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02.10.2020 - 20:25 |

Kira Artış Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kira Artış Nasıl Hesaplanır?

Kira artışları, sene başlarında açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte merak edilen konuların başında gelir. Buna göre, kiracılar ellerine aldıkları kağıt ve kalemlerle yeni yılın zammını hesaplamaya koyulur. Peki, kira artışı neye göre belirlenir? En basit yöntemle kira artışı nasıl hesaplanır? Sizler için kira zammıyla alakalı merak edilen bu soruların cevaplarını araştırdık. İşte detaylar.

Kira Artış Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kira Artış Nasıl Hesaplanır?
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Kira zamları belirlenirken esas alınan unsurlar TEFE ve TÜFE oranlarıdır. Buna göre, konut sahipleri kiracılarına en fazla resmi kurumlar tarafından açıklanan oranda zam yapabilirler.

Kira Artışı İçin Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kira artışı hesaplamak için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınır. Bu oranlarla birlikte TEFE TÜFE kira zammı da belli olur. İşyeri ve konut sahiplerinin kiraya yapacağı maksimum zam oranı ise on iki ayın ortalaması alınarak duyurulur.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse, 2020 yılı başında mal sahiplerinin kiracılarına yapabileceği zam oranı ,18 olarak duyurulmuştur. Buna göre, 1000 TL kira ödeyen biri için yeni kira tutarı 1151,8 TL değerindedir. Bu değer, 2000 TL kira ödeyen için 2303,6 TL ve 5000 TL kira ödeyen için de 5759 TL tutarına yükselmektedir.

En Basit Yöntemle Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

Ev ve işyerlerinde kiracı olanlar basit bir el hesabı ile kira zammını hesaplayabilirler. Bunun için mevcut durumda ödenen kira tutarını, TÜİK tarafından açıklanan zam oranıyla çarpmak; ardından da 100’e bölmek yeterli olmaktadır. Ancak daha kesin bir çözüm isteyenlerin kullanabileceği farklı araçlar da bulunur.

İnternet üzerinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak kullanılabilen çok sayıda “Kira Artış Oranı Hesaplama” uygulamasına erişmek mümkündür. Bu uygulamadan sonuç alabilmek içinse; artış yapılacak tarih, kira artış tercihi ve mevcut kira bedelinin bilinmesi yeterlidir. Kira artış tercihi sekmesinde sunulan seçenekler ise; TÜFE (12 aylık ortalama), Yİ-ÜFE (12 aylık ortalama), TÜFE (geçen yılın aynı ayına göre), Yİ-ÜFE (geçen yılın aynı ayına göre) şeklinde sıralanmaktadır.

Kira artış oranı hesaplayan araçlar, yalnızca birkaç saniye içerisinde tahmini bir kira artış tutarı hesaplayabilmektedir. Bu sebeple de ilgili uygulamalar kira artışı hesaplamak için oldukça pratik olarak kabul edilir.

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