köpeklerin rutin bakımı oldukça kolaydır ve bakım konusunda nazlı bir tür değildir. Bu köpeklerin bakımında en çok dikkat Edilmesi gereken konulardan birisi güzel ve uzun tüylerinin düzenli olarak haftada bir defa özenle taranması gerektiğidir.

Orta derecede tüy döken bu cinsin tüyleri düzenli ve belirli aralıklarla fırçalanarak ve taranarak tüylerin sağlığı düzelir. Banyodan sonra tamamen kurutulmamalı ve parmakları ile kulaklarının arasının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde tüy dökülmelerinde artış gözlemlenir. Dalgalı ve güzel tüylerinin sağlıklı görünmesi için düzenli bakım yapılması gerekir. Bu köpek cinsinin sağlıklı olarak uzun yıllar yaşayabilmesi için diyetlerine dikkat etmesi gerekir.

 

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