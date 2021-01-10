Kireçlenme Belirtileri Nelerdir? Kireçlenmenin Evreleri Ve Tedavi Yöntemleri

Kireçlenme, kemiklerde aşınma durumunda ortaya çıkan rahatsızlıklardan biridir. Sürekli aynı işi yapma, vücudu devamlı olarak çalıştırma, kireçlenmenin nedenleri arasında yer alır. Ağrılarla kendini gösterir.

Kireçlenme Nedir?

Tıp dilinde 'Osteoartrit' olan kireçlenme rahatsızlığı, kronik eklem rahatsızlıklarından biridir. Kemik bölgesinin çevre kısımlarını çevreleyen kıkırdak denilen dokunun hasar almasıyla meydana gelir.

Kireçlenme oluştuğunda, zaman içerisinde kemikler küçük miktarlarda parçalanarak eklemlerin içinde birikmeye başlar. Ağır iş yapan kişilerde, fiziksel olarak hassas bireylerde ve 40 yaş üzerindeki insanlarda görülme olasılığı daha yüksektir.

Kireçlenme Belirtileri Nelerdir?

Kireçlenme, sinsi şekilde gelişen bir rahatsızlıktır. Belirtiler zaman içerisinde daha sık görülmeye başlar. Vücuttaki hangi eklemin etkilenmesine bağlı olarak belirtileri farklılık gösterebilir.

Kireçlenmenin en önemli belirtisi hareketle birlikte oluşan ağrılardır.

Eklem sertliği sorunu özellikle sabah saatlerinde artış gösterir.

Kireçlenme bölgesine ufak baskılar bile ağrıya neden olabilir. Bunun nedeni bölgenin hassaslaşmasıdır.

Eklemlerde esneklik kayıpları ortaya çıkabilir.

Kireçlenmenin var olduğu eklemlerin çevre bölgelerinde şişkinlik oluşabilir.

Kireçlenme Evreleri Nelerdir?

Kireçlenme evreleri üç aşamadan oluşur. Bu hastalığın başladığı ilk aşama, devamı olan ikinci aşama ve önemli sorun haline geldiği son aşamadır. İlk aşamada uzmanların belirttiği egzersizler ve ilaçlarla kireçlenme ağrıları indirgenebilir. Ancak ikinci aşama ve son aşamada ciddi tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. İkinci ve üçüncü aşamada ağrıların arttığı ve kireçlenmenin hayat akışında sorunlar çıkarabileceği söylenebilir.

Kireçlenme Tedavi Yöntemleri

Kireçlenmenin hangi bölgede olduğu ve kimde olduğu tedavide ana etkenler arasındadır. Belirtildiği üzere bazı kişilerde ilaç tedavisi uygulanabilirken, kimilerinde cerrahi müdahale gerekebilir. Üç tedavi yönteminin uygulanabileceği söylenebilir.

İlaç Tedavisi,

Cerrahi Tedavi,

Fizik Tedavi, kireçlenme için ön görülen iyileştirme yöntemleridir.

Hangi tedavi yönteminin kullanılacağı, uzman doktorun kararına bağlıdır. Buda kişinin cinsiyetinden, fiziki yapısına kadar her durumunda farklılık gösterebilir.

Kireçlenme Neden Olur?

Kireçlenme rahatsızlığının oluşmasının birçok nedeni olabilir. Enfeksiyonlar, genetik bozukluk, kalsiyumdaki metabolizma bozuklukları kireçlenme oluşumunun önemli nedenleri arasındadır. Kireçlenmeyi önlemek için neden oluştuğunu bilmek önemlidir.

Hangi nedenlerden dolayı oluştuğuna ilişkin gerekli testleri yapıldıktan sonra müdahale tedavi yapılmaya başlanır. Kireçlenmeye neden olan durumlar, rahatsızlığın ilk evrelerinde kendini göstermeyebilir. Bunda hastalığın sinsi şekilde ilerlemesi etkili olur.