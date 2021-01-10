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10.01.2021 - 13:40 |

Kırık İyileşmesi Belirtileri Nelerdir? Kemik Kırıklarının İyileşmesi Ne Kadar Sürer?

Günümüzde gerek ev kazaları gerek ise trafik kazaları artmış durumda. Özellikle bu kazalarda yaşanan kemik kırılmaları sonucunda kişilerin yaşam kalitesi azalır. İyileşme süreçleri de gecikir. Kırık iyileşmesi belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Kırık İyileşmesi Belirtileri Nelerdir? Kemik Kırıklarının İyileşmesi Ne Kadar Sürer?
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 Kemik kırıklarının iyileşme süreci kırığın durumuna ve kişinin bünyesine bağlıdır. Kırık kemiklerin iyileşme süreçlerini hızlandırmak için yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önem taşımaktadır.

 Kırık İyileşmesi Belirtileri Nelerdir?

 Kemik kırığının iyileşme sürecinin ilk aşamasına reaktif evre denilmektedir. Bu süreçte kırığı tamir eden hücrelerin bölgede yoğunlaşması nedeni ile morluk oluşabilir. Bu oluşan morluk iyileşme sürecinin belirtisidir. Ayrıca hücreler arasında iletişimi sağlayan sinyal molekülleri de salınmaya başlar. Ayrıca kemik üreten ve kıkırdak üreten hücreler ortaya çıkar.

 Sonraki haftalarda kemik dokusu üretilir ve bölgedeki kemik atıkları da temizlenir. Daha sonra kemik kırığında onarım aşamasına geçilir. Bu aşamada protein ve kalsiyum desteği ile kemik kırığı sertleşmeye başlar. Sert kallus dokusu oluşur ve kemik iyileşmeye başlar. Sonraki süreçte ise yeniden geliştirme evresinde kemik eski haline dönmesi için iyileşme süreci başlamış olur.

 Kemik Kırıklarının İyileşmesi Ne Kadar Sürer?

 Kemik kırıklarında iyileşme sürecini belirleyen bazı faktörler vardır. Öncelikle kemik kırığının nasıl oluştuğu önemlidir. Kazalar sırasında oluşan kemik kırıklarında iyileşme süreci aylarca sürebilir. Bunda kişilerin bünyesinin ne kadar güçlü olduğu önemlidir. Aynı zamanda tüketilen besinler, kullanılan ilaçlar ve doğru bir bakım ile birlikte kemik kırığının iyileşme süreci de hızlanacaktır. Kemik kırığında kemiğin eski haline dönmesi ise yılları bulabilir.

 Kemik Kırığında İyileşmeyi Olumsuz Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 Kemik kırıklarında iyileşmenin hızlı bir şekilde olması için bakımlı ve doğru tedavi yöntemi kullanılmalıdır. Aksi halde kemik kırığında iyileşmeyi de olumsuz etkileyen faktörler bulunur. Özellikle radyasyona maruz kalmak, herhangi bir tümörün varlığı ve mekanik dengesizlik kemik kırığında iyileşmeyi olumsuz etkiler. Kemik kırığının iyileşme sürecinde vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelecek olan enfeksiyon kemiğin iyileşme sürecini de olumsuz etkiler. Bunun yanı sıra kötü beslenme, sigara kullanımı, diyabet hastalığı kemik kırıklarında iyileşmeyi geciktirir. Ayrıca kemoterapi, açık kırık ve metabolik kemik hastalığı kemik kırığının iyileşme sürecini olumsuz etkilemektedir.

 Kemik Kırığı İle İlgili Merak Edilenler

 Kırık kemiklerde iyileşme ve kemiğin kaynama süreci en az 6 hafta olarak belirlenmiştir. Bu süreçte yeniden kemiğin kırılmasına yönelik oluşacak hareketlerden kaçınılması gerekir. Kırıkların iyileşmesi için fizik tedavi süreci de başlatılmalıdır. Bu şekilde sağlıklı beslenmek de önemlidir.

 

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